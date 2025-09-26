На «Клерке» запустили бухгалтерское Судоку — и уже появились первые чемпионы 🏆

На «Клерке» запустили бухгалтерскую версию Судоку. Уже в первые часы в таблице лидеров появились рекорды: VadimBA прошёл уровень «Эксперт» без ошибок за 16 минут 27 секунд, а Светлана Пастух возглавила списки «Новичка» и «Среднего».

На Клерке появилась новая игра — Судоку для бухгалтеров. Это классика жанра: поле 9×9, цифры от 1 до 9 без повторов в строках, столбцах и блоках 3×3.

Особенности игры

три уровня сложности: «Новичок», «Средний» и «Эксперт»;

таймер и счётчик ошибок;

возможность записывать заметки;

таблица лидеров для зарегистрированных игроков.

Таблицы лидеров

Эксперт:

#1 VadimBA — 0 ошибок, 16:27

#2 Виктория — 0 ошибок, 27:16

Средний:

#1 Светлана Пастух — 0 ошибок, 05:37

#2 rcnrcn — без ошибок, 06:22

#3 VadimBA — без ошибок, 11:53

#4 Нина — 0 ошибок, 11:55

Новичок:

Зачем пробовать

Игра — это не только возможность отвлечься от налогов и отчётности, но и тренировка внимательности и логики, которые нужны каждому бухгалтеру. А ещё — шанс попасть в таблицу лидеров, увидеть своё имя среди рекордсменов и раскрутить свой блог на «Клерке».

Все игры «Клерка»

На «Клерке» уже собралась целая коллекция мини-игр для бухгалтеров. Помимо свежего Судоку, пользователи могут проверить внимательность в Сапёре, устроить скоростной забег знаний в Бухспринте-30, потренироваться на Тренажёре проводок, а для отдыха разложить бухгалтерскую Косынку. Все игры доступны прямо на сайте в разделе «Инструменты».