📢Бухгалтерским фирмам нужна не технология, а ...

По данным опроса FloQast за 2026 год, 85% бухгалтерских команд считают ИИ стратегически важным, но лишь 10% используют его активно, а готовыми к внедрению чувствуют себя только 17%.

По совместному опросу CPA.com и Blue J (2026 год, более 1000 респондентов), доля налоговых специалистов, еженедельно применяющих ИИ для исследований, выросла до 60% с 33% годом ранее.

По данным RSM за 2026 год, в 85% компаний среднего бизнеса руководители демонстрируют больше энтузиазма по отношению к ИИ, чем рядовые сотрудники.

Треть специалистов в области права, бухгалтерского учёта и внутреннего контроля пользуется неодобренными ИИ-инструментами, считая официальные процессы слишком медленными.