ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика →
Богдан Замковый
Обзоры для бухгалтера
Мгновенный доступ к курсам, безопасное редактирование и обновленный калькулятор

Мгновенный доступ к курсам, безопасное редактирование и обновленный калькулятор

Приветствуем, дорогие читатели! На этой неделе мы продолжали улучшать стабильность и внутренние процессы сайта: работали над метрикой, SEO и исправлением старых багов. Подробнее о важных фиксах расскажем в следующих релизах.

А теперь о нововведениях для вас:

1. 🧮 В калькулятор НДС добавлена ставка 22%

Теперь все расчеты можно делать с учетом последних изменений в законодательстве в калькуляторе от «Клерка».

2. 📝 Безопасное редактирование постов

Теперь при правке опубликованных материалов изменения сохраняются как черновик. Пост обновится только после нажатия кнопки «Опубликовать». Это исключает случайное попадание незавершенных правок на сайт.

3. 🎯 Мгновенный доступ к бесплатным курсам

Упростили подключение бесплатных курсов! Теперь вместо полной процедуры «оплаты» 0₽ достаточно:

  • Авторизоваться на сайте

  • Перейти по специальной ссылке

  • Получить мгновенный доступ к курсу

Больше не нужно заполнять данные и подтверждать «покупку» бесплатных материалов.

4. 🏢 Обновили корпоративный кабинет

Добавили новый блок с промокодом, актуализировали все ссылки и добавили блок проверки контрагентов. Также исправили несколько старых багов — работать в кабинете стало удобнее!

5. 🤖 Новый Telegram-бот для вакансий

Запустили телеграм-бота для бесплатного размещения вакансий бухгалтеров и финансовых специалистов! Теперь работодатели могут добавить вакансию в пару кликов, и она автоматически опубликуется:

Так ваша вакансия попадет в поле зрения тысяч бухгалтеров и финансистов по всей стране. Подробнее можно почитать здесь.

6. 🧩 Новые игры и таблицы лидеров

Запустили новую игру Судоку онлайн — заходите и проверьте свои навыки логики! А в игре "Виселица" теперь есть таблица лидеров для соревнований с коллегами.
Играть в Судоку
Играть в Виселицу
Подробности о новинках

Заключение

Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении!

Информации об авторе

Богдан Замковый

Богдан Замковый

QA в Клерк.Ру

7 подписчиков4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
Главная Тарифы