Когда бухгалтеру снится работа: как перестать проводить во сне вторую смену

Пять снов, после которых хочется проверить личный кабинет

Первый — декларация не отправилась. Во сне нажимаешь «Отправить», система думает, крутится, что-то показывает. Ты ничего не понимаешь и нажимаешь еще раз. Потом еще. В какой-то момент появляется сообщение, что нужно лично явиться в налоговую с паспортом, тремя справками и объяснением, зачем вообще пошел работать бухгалтером.

Просыпаешься, проверяешь телефон — квитанция на месте. Можно спать спокойно. Но нет, теперь ты слишком взволнован, чтобы уснуть.

Второй — начальник пишет «там на две минуты». Во сне открываешь ноутбук, находишь файл, а там 17 вкладок. «Финал», «Финал новый», «Финал последний», «Финал последний точно» и загадочный «НЕ ТРОГАТЬ». Внутри каждой версии своя правда, и ни одна не открывается без внутренней дрожи.

Просыпаешься. Вспоминаешь, что такой файл действительно есть на рабочем компьютере. Ну все, приехали.

Третий — отчетность сдала сама себя. Приходишь на работу, а все отчеты уже отправлены, документы на месте, ошибки исправлены. Начальник пишет: «Спасибо, все отлично».

Ты даже плачешь. От счастья. А потом просыпаешься, и вот тут уже совсем другие эмоции.

Четвертый — налоговая пришла домой. Сидишь на кухне, пьешь чай, а напротив налоговый инспектор. Он смотрит на тебя и спрашивает, почему в прошлом году ты купил именно этот сыр. Ты уже ищешь чек, пытаешься объяснить экономический смысл покупки и думаешь, не слишком ли много взял.

А потом инспектор интересуется вторым тортом.

Просыпаешься с мыслью, что надо было брать один.

Пятый — отчетный период закончился. Все сдано, месяц закрыт, никто не пишет, телефон молчит. Ты сидишь в тишине и не знаешь, что делать. Открываешь 1С, а там ничего. Вместо привычного интерфейса надпись: «Идите гулять».

Ты нажимаешь «Отмена». Потому что оборотку все-таки надо проверить.