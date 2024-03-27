Павел Патрикеев
Проверки

Волосатый кейс — участковый vs салон красоты. Спойлер: вы узнаете как защитить бизнес от штрафов

Однажды в салон красоты зашел участковый. Осмотрелся, поговорил с сотрудниками, и в итоге фирме пришлось заплатить штраф. На ошибках учатся, и я расскажу, как не попасть в подобную ситуацию, и что делать, если все же попали.
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Волосатый кейс — участковый vs салон красоты. Спойлер: вы узнаете как защитить бизнес от штрафов

Что стряслось?

В прошлом году по рекомендации одного из постоянных клиентов мне написал владелец сети салонов красоты. Их основная услуга — шугаринг, процедура, позволяющая избавится от лишних волос на теле.

Владелец был по уши в оперативном управлении бизнесом, настраивал процессы и тут ему «прилетает» штраф. Оказалось, в один из салонов у метро ВДНХ пришел участковый.

Он осмотрел помещение, территорию рядом с салоном и побеседовал с сотрудниками. А потом — составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2. КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

В чем проблема?

Представьте, что вы, как предприниматель полностью вовлечены в начало бизнеса. Вы одновременно следите за ремонтом, рекламой, наймом и разбираете гору бумажек. Неудивительно, что владелец упустил один из важнейших моментов: как поступать с отходами от процедур шугаринга и, как следствие, сотрудники утилизировал отходы по наитию. Проще говоря, выбрасывали их в мусорный контейнер на придомовой территории.

Это может случиться с каждым!

Сейчас неясно: поступил ли в органы «сигнал» от жильца или бдительный сотрудник сам проявил инициативу, но факт — владельца признали виновным в административном правонарушении. Ситуацию осложняло то, что о своей активности рассказали сами сотрудники.

Ответственность за такое нарушение прописана в КоАП — штраф от 30 000 до 50 000 рублей для ИП, кем и являлся герой нашей статьи. Юридические лица получат штраф до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на три месяца

С чего я начал

Во-первых снял с владельца всю головную боль по изучению предписания. Дальше выяснил обстоятельства дела. Расспросил сотрудников, куда они на самом выносят отходы, изучил договор аренды: закреплено ли в его тексте указание на обязанность нашего клиента заключать договор об утилизации отходов? Либо за утилизацию отвечает собственник помещения?

Параллельно готовились к судебному заседанию. Владелец все это время занимался управлением бизнеса. Раз в три дня мы писали ему статус дела в Телеграм.

Хозяин салона был настроен воинственно и полагал, что может отбиться, однако фирма на самом деле была неправа. Я изучил договор и выяснил, что обязанность вывозить отходы все же лежит на арендаторе, то есть на клиенте.

Чем все закончилось

Я рекомендовал признать нарушение, но одновременно пообещал снизить размер наказания.

Владелец решал тысячу и одно дело, и заниматься разбирательством он был не готов. К тому же это эмоционально тяжело из-за незнания и сложности бюрократических процедур.

Мой юрист подготовил ходатайство в суд, где указал, что клиент устранил нарушения, путем заключения договора на утилизацию отходов после процедур шугаринга, со специализированной организацией. И дальше все будет по правилам.

Пример ходатайства о смягчении наказания по административному делу

В итоге штраф мой клиент получил, но по нижней планке.

Дополнительно проинструктировал, как законно утилизировать отходы согласно классу опасности и составил шаблон договора, который он использовал во всех своих салонах по Москве.

На его месте мог бы быть я? Рекомендации бизнесу

Ситуация достаточно распространенная: за, казалось бы, невинные действия малые предприниматели получают ощутимый для них штраф. Вот, что я рекомендую владельцам бизнесов в сфере услуг:

  • Изучить профильное законодательство в нише: к примеру, как выносить мусор или содержать помещение в жилых домах. К примеру, главу 14. КоАП РФ «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций».

  • Готовить себя лично и сотрудников к проверке: ваши работники обязаны знать кому и что говорить.

  • Не надеяться что «пронесет»: государство ищет деньги, а штрафы и санкции хороший источник пополнения казны.

  • В большинстве случаев обратиться к юристу на порядок дешевле, чем получить даже один штраф, не говоря уже об административке.

Пример: разработка договора стоит 7 500 рублей, а минимальный штраф по КоАП — 30 000 рублей для ИП или до 250 000 рублей для юрлиц + угроза остановки бизнеса на три месяца.

Не хотите получить штраф на ровном месте или закрыться?

Как часто ждать визиты госорганов, сложно сказать, но государство активно ищет источники пополнения бюджета, и ждать звонка или уведомления можно в любой момент. По статистике, за 2023 год в количество профилактических визитов перевалило за миллион!

«Заведите» юриста и подготовьте себя и компанию к грядущим изменениям!

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