Когда бухгалтеру снится работа: как перестать проводить во сне вторую смену

Самое интересное начинается ночью. Просыпаешься в три часа и первая мысль: «Я же отправил этот файл?». Не «где я», не «какой сегодня день», а именно файл. Рука сама тянется к телефону. Еще немного, и ты уже проверяешь квитанции, пока вся страна спит и видит котиков.
И ведь никто не оплатит эту ночную смену. Ни доплаты, ни отгула. Даже спасибо не скажут. Потому что попробуй объясни начальнику, что ты сегодня немного не выспался: во сне закрывал квартал, а потом еще два часа искал ошибку в декларации.
Мозг, у нас вообще-то нерабочее время
Вроде все хорошо. Компьютер выключен, документы отложены, чай налит. Можно жить. Но мозг внезапно вспоминает: «Слушай, а тот документ из четверга мы проверили?».
Какой документ? Зачем проверили? И почему именно сейчас?
А потому что мозг, видимо, тоже бухгалтер. Только без выходных и с очень странным графиком. Днем он помогает помнить про сроки, платежки и бесконечные вопросы коллег, а ночью устраивает внеплановую проверку. Причем без предупреждения.
Особенно хорошо получается перед сдачей отчетности. Ты уже лежишь, почти уснул, и тут перед глазами возникает директор с фразой: «Я тут немного поправил вашу таблицу».
Вот это уже не сон, а хоррор. Причем с реальными событиями в главных ролях.
Пять снов, после которых хочется проверить личный кабинет
Первый — декларация не отправилась. Во сне нажимаешь «Отправить», система думает, крутится, что-то показывает. Ты ничего не понимаешь и нажимаешь еще раз. Потом еще. В какой-то момент появляется сообщение, что нужно лично явиться в налоговую с паспортом, тремя справками и объяснением, зачем вообще пошел работать бухгалтером.
Просыпаешься, проверяешь телефон — квитанция на месте. Можно спать спокойно. Но нет, теперь ты слишком взволнован, чтобы уснуть.
Второй — начальник пишет «там на две минуты». Во сне открываешь ноутбук, находишь файл, а там 17 вкладок. «Финал», «Финал новый», «Финал последний», «Финал последний точно» и загадочный «НЕ ТРОГАТЬ». Внутри каждой версии своя правда, и ни одна не открывается без внутренней дрожи.
Просыпаешься. Вспоминаешь, что такой файл действительно есть на рабочем компьютере. Ну все, приехали.
Третий — отчетность сдала сама себя. Приходишь на работу, а все отчеты уже отправлены, документы на месте, ошибки исправлены. Начальник пишет: «Спасибо, все отлично».
Ты даже плачешь. От счастья. А потом просыпаешься, и вот тут уже совсем другие эмоции.
Четвертый — налоговая пришла домой. Сидишь на кухне, пьешь чай, а напротив налоговый инспектор. Он смотрит на тебя и спрашивает, почему в прошлом году ты купил именно этот сыр. Ты уже ищешь чек, пытаешься объяснить экономический смысл покупки и думаешь, не слишком ли много взял.
А потом инспектор интересуется вторым тортом.
Просыпаешься с мыслью, что надо было брать один.
Пятый — отчетный период закончился. Все сдано, месяц закрыт, никто не пишет, телефон молчит. Ты сидишь в тишине и не знаешь, что делать. Открываешь 1С, а там ничего. Вместо привычного интерфейса надпись: «Идите гулять».
Ты нажимаешь «Отмена». Потому что оборотку все-таки надо проверить.
Как перестать работать, пока спишь
Для начала попробуй перед уходом записывать, что осталось на завтра. Без огромных списков и красивых ежедневников. Просто три пункта: что сделано, что не сделано и с чего начнешь утром. Иногда этого достаточно, чтобы не прокручивать одни и те же задачи в голове посреди ночи.
Иначе в три часа мозг обязательно напомнит про документ, который ты забыл запросить у коллеги. Какой документ? У какого коллеги? Уже неважно. Сон испорчен, внутренний аудит начался.
Еще одна вещь — не надо проверять рабочую почту прямо перед сном. Кажется, что зайдешь на минутку, вдруг что-то срочное. А потом читаешь новости о налоговых изменениях, открываешь рабочий чат и находишь сообщение, которое вполне могло подождать до утра.
Телефон лучше отложить хотя бы за полчаса до сна. Можно почитать книгу, прогуляться или просто полежать в тишине. Только не открывай статью «Десять изменений в налоговом законодательстве, которые нельзя пропустить». Это как смотреть фильм ужасов, а потом удивляться, почему страшно в темноте.
И не надо заставлять себя уснуть со словами «Я ДОЛЖЕН СПАТЬ, ЗАВТРА НА РАБОТУ». От этого обычно только сильнее нервничаешь. Если долго не получается уснуть, можно ненадолго встать, заняться чем-нибудь спокойным при приглушенном свете и вернуться в кровать, когда снова захочется спать.
А еще перестань смотреть на часы каждые пять минут. Ты не сможешь выставить организму счет за недоспанные часы. Он не ИП, договор не подписывал, на претензии не отвечает.
Если же спишь плохо постоянно, просыпаешься разбитым и уже не помнишь, когда в последний раз нормально отдыхал, лучше поговорить с врачом. Бессонница — не обязательная часть должностной инструкции бухгалтера, хотя некоторые работодатели, кажется, уверены в обратном.
Отпуск, море и подозрительно знакомая вода
Можно, конечно, взять отпуск. Правда, бухгалтер знает: сначала нужно передать дела, подготовить документы, объяснить коллеге, где что лежит, и убедиться, что никто не будет звонить. А потом уже ехать отдыхать.
И вот ты наконец на море. Лежишь на пляже, смотришь на волны и вдруг ловишь себя на мысли, что они напоминают график поступлений на расчетный счет.
Нет, это уже серьезно.
Пожалуй, пора убрать телефон подальше и хотя бы час не думать о работе. Мир не обязан держаться на твоей оборотно-сальдовой ведомости. А если без тебя все действительно разваливается, это уже вопрос к организации работы, а не к твоему режиму сна.
А теперь спать. Это не просьба руководителя
Если приснилось, что забыл сдать декларацию, не хватайся сразу за телефон. Сначала проснись, пойми, какой сегодня день, и только потом проверяй документы, если для этого есть реальные причины. Не каждый кошмар требует корректировки.
Бухгалтер может быть прекрасным специалистом и при этом ночью мечтать о море, вкусной еде и полном отсутствии людей, которые начинают разговор со слов «У меня тут маленький вопрос».
А если однажды приснится, что начальник сказал: «Все принято, замечаний нет», — пожалуйста, не просыпайся сразу. Полежи еще немного, насладись моментом.
Потому что через секунду он вполне может добавить: «Только давай еще одну цифру уточним».