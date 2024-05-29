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Евгений Райков
Управление персоналом

Гайд: как написать продающую вакансию, чтобы собрать много откликов

Публикация вакансии — стандартный инструмент для поиска сотрудников. Но не все работодатели умеют его правильно применять. Помните, что соискатели читают бесконечную ленту с вакансиями, и ваше объявление должно цеплять. В этой статье я расскажу об основных принципах создания продающей вакансии, а также про ошибки, которые часто допускаются.

Всем привет! С вами Евгений Райков, основатель рекрутингового агентства В Кадре. Мы публикует вакансии каждый день, чтобы подобрать персонал для наших клиентов. Мы точно знаем, что влияет на конверсию вакансий.

Мы тестировали разные форматы вакансии: меняли заголовки, стили описания, последовательность пунктов и т.д. Также мы общались с представителями Job-сайтов: HeadHunter, SuperJob и Работа.ру, которые давали свои рекомендации по составлению вакансии. В итоге пришли к установленному шаблону вакансии, который генерирует максимально подходящих кандидатов.

Название вакансии

Оно должно быть максимально простым. Если вы ищете менеджера по продажам, в заголовке вакансии должно быть «Менеджер по продажам».

Часто мы можем встретить такое название: «Менеджер по продажам/РОП/Оператор call-центра». Не стоит использовать 1 вакансию для подбора нескольких сотрудников. Искусственный интеллект на Job-сайтах сопоставляет ваше название должности с резюме кандидатов. Он ищет максимально похожие названия в резюме и предлагает вакансию наиболее релевантным соискателям. Когда в заголовке несколько должностей, робот попросту начинает путаться и предлагает вакансию не тем людям.

Информацию о сфере деятельности, название компании и т.д. также не нужно писать в заголовке. Лучше поместить это в тело текста вакансии. Поскольку соискатели в резюме не пишут «Менеджер по продажам ресторанного оборудования», а указывают более обобщенную должность.

Примеры перегруженных заголовков 

Если название должности в вашей компании очень длинное, то необходимо его сократить. В названии вакансии должно быть не более 5 слов, т.к. при формировании выдачи для соискателей роботы считывают только первые 5 слов.

Вводная информация

После заголовка начинается тело текста вакансии. Оптимально разделить введение на 2 абзаца.

1. О компании. Здесь должно быть название компании, сфера деятельности, важный факт о компании (например, если вы №1 в своей нише).

2. Причина поиска сотрудника. Универсальная формулировка: «В связи с ростом компании…».

Например: В связи с ростом компании нам требуется талантливый менеджер по продажам, который способен приводить 2-3 клиента в месяц.

Если вы ищете сотрудника не в связи с ростом компании, этот оборот можно пропустить и просто указать, что в данный момент требуется сотрудник.

Этот якорь поможет понять, кто из соискателей читал ваш текст, а кто откликнулся «не глядя» с помощью автоотклика. Кандидаты, которые начали сопроводительное письмо с установленной фразы, должны быть в приоритете у компании. Это помогает сортировать отклики, когда на вакансии их очень много.

Условия — Обязанности — Требования

Эти заголовки уже стали канцелярским клише, поэтому я рекомендую их перефразировать, добавив в них больше человечного.

Примеры замены клишированных заголовков

Порядок этих фрагментов нужно сохранить, т.к. он играет роль при принятии решения об отклике.

Условия работы должны быть самыми яркими и вкусными для кандидата. Возможно, он не дочитает до требований и обязанностей, если условия будут прописаны слишком расплывчато. Этот блок должен быть прописан максимально точно и понятно. По количеству текста он обычно больше остальных пунктов.

Подчеркивайте преимущества, упускайте недостатки.

Допустим, вы предлагаете работу в офисе, но он далеко от метро. Напишите в условиях: Работа в комфортном офисе с панорамными окнами и видом на Москву.

После прочтения условий, кандидат должен захотеть работать у вас.

Обязанности. В этом блоке должны быть только основные задачи работника. Они должны быть описаны коротко и понятно. Не нужно указывать очевидных вещей, таких как «Приходить в офис вовремя». Также не стоит разбивать одну большую задачу на несколько пунктов.

Выделенный красным блок информации явно лишний.  Большинство пунктов повторяются ниже в требованиях к кандидату. 

Требования к кандидату. Здесь должно быть описание портрета подходящего кандидата. Образование, навыки, опыт – все в этот блок. В идеале формулировки должны начинаться с Вы: Вы работали в продажах (в идеале в рекламном агентстве) от 1 года и умеете продавать

В конце обязательно пропишите CTA. Например: Если вы почувствовали, что Вам интересна наша работа, смело откликайтесь на нашу вакансию, вы - именно тот, кто нам нужен!

Вакансию нужно писать так, чтобы людям хотелось работать в вашей компании. Не нужно отсекать соискателей с помощью жестких требований и ужасных обязанностей. Задача вакансии — создать поток откликов от кандидатов. Отсев — это уже следующий этап воронки найма сотрудников.

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Евгений Райков
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Гайд: как написать продающую вакансию, чтобы собрать много откликов

Публикация вакансии — стандартный инструмент для поиска сотрудников. Но не все работодатели умеют его правильно применять. Помните, что соискатели читают бесконечную ленту с вакансиями, и ваше объявление должно цеплять. В этой статье я расскажу об основных принципах создания продающей вакансии, а также про ошибки, которые часто допускаются.

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