ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
🔴 Вебинар: Налоговые изменения – 2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы и др. →
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 40/52

Клерки, общий сбор. Сегодня лютый схематоз! Погнали
🧠Мозгонапрягатель 40/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Задание🔽

Александру, Владимиру, Николаю и их жёнам Арине, Ольге, Инне вместе 151 год. Каждый муж старше своей жены на 5 лет. Александр на 1 год старше Ольги. Арине и Александру вместе 48 лет, Николаю и Арине вместе 52 года.

Кто на ком женат и сколько кому лет? Напишите возраст в целых числах.

Не идешь на Бух.Совет 2026?! Да как тебе Бух.Совесть позволяет?😄

За два дня узнаешь всё про это🔞

🔵УСН и НДС-2026: новые правила

🔵Требования ФНС и ответственность бухгалтера

🔵Налоговая реформа-2026: изменения в налогах

🔵Налоговое планирование: оптимизация расходов

🔵ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения

✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅

🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

142 подписчика194 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

5
  • Алейда

    Ой, опять задачки(( не, не хочу(

    этого добра мне и на работе хватает

  • Жанна

    Мне с картинками или со словами больше нравятся)

  • natti
    Бухгалтер

    Да не сложно, чего уж)

    Сиситему уравнений сделать и все)

Главная Тарифы