Мгновенный доступ к курсам, безопасное редактирование и обновленный калькулятор

5. 🤖 Новый Telegram-бот для вакансий

Запустили телеграм-бота для бесплатного размещения вакансий бухгалтеров и финансовых специалистов! Теперь работодатели могут добавить вакансию в пару кликов, и она автоматически опубликуется:

в нашем Telegram-канале «Бухджоб».

на сайте «Клерк.Работа».

Так ваша вакансия попадет в поле зрения тысяч бухгалтеров и финансистов по всей стране. Подробнее можно почитать здесь.