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Олег Пальцев

Тестировщик №2 замайский. Что нового на Клерке

Привет! Здесь я собрал, что команда Клерка сделала нового на сайте

Добавили поиск в меню для телефона

Вам тоже кажется, что на Клерке левое меню(сайдбар) настолько большое, что в нем можно потеряться? Мы подумали также и добавили туда поиск! Правда только для телефонов и он ищет не по меню, а вообще все, но не всегда все находит. В общем попробуйте, что-нибудь найдете!

👁️👁️

Инструмент “проверка сайта на наличие сервисов cookies”

На волне хайпа мы сделали инструмент на котором можно проверить сайт на наличие куки. Очень удобно, если боитесь получить штраф от РКН. Вот он https://www.klerk.ru/tool/check-site/

Поставили его в левое меню, теперь там вообще все есть

Рубрика Контрагенты

Сервис контрагентов https://www.klerk.ru/tool/ocompany/ постоянно обновляют, поэтому я вынес его в отдельную рубрику

Продуктовая команда №1 добавила ко всем компаниям зарегистрированным на сайте кнопку для проверки контрагентов. Покажу на примере компании АНЭП:

Компания зарегистрировалась на Клерке и теперь на ее персональной странице можно увидеть кнопку “Узнать о контрагенте“.

Не обращайте внимание на ссылку, это - оптическая иллюзия

При нажатии на эту кнопку, вы попадете на контрагента этой компании.

Очень удобно!

Причем, эта кнопка есть также, если вы наведете на логотип/название любой компании на сайте. Попробуйте в блогах компании https://www.klerk.ru/blogs/, там много компаний и их блогов.

Работает даже у вакансий!

Улучшение новых комментариев

Мы услышали вас и, по многочисленным просьбам, сделали кнопку которая оповещает вас, если вы читаете статью или комментарии и, пока вы читаете, кто-то написал комментарий.

При сбое в интернете у нее есть орфографическая ошибка, только я не знаю какая

Я сам с этой кнопкой не сталкивался, но говорят, если на нее нажать, то вас перенесет к новым комментариям. Ну а вообще стало удобно следить за обсуждением, не обновляя страницу

Авторы в новостях

Теперь авторы есть и в новостях. Они внизу, в конце новости, совсем не как у новостей. Это решение было принято, потому-что новости - маленькие, а статьи - большие.

https://www.klerk.ru/buh/news/648833/

А еще

  1. Починили инструмент Расчет фиксированных взносов ИП https://www.klerk.ru/tool/ip/.

  2. Добавили DOOM на сайт, можете поиграть https://www.klerk.ru/user/tot/531842/. Может быть мы его в левое меню добавим

  3. Я добавил стикер

    Как вам?

  4. Хотите посмотреть на ошибку 404 FetchError на сайте? Перейдите на Производственный календарь, а потом на Календарь бухгалтера в левом меню, очень просто!

  5. И что-то еще я забыл


Заключение

На этом все, если вам понравилось, можете почитать первую часть https://www.klerk.ru/user/2302927/647959/. Пока!

Дата публикации: 26.05.2025, 23:39

Информации об авторе

Олег Пальцев

Олег Пальцев

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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