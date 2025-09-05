🧠Мозгонапрягатель 35/52
Клерки, общий сбор! Задание с котиком!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Определите расстояние между 🐈 и 🐺 (кошкой и собакой).
Конкретизирую - расстояние между центром стола, где сидит кот и центром стола, где уселась собака🔽
Ответы сразу не спойлерим😉
