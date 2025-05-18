Тестостировщик №1 тестовый. Что нового на клерке за первую половину мая

Про бейдж обновлено и кнопку
Вы наверное уже заметили посты на Клерке с иконкой кнопки(закрепленные) или с бейджем обновлено - это добавили для удобства работы редакции с новостями и статьями. И для удобства читателей тоже - интересные материалы теперь будут закрепляться в лентах, а обновления в постах будут всем видны.
Также была добавлена дата сортировки, она решает в каком порядке должны отображаться материалы. Это все было сделано, чтобы не удивлять читателей в ленте новостями со старыми датами, так могло показаться, что лента просто сломалась. Вместо них теперь красивые и понятные “Закреп” и “Обновлено“.
Редизайн комментов
В целом: “Провели редизайн комментариев, изменили саму структуру, логику ответа, оптимизировали систему упоминания и исправили старые баги”. Можете почитать статью Бориса про это https://www.klerk.ru/user/tot/646939/
Я сам комментов не пишу и задачей по их переработке не занимался, ей занимался Богдан и разработчики, но, кажется, они стали лучше. Напишите здесь в комментариях, если заметили разницу или просто хотите их потестить
Авторы в статьях
Теперь в статьях на клерке под картинкой можно увидеть автора. Это было добавлено в рамках продолжения задачи об авторах в целом(до этого мы переделывали авторам их страницы на сайте, вот пример страницы автора https://www.klerk.ru/author/7384/).
Явное указание автора должно помочь продвинуть статьи в поисковиках.
Но почему только в статьях? На самом деле уже есть функционал и в новостях тоже, но в итоговый результат отправили на редизайн, а в остальных местах, типо трибуны и блогов компании, уже есть указание авторства.
Поиск в рубрикаторе
Да-да, теперь в рубрикаторе можно что-то найти! Если хотите попробовать найти интересную рубрику то вам на https://www.klerk.ru/rubricator/
*Перед использованием этого поиска лучше знать, что вы хотите найти
Контрагенты - настроили связь между страницей контрагента и профилем на Клерке
Возможно кто-то не знает, но на клерке появился крутой сервис проверки контрагентов, и он за последние недели стал очень удобным! Вот на него ссылка, попробуйте https://www.klerk.ru/tool/ocompany/
Конкретно в этом релизе добавили прикольную фичу для компаний у которых есть “бизнес аккаунт” на клерке:
Теперь, если компания указала данные в своем профиле бизнес-аккаунта, например адрес, то он будет отображаться и в контрагентах клерка тоже, а если данные неверные - есть кнопка связи. Вот как это работает на примере самого Клерка
Если вас интересует данная уникальная синергия и вы хотите подключить себе бизнес-аккаунт, то можете перейти по ссылке https://www.klerk.ru/auth/?phone&scenario=18 или вот контактные данные: Светлана Федоренко 8 800 300-92-97
Хот-фиксы
Поправили неприятный баг с прикрепленными файлами в консультациях https://www.klerk.ru/consultations/. Раньше прикрепленный файл нельзя было убрать, теперь все работает как надо
Поправили всплывающее окно пользователя, теперь оно пропадает само всегда(почти, мелкие работы еще ведутся)
Добавили проценты НДС 5 и 7 к инструменту счета на оплату https://www.klerk.ru/tool/invoice/ и вообще сделали его удобным. Надеюсь его кто-то использует 😶
Добавили проверку к форматам картинок на всем сайте, теперь не должно быть битых и не прогруженных картинок
Много чего ещё, про что я забыл, или чем занимались другие ребята из мощной команды Клерка
Кстати! Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте(ошибку, глюк или еще чего) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях, я напрямую донесу до разработки. Спасибо!
Заключение
На этом все. В конце мая (или когда скажет Борис) выйдет часть 2. Надеюсь вам было интересно, а если нет, можете почитать айти-дайджест, автор очень старался https://www.klerk.ru/buh/articles/647927/
Комментарии1
Спасибо! Олег, Очень крутой обзор!