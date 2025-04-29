Трансграничная передача персональных данных: новые правила и ужесточение ответственности в 2025 году

С 30 мая 2025 года в России ужесточаются штрафы за нарушение правил обработки персональных данных. Что нужно знать владельцам сайтов о трансграничной передаче ПДн.

С 1 марта 2023 года в России действует обновленная редакция статьи 12 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», которая регулирует правила трансграничной передачи персональной информации граждан. В этом году тема снова оказалась в центре внимания: с 30 мая 2025 года в статью 13.11 КоАП РФ официально вносятся изменения, значительно ужесточающие ответственность за нарушения в области обработки персональных данных (ПДн).

Теперь суммы административных штрафов увеличены не только в абсолютном выражении, но и введены «оборотные» штрафы — они рассчитываются в процентах от выручки нарушителя за предшествующий календарный год. Это нововведение делает соблюдение законодательства о персональных данных критически важным для бизнеса любого масштаба — от малых компаний до крупнейших онлайн-площадок.

Почему проблема трансграничной передачи персональных данных стала особенно острой

Тема нарушений при обработке персональной информации охватывает широкий спектр вопросов — от неправильной формулировки политики конфиденциальности до несоблюдения требований при передаче данных за пределы России.

Одна из наименее очевидных зон риска — это работа официальных сайтов компаний. Сегодня практически каждый сайт имеет страницу с Политикой конфиденциальности или Пользовательским соглашением, где пользователи подтверждают своё согласие на обработку данных — например, оставляя отметку в специальной форме или продолжая пользоваться сайтом.

Но часто владельцы ресурсов упускают из виду важный момент: фактическая трансграничная передача персональных данных может происходить автоматически — без явного информирования пользователя. Особенно это характерно при использовании сервисов веб-аналитики, таких как Google Analytics.

Когда пользователь заходит на сайт, его действия фиксируются, а данные (IP-адрес, устройство, поведение на страницах) отправляются на иностранные серверы. Это и считается трансграничной передачей ПДн, требующей отдельного уведомления Роскомнадзора.

Что изменилось в 2025 году: требования и первые сигналы

В январе 2025 года стало известно, что Роскомнадзор начал активно отправлять письма владельцам сайтов, использующим Google Analytics, с требованием проинформировать о факте трансграничной передачи персональных данных. Первые запросы получили крупные интернет-магазины, СМИ и популярные онлайн-платформы.

Важно: Роскомнадзор не запрещает использование Google Analytics, но требует соблюдения установленной процедуры:

До начала использования сервиса оператор обязан подать уведомление о планируемой трансграничной передаче персональных данных через сайт Роскомнадзора.

Запрещено передавать данные до получения ответа от ведомства.

Рассмотрение уведомления занимает в среднем до 10 рабочих дней, после чего возможно либо согласование, либо отказ.

Кроме того, компании обязаны:

Явно информировать пользователей сайта об использовании Google Analytics и Яндекс Метрики.

Внести соответствующие изменения в Политику обработки персональных данных .

Разместить на сайте форму получения согласия посетителей на обработку ПДн при использовании этих сервисов.

Пошаговый алгоритм для владельцев сайтов

Если вы используете Google Analytics или другие иностранные сервисы, вам следует:

Удалить код Google Analytics с сайта до подачи уведомления в Роскомнадзор. Заполнить уведомление о трансграничной передаче ПДн на официальном портале Роскомнадзора. Дождаться решения регулятора (в течение 10 рабочих дней). При положительном ответе — повторно интегрировать аналитический код на сайт с обязательным соблюдением всех требований к защите персональных данных. Обновить Политику конфиденциальности и Пользовательское соглашение на сайте, указав информацию об использовании сторонних сервисов веб-аналитики. Обеспечить получение явного согласия пользователей на обработку их данных.

Альтернативы Google Analytics: стоит ли переходить на локальные решения?

В условиях роста контроля за трансграничной передачей данных многие российские компании рассматривают переход на локальные системы аналитики — такие как Яндекс Метрика, Piwik PRO, Matomo (в режиме self-hosted) и другие.

Использование сервисов, работающих на российских серверах или размещённых на собственных мощностях, позволяет сократить регуляторные риски, избежать дополнительных процедур согласования и повысить уровень защиты пользовательской информации.

Тем не менее, переход на локальные решения требует:

Дополнительных затрат на настройку и техническую поддержку.

Проверки функциональности систем — некоторые из них могут уступать Google Analytics по возможностям сегментации данных и глубине анализа.

Ужесточение законодательства в сфере персональных данных в России делает вопрос соблюдения всех требований не только юридической необходимостью, но и важным элементом репутационной защиты бизнеса. Компании, которые игнорируют новые правила, рискуют столкнуться не только с серьёзными штрафами, но и с потерей доверия со стороны клиентов.

Своевременный аудит работы сайта, корректное уведомление Роскомнадзора о трансграничной передаче ПДн и прозрачная коммуникация с пользователями помогут минимизировать риски и сохранить устойчивость бизнеса в новых условиях.