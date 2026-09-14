📢Бухгалтерским фирмам нужна не технология, а ...

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом. Управленческий учет для бухгалтерских фирм
✅Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года✅
1️⃣Бухгалтерским фирмам нужна не технология, а работа с сопротивлением сотрудников — модель поведенческого внедрения ИИ
По данным опроса FloQast за 2026 год, 85% бухгалтерских команд считают ИИ стратегически важным, но лишь 10% используют его активно, а готовыми к внедрению чувствуют себя только 17%.
По совместному опросу CPA.com и Blue J (2026 год, более 1000 респондентов), доля налоговых специалистов, еженедельно применяющих ИИ для исследований, выросла до 60% с 33% годом ранее.
По данным RSM за 2026 год, в 85% компаний среднего бизнеса руководители демонстрируют больше энтузиазма по отношению к ИИ, чем рядовые сотрудники.
Треть специалистов в области права, бухгалтерского учёта и внутреннего контроля пользуется неодобренными ИИ-инструментами, считая официальные процессы слишком медленными.
По данным Thomson Reuters за 2026 год, лишь 18% фирм отслеживают отдачу от инвестиций в ИИ, ещё 40% не уверены, как её измерять.
❗✅❗Главный барьер для внедрения ИИ в бухгалтерских фирмах - не технологический, а поведенческий: без прозрачных правил и гарантий по занятости сотрудники либо тормозят процесс, либо изобретают собственные, неподконтрольные способы использования ИИ. Для руководителя практики это сигнал в первую очередь формализовать политику допустимого использования, а уже потом закупать инструменты.
2️⃣AICPA требует от налоговой службы США пересмотреть логику ценообразования на услуги с ИИ
В июне 2026 года Управление профессиональной ответственности налоговой службы США (IRS) выпустило вводные рекомендации по использованию генеративного ИИ в налоговой практике.
Рекомендации предлагают практикующим специалистам, использующим генеративный ИИ, передавать клиентам экономию времени на исследования и подготовку документов через снижение стоимости услуг.
Профессиональная ассоциация AICPA (объединяет бухгалтеров и аудиторов США) назвала такой подход упрощённым: он не учитывает расходы на программное обеспечение, внедрение, обучение сотрудников и построение систем контроля.
Представитель AICPA Ева Симпсон подчеркнула, что ответственность за подготовленную декларацию остаётся на бухгалтере независимо от того, помогал ли ему ИИ.
AICPA сейчас работает с налоговой службой над уточнением формулировок и подготовкой разъяснений (FAQ).
❗✅❗Спор показывает: как только регулятор пытается перевести экономию от ИИ напрямую в снижение цены для клиента, отрасль отвечает аргументом про ответственность и совокупную стоимость владения технологией. Для консультанта и владельца бухгалтерской практики это готовый довод в переговорах с клиентами, которые ждут автоматической скидки "раз теперь всё делает нейросеть".
3️⃣ИИ-вопросы от инвесторов и советов директоров создают финансовым командам дополнительную нагрузку, а не экономят время
Кейси Дженик, партнёр CFO Alliance и основатель CEL Capital, обращает внимание на новую тенденцию: инвесторы, советы директоров и кредиторы всё чаще формулируют вопросы к финансовой отчётности компаний с помощью ИИ.
Такая практика не сокращает, а увеличивает нагрузку на финансовые команды — каждый ИИ-сгенерированный вопрос требует дополнительного цикла проверки.
ИИ-инструменты часто не понимают контекст источников данных: компании ведут учёт в разных системах (ERP, кассовые системы, платёжные платформы) с несовпадающими определениями показателей, а ИИ не может корректно сопоставить эти данные между собой.
В качестве решения предлагается создавать комитеты по управлению ИИ под руководством операционных или ИТ-директоров с участием руководителей всех подразделений — для выработки единых стандартов данных.
❗✅❗Контринтуитивный, но важный факт для отчёта совету директоров: массовое использование ИИ инвесторами и заказчиками не облегчает работу финансовой службы, а может увеличить количество запросов на проверку. Стоит заранее договориться с советом директоров и инвесторами о едином источнике данных, прежде чем этот процесс превратится в бесконечный цикл уточнений.
4️⃣Финансовый ИИ-ассистент «Тая» от Т-Технологий пропал из App Store
«Тая» - финансовый ИИ-ассистент для решения повседневных денежных задач: покупок, накоплений и инвестиций, разработанный компанией «Т-Технологии».
Бета-версия приложения для iOS вышла в конце августа 2026 года, но затем была удалена из App Store.
Инвестиции в разработку продукта оцениваются в 250–300 млн рублей; полноценный запуск на Android, в вебе и iOS планировался на осень 2026 года.
Проект развивался на фоне схожих инициатив конкурентов: OpenAI добавила функцию покупок в ChatGPT, Google — в поисковый AI Mode, «Яндекс» запустил в «Алисе» агента «Найти дешевле».
❗✅❗…
5️⃣КонсультантПлюс встроил ИИ-помощника прямо в стартовую страницу системы
Пользователям системы стал доступен ИИ-помощник с тремя функциями: «Задать вопрос», «Проверка договора» и «Глубокий поиск».
Заявленное назначение инструмента - быстро получать ответы на профессиональные вопросы, проверять договоры на риски и готовить черновики юридических заключений.
❗✅❗ИИ-помощники перестают быть отдельным продуктом и встраиваются прямо в привычные рабочие системы бухгалтера и юриста - в данном случае без необходимости переключаться в отдельное приложение.
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Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом💯
Все эти исследования и данные основаны явно не на российском учете и не на российском законодательстве, запутанном и беспощадном.
И я вот совсем не понимаю, к чему все эти примеры, что они нам тут у нас могут дать. Я даже не очень понимаю ваше личное отношение к внедрению ИИ - вы считаете, что это хорошо или плохо?
Это все замечательно... Но есть один маленький такой вопрос...
Кто будет отвечать за просчеты, допущенные ИИ и исправлять их?
Опять ИИ?
а можно в двух словах - как бухгалтеру применить этот проклятый ии? в каких местах? вот дал мне директор сегодня задание - принеси мне список, у кого сколько дней неотгулянного отпуска?
как мне может помочь ии?
я его должна запустить в свою 1с? и дать ему все персональные данные? и он утащит в интернет?