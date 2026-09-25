🧠Мозгонапрягатель 37/50
Клерки, общий сбор! Ищем отличия.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
Найдите 1️⃣0️⃣отличий
Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Сделано!!! 😄
Клерки, привет! Как дела? Что нового за неделю?
Все найдено!