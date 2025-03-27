Победа над ошибками прошлого: как отстоять право на УСН и почему не стоит ссориться с бухгалтерами

В моей практике был необычный кейс, который мог бы стоить индивидуальному предпринимателю лишением права применять УСН.

Ситуация банальная: ИП не устраивала работа бухгалтера на аутсорсе, поскольку тот часто совершал ошибки из-за высокой загруженности по другим клиентам. На бухгалтера была оформлена нотариальная доверенность, которая давала широкий перечень полномочий. Было решено расстаться, что очень сильно задело бухгалтера. Все действия происходили в 2019 году.

И вот ИП столкнулся с тем, что его бывший бухгалтер отправил в налоговую уведомление об отказе от УСН и переводе предпринимателя на общую систему налогообложения еще в том давнем 2019 году. Причём предприниматель об этом даже не знал, а выяснилось всё это только в 2024 году, когда налоговая начала требовать от него декларации по НДС и НДФЛ, заблокировав банковские счета за их неподачу.

Что было сделано:

Проанализирована ситуация и выявлено, что уведомление в налоговую отправило лицо, которое уже было лишено полномочий по доверенности (бывший бухгалтер), поскольку ИП успел отменить доверенность своим распоряжением, которое было также заверено у нотариуса.

Бухгалтер подал уведомление об отказе от УСН через 5 дней , после отмены доверенности (бухгалтер не знал об отмене доверенности). Если бы ИП промедлил с отменой доверенности, то всё могло закончиться плачевно.

Далее было подготовлено обоснованное письмо в налоговый орган, в котором подробно указано на неправомерность действий бывшего бухгалтера как неуполномоченного лица.

Обратили внимание на то, что налоговая служба фактически несколько лет принимала декларации по УСН без возражений и проверок (за 2019-2023 годы налоговая спокойно принимала декларации по УСН несмотря на уведомление об отказе).

Привели судебную практику, согласно которой, если налоговая не возражала против УСН длительное время, то она утрачивает право менять статус налогоплательщика (например, АС ЗСО от 19.07.2021 № А70-17294/2020, Обзор судебной практики ВС № 4 (2019), утв. Президиумом ВС 25.12.2019).

Результат

Налоговый орган позвонил клиенту и сообщил, что они отменяют незаконное уведомление об отказе от УСН, снимают блокировку со счетов, возвращают предпринимателю право на применение упрощённой системы налогообложения, и уточнили, достаточно ли предпринимателю такого решения.

Конечно, налоговики явно не хотели разбирательств и потенциального судебного процесса, так как практика таких дел чаще всего складывается в пользу налогоплательщиков. Мы были уверены в своей правоте.

Данный кейс показал, насколько важно вовремя выявлять и исправлять чужие ошибки и не бояться защищать свои права.

Всегда проверяйте действия своих уполномоченных лиц и будьте внимательны к любой поступающей из налоговых органов информации, любое промедление может стоить дорогих ошибок.

Как избежать таких ситуаций? Мои рекомендации

1. Отменяйте доверенности вовремя и уведомляйте налоговый орган

Если вы прекращаете сотрудничество с бухгалтером или иным уполномоченным лицом, обязательно отмените выданную доверенность официально (желательно нотариально) и сразу направьте соответствующее уведомление в налоговую инспекцию. Это позволит вам избежать неприятных сюрпризов, связанных с неправомерными действиями бывших доверенных лиц.

2. Регулярно проверяйте данные в личном кабинете налогоплательщика

Даже если вы полностью доверяете своему бухгалтеру, периодически самостоятельно проверяйте информацию, поступающую от налоговых органов, через личный кабинет. Чем раньше вы заметите проблему, тем легче её исправить.

3. Фиксируйте документы и переписку с бухгалтером

Сохраняйте переписки, договоры и распоряжения, связанные с предоставлением и отзывом доверенностей. Наличие документального подтверждения ваших действий – это мощное оружие в споре с налоговой или бывшими уполномоченными лицами.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете защитить себя и свой бизнес от лишних налоговых рисков и финансовых потерь.

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