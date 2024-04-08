Судебный процесс. Гонорар успеха и возмещение расходов

Добрый день, коллеги! Продолжаю историю про судебный процесс. Сегодня про возмещение затрат клиента судами.

Первая часть здесь: Судебный процесс

Вторая часть здесь: Судебный процесс. Инстанции и сроки

Третья часть здесь: Судебный процесс. Деньги и сроки

Что же такое Гонорар успеха?

Стандартом для рынка юридических услуг также является "Гонорар успеха". Это процент от суммы, которая взыскана в пользу клиента. Или процент от суммы, от взыскания которой клиента удалось защитить. Среднее значение по рынку 8%-15%, если смотреть исследования за 2022 и 2023 год.

Условием выплаты «Гонорара» может быть как вступившее в законную силу решение суда, так и фактическое получение денежных средств от должника на счет клиента. Рекомендую указанные договоренности фиксировать на бумаге в соглашении с юристом.

О судебных расходах

Судебные расходы - камень преткновения во взаимопонимании юриста и клиента. Если юрист убеждает вас, что суд возместит 100% судебных расходов - перед вами человек, желающий ввести в заблуждение.

Действительно, есть судебная практика, по которой можно предположить какие расходы и в каком объеме будут возмещены выигравшей стороне. Однако часто суды «режут» до 70%, 50%, 30% возмещение расходов в зависимости от конкретных обстоятельств.

Перед началом работы стоит обсудить форму оплаты услуг и перспективы взыскания судебных расходов. Самозанятые, ИП и Компании, оказывающие юридические услуги, выдают чеки о полученных денежных средствах, подписывают акты выполненных работ, собирают квитанции о понесенных дополнительных расходах. После успешно проведенного дела инициируется процедура возмещения судебных расходов, которая предполагает также составление отдельного заявления и участие в судебном заседании.

В некоторых случаях клиенту и юристу удобно работать путем простого перечисления денежных средств или в форме оплаты наличными. К каждой отдельной ситуации свой подход.

*продолжение будет

С Уважением, юрист Артём Анащенко

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