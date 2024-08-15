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Мошенничество

Мошенники запускают новую схему: как не стать жертвой фальшивого самозапрета на кредиты

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Это нововведение направлено на защиту населения от несанкционированных кредитов и финансовых мошенничеств. Однако мошенники не дремлют и уже разработали новый способ обмана, использующий предстоящие изменения в законодательстве.

Как работает новая мошенническая схема?

Новая схема мошенничества заключается в следующем: жертве звонит «сотрудник банка», который сообщает, что на её имя была подана заявка на кредит. Обычно гражданин в ответ заявляет, что никакой заявки не подавал. В этом случае мошенник, действующий под видом банковского работника, успокаивает жертву и сообщает, что заявку уже аннулировали.

Однако на этом обман не заканчивается. Мошенник предлагает жертве установить самозапрет на выдачу кредитов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Для этого он направляет гражданину ссылку, якобы ведущую на официальный сайт банка для заполнения заявления на самозапрет.

На самом деле ссылка переводит на фальшивый сайт, созданный для сбора личной и финансовой информации. Заполнив форму на этом сайте, гражданин передает мошенникам свои персональные данные, которые затем могут быть использованы для совершения различных видов мошенничества.

Как распознать «банковских» мошенников?

  1. Проверяйте номера телефонов: Официальные сотрудники банков никогда не звонят с незнакомых номеров или не просят личные данные по телефону. Если вам звонят с подозрительного номера, не ведитесь на разговор и самостоятельно перезвоните в банк по официальному номеру, указанному на сайте банка.

  2. Осторожно с ссылками: Не переходите по ссылкам, полученным в сообщениях или звонках от незнакомцев. Вместо этого, откройте официальный сайт вашего банка и проверьте наличие информации о самозапрете на выдачу кредитов.

  3. Проверяйте адреса сайтов: Фальшивые сайты часто имеют незначительные отличия от официальных ресурсов. Обратите внимание на URL-адрес и убедитесь, что он совпадает с адресом, указанным на официальном сайте вашего банка.

  4. Не передавайте личные данные: Никогда не сообщайте свои персональные и финансовые данные через телефонные звонки, электронные письма или сомнительные формы.

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Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?

Если вы подозреваете, что попали в ловушку мошенников, немедленно обратитесь в ваш банк для блокировки всех подозрительных операций и защиты ваших аккаунтов. Также рекомендуется сообщить о происшествии в правоохранительные органы и оставить заявление в полицию.

Будьте внимательны и осторожны в свете новых законодательных изменений. Хотя самозапрет на кредиты может стать полезным инструментом для защиты ваших финансов, важно понимать, как мошенники могут использовать эти изменения в своих корыстных целях. Защитите себя, следуя простым рекомендациям и не попадайтесь на уловки мошенников.

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