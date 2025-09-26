Мгновенный доступ к курсам, безопасное редактирование и обновленный калькулятор

А теперь о нововведениях для вас:
1. 🧮 В калькулятор НДС добавлена ставка 22%
Теперь все расчеты можно делать с учетом последних изменений в законодательстве в калькуляторе от «Клерка».
2. 📝 Безопасное редактирование постов
Теперь при правке опубликованных материалов изменения сохраняются как черновик. Пост обновится только после нажатия кнопки «Опубликовать». Это исключает случайное попадание незавершенных правок на сайт.
3. 🎯 Мгновенный доступ к бесплатным курсам
Упростили подключение бесплатных курсов! Теперь вместо полной процедуры «оплаты» 0₽ достаточно:
Авторизоваться на сайте
Перейти по специальной ссылке
Получить мгновенный доступ к курсу
Больше не нужно заполнять данные и подтверждать «покупку» бесплатных материалов.
4. 🏢 Обновили корпоративный кабинет
Добавили новый блок с промокодом, актуализировали все ссылки и добавили блок проверки контрагентов. Также исправили несколько старых багов — работать в кабинете стало удобнее!
5. 🤖 Новый Telegram-бот для вакансий
Запустили телеграм-бота для бесплатного размещения вакансий бухгалтеров и финансовых специалистов! Теперь работодатели могут добавить вакансию в пару кликов, и она автоматически опубликуется:
в нашем Telegram-канале «Бухджоб».
на сайте «Клерк.Работа».
Так ваша вакансия попадет в поле зрения тысяч бухгалтеров и финансистов по всей стране. Подробнее можно почитать здесь.
6. 🧩 Новые игры и таблицы лидеров
Запустили новую игру Судоку онлайн — заходите и проверьте свои навыки логики! А в игре "Виселица" теперь есть таблица лидеров для соревнований с коллегами.
→ Играть в Судоку
→ Играть в Виселицу
→ Подробности о новинках
Заключение
Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении!
Комментарии1
Богдан, спасибо, что рассказываешь нам всем про новости Клерка!