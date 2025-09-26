На «Клерке» запустили бухгалтерское Судоку — и уже появились первые чемпионы 🏆
На Клерке появилась новая игра — Судоку для бухгалтеров. Это классика жанра: поле 9×9, цифры от 1 до 9 без повторов в строках, столбцах и блоках 3×3.
Особенности игры
три уровня сложности: «Новичок», «Средний» и «Эксперт»;
таймер и счётчик ошибок;
возможность записывать заметки;
таблица лидеров для зарегистрированных игроков.
Таблицы лидеров
Эксперт:
Средний:
#1 Светлана Пастух — 0 ошибок, 05:37
#2 rcnrcn — без ошибок, 06:22
#3 VadimBA — без ошибок, 11:53
#4 Нина — 0 ошибок, 11:55
Новичок:
#1 Светлана Пастух — 6 ошибок, 04:38
#2 VadimBA — 0 ошибок, 04:49
#3 Ирина Медведева — без ошибок, 06:56
#4 Борис Мальцев — 8 ошибок, 07:03
Зачем пробовать
Игра — это не только возможность отвлечься от налогов и отчётности, но и тренировка внимательности и логики, которые нужны каждому бухгалтеру. А ещё — шанс попасть в таблицу лидеров, увидеть своё имя среди рекордсменов и раскрутить свой блог на «Клерке».
Все игры «Клерка»
На «Клерке» уже собралась целая коллекция мини-игр для бухгалтеров. Помимо свежего Судоку, пользователи могут проверить внимательность в Сапёре, устроить скоростной забег знаний в Бухспринте-30, потренироваться на Тренажёре проводок, а для отдыха разложить бухгалтерскую Косынку. Все игры доступны прямо на сайте в разделе «Инструменты».
