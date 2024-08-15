Мошенники запускают новую схему: как не стать жертвой фальшивого самозапрета на кредиты

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Это нововведение направлено на защиту населения от несанкционированных кредитов и финансовых мошенничеств. Однако мошенники не дремлют и уже разработали новый способ обмана, использующий предстоящие изменения в законодательстве.

Как работает новая мошенническая схема?

Новая схема мошенничества заключается в следующем: жертве звонит «сотрудник банка», который сообщает, что на её имя была подана заявка на кредит. Обычно гражданин в ответ заявляет, что никакой заявки не подавал. В этом случае мошенник, действующий под видом банковского работника, успокаивает жертву и сообщает, что заявку уже аннулировали.

Однако на этом обман не заканчивается. Мошенник предлагает жертве установить самозапрет на выдачу кредитов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Для этого он направляет гражданину ссылку, якобы ведущую на официальный сайт банка для заполнения заявления на самозапрет.

На самом деле ссылка переводит на фальшивый сайт, созданный для сбора личной и финансовой информации. Заполнив форму на этом сайте, гражданин передает мошенникам свои персональные данные, которые затем могут быть использованы для совершения различных видов мошенничества.

Как распознать «банковских» мошенников?

Проверяйте номера телефонов: Официальные сотрудники банков никогда не звонят с незнакомых номеров или не просят личные данные по телефону. Если вам звонят с подозрительного номера, не ведитесь на разговор и самостоятельно перезвоните в банк по официальному номеру, указанному на сайте банка. Осторожно с ссылками: Не переходите по ссылкам, полученным в сообщениях или звонках от незнакомцев. Вместо этого, откройте официальный сайт вашего банка и проверьте наличие информации о самозапрете на выдачу кредитов. Проверяйте адреса сайтов: Фальшивые сайты часто имеют незначительные отличия от официальных ресурсов. Обратите внимание на URL-адрес и убедитесь, что он совпадает с адресом, указанным на официальном сайте вашего банка. Не передавайте личные данные: Никогда не сообщайте свои персональные и финансовые данные через телефонные звонки, электронные письма или сомнительные формы.



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Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?

Если вы подозреваете, что попали в ловушку мошенников, немедленно обратитесь в ваш банк для блокировки всех подозрительных операций и защиты ваших аккаунтов. Также рекомендуется сообщить о происшествии в правоохранительные органы и оставить заявление в полицию.