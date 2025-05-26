Тестировщик №2 замайский. Что нового на Клерке

Добавили поиск в меню для телефона
Вам тоже кажется, что на Клерке левое меню(сайдбар) настолько большое, что в нем можно потеряться? Мы подумали также и добавили туда поиск! Правда только для телефонов и он ищет не по меню, а вообще все, но не всегда все находит. В общем попробуйте, что-нибудь найдете!
На волне хайпа мы сделали инструмент на котором можно проверить сайт на наличие куки. Очень удобно, если боитесь получить штраф от РКН. Вот он https://www.klerk.ru/tool/check-site/
Рубрика Контрагенты
Сервис контрагентов https://www.klerk.ru/tool/ocompany/ постоянно обновляют, поэтому я вынес его в отдельную рубрику
Продуктовая команда №1 добавила ко всем компаниям зарегистрированным на сайте кнопку для проверки контрагентов. Покажу на примере компании АНЭП:
Компания зарегистрировалась на Клерке и теперь на ее персональной странице можно увидеть кнопку “Узнать о контрагенте“.
При нажатии на эту кнопку, вы попадете на контрагента этой компании.
Причем, эта кнопка есть также, если вы наведете на логотип/название любой компании на сайте. Попробуйте в блогах компании https://www.klerk.ru/blogs/, там много компаний и их блогов.
Улучшение новых комментариев
Мы услышали вас и, по многочисленным просьбам, сделали кнопку которая оповещает вас, если вы читаете статью или комментарии и, пока вы читаете, кто-то написал комментарий.
Я сам с этой кнопкой не сталкивался, но говорят, если на нее нажать, то вас перенесет к новым комментариям. Ну а вообще стало удобно следить за обсуждением, не обновляя страницу
Авторы в новостях
Теперь авторы есть и в новостях. Они внизу, в конце новости, совсем не как у новостей. Это решение было принято, потому-что новости - маленькие, а статьи - большие.
А еще
Починили инструмент Расчет фиксированных взносов ИП https://www.klerk.ru/tool/ip/.
Добавили DOOM на сайт, можете поиграть https://www.klerk.ru/user/tot/531842/. Может быть мы его в левое меню добавим
Я добавил стикер
Хотите посмотреть на ошибку 404 FetchError на сайте? Перейдите на Производственный календарь, а потом на Календарь бухгалтера в левом меню, очень просто!
И что-то еще я забыл
Заключение
На этом все, если вам понравилось, можете почитать первую часть https://www.klerk.ru/user/2302927/647959/. Пока!
Комментарии1
Думаю, нужно пояснить: На фото российский рэпер Замай. Коллаж Бориса Мальцева / Клерк