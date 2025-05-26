Тестировщик №2 замайский. Что нового на Клерке

Рубрика Контрагенты

Сервис контрагентов https://www.klerk.ru/tool/ocompany/ постоянно обновляют, поэтому я вынес его в отдельную рубрику

Продуктовая команда №1 добавила ко всем компаниям зарегистрированным на сайте кнопку для проверки контрагентов. Покажу на примере компании АНЭП:

Компания зарегистрировалась на Клерке и теперь на ее персональной странице можно увидеть кнопку “Узнать о контрагенте“.

Не обращайте внимание на ссылку, это - оптическая иллюзия

При нажатии на эту кнопку, вы попадете на контрагента этой компании.

Очень удобно!

Причем, эта кнопка есть также, если вы наведете на логотип/название любой компании на сайте. Попробуйте в блогах компании https://www.klerk.ru/blogs/, там много компаний и их блогов.