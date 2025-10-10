🧠Мозгонапрягатель 40/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Задание🔽

Александру, Владимиру, Николаю и их жёнам Арине, Ольге, Инне вместе 151 год. Каждый муж старше своей жены на 5 лет. Александр на 1 год старше Ольги. Арине и Александру вместе 48 лет, Николаю и Арине вместе 52 года.

Кто на ком женат и сколько кому лет? Напишите возраст в целых числах.

