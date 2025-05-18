Тестостировщик №1 тестовый. Что нового на клерке за первую половину мая

Про бейдж обновлено и кнопку

Вы наверное уже заметили посты на Клерке с иконкой кнопки(закрепленные) или с бейджем обновлено - это добавили для удобства работы редакции с новостями и статьями. И для удобства читателей тоже - интересные материалы теперь будут закрепляться в лентах, а обновления в постах будут всем видны.

Обновленная новость приобретает бейдж “Обновлено“ и отображает дату сортировки

Иконка кнопки встает вместо даты в верху

Также была добавлена дата сортировки, она решает в каком порядке должны отображаться материалы. Это все было сделано, чтобы не удивлять читателей в ленте новостями со старыми датами, так могло показаться, что лента просто сломалась. Вместо них теперь красивые и понятные “Закреп” и “Обновлено“.