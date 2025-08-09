💬 Из личного опыта

Когда ко мне обращаются клиенты за регистрацией фирмы, один из самых частых вопросов звучит так: — «Мария, а как лучше назвать компанию?»

Иногда меня просят придумать название с нуля. Иногда приносят список вариантов, и мы вместе выбираем то самое.

И каждый раз я вижу, что это не просто про буквы на печати. Это про смысл, про энергетику, про то, как человек видит свой бизнес и себя в нём.

Для меня это — знак доверия. Ведь название задаёт компании тон, историю и образ, с которым она будет идти дальше.

✨ А как бы Вы назвали компанию, если бы знали, что она точно станет успешной?