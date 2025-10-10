🧠Мозгонапрягатель 40/52
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Задание🔽
Александру, Владимиру, Николаю и их жёнам Арине, Ольге, Инне вместе 151 год. Каждый муж старше своей жены на 5 лет. Александр на 1 год старше Ольги. Арине и Александру вместе 48 лет, Николаю и Арине вместе 52 года.
Кто на ком женат и сколько кому лет? Напишите возраст в целых числах.
Не идешь на Бух.Совет 2026?! Да как тебе Бух.Совесть позволяет?😄
За два дня узнаешь всё про это🔞
🔵УСН и НДС-2026: новые правила
🔵Требования ФНС и ответственность бухгалтера
🔵Налоговая реформа-2026: изменения в налогах
🔵Налоговое планирование: оптимизация расходов
🔵ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения
✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии5
Ой, опять задачки(( не, не хочу(
этого добра мне и на работе хватает
Мне с картинками или со словами больше нравятся)
Да не сложно, чего уж)
Сиситему уравнений сделать и все)