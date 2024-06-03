Подбор руководителя: как правильно организовать найм

Организация процесса найма руководителя — это очень важный этап в развитии бизнеса, который требует тщательной подготовки и планирования.

Подбор топ-менеджеров, начальников отделов, управленцев, менеджеров и руководителей разных уровней требует больше усилий и знаний, чем наем линейных сотрудников. Поэтому я в этой статье я описал пошаговую инструкцию по подбору руководителя.



Всем привет! На связи Евгений Райков, основатель рекрутингового агентства «В Кадре». Мы нанимаем не только линейный персонал, но и управленцев. В этой статье я расскажу о том, как лучше выстроить найм руководителя и опишу методику, которой мы пользуемся в нашем кадровом агентстве.

Аватар позиции

Необходимо определить требования к руководителю. Для этого нужно провести анализ бизнеса, определить его потребности и цели, а также выделить ключевые компетенции, которыми должен обладать руководитель.

Какие критерии важны для руководителя?

Умение разрабатывать стратегию, учитывая цели, особенности бизнеса и целевую аудиторию;

Понимание, как координировать и умение нести полную ответственность за действия исполнителей;

Опыт работы на руководящей должности;

Знания в нише, которой он будет управлять.

Поиск кандидатов

Для начала нужно разработать вакансию и описание должностных обязанностей. В ней нужно указать требования к кандидату, его основные задачи и ответственность, а также ожидаемый уровень зарплаты. Вилку зарплаты нужно подбирать в зависимости от сложности задач, компании и средних рыночных условий, которые вы можете подсмотреть на job-сайтах.

Кроме публикации вакансии на известном hh.ru, руководителя в вашу компанию можно найти посредством холодных звонков. Таким образом вы сможете получить к себе в команду не посредственного управленца, а квалифицированного специалиста.

Собеседования

Для иллюстрации последующих шагов рассмотрим воронку найма руководителя отдела:

Главная особенность этой воронки – 2 этапа собеседований, поскольку на вакансии руководящих должностей обычно приходит много целевых откликов, а нам нужно отобрать лучшего из лучших.

1 этап – обычное квалифицирующее собеседование. Проводит его, как правило, HR-менеджер, если он есть в компании. По итогу первого собеседования остаются 3-5 наиболее интересных потенциальных руководителя.

2 этап проходит уже с гендиректором или собственником компании. После него принимается окончательное решение о приглашении на работу.

Для первого собеседования на должность руководителя помимо общих вопросов о прошлых местах работы, навыках и образовании хорошо подходит метод кейс-вопросов. Когда во время собеседования вы предлагаете кандидату решить задачу, которая связана с его рабочей деятельностью в компании.

Пример кейс-вопроса для руководителя отдела маркетинга: Вы изучаете Яндекс-метрику сайта потенциального клиента. Посещаемость сайта составляет десять человек в сутки, и сайту уже пять лет. Тем не менее, сайт не появляется на первой странице результатов поиска, хотя по всем параметрам он должен быть там. Какой порядок действий вы предпримете для выяснения причин? Как можно исправить эту ситуацию?

Ответ на такой вопрос поможет вам проверить способности кандидата к решению проблем на этой должности, а также позволит отсеять неподходящих кандидатов, которые пока не готовы справляться с подобными задачами.

После успешно пройденного первого собеседования с кейс-интервью несколько кандидатов отправляются на последний этап – собеседование с главным начальством. Там обсуждаются задачи, которые необходимо решить, окончательно утверждаются условия работы и принимается окончательно решение о трудоустройстве.

Кроме того, проводится проверка опыта работы кандидата через обзвон контактов с прошлых мест работы, а также проверка его документов через службу безопасности.

Адаптация

После всех испытаний у вас есть тот самый счастливчик, который получил должность руководителя в вашей компании. На самом деле, это только начало.

На ответственной должности руководителя предусматривается испытательный срок, который занимает от 1 до 3 месяцев работы. В этот период необходимо ввести нового сотрудника в курс дела и давать реальные задачи. Во время испытательного срока нужно наблюдать насколько быстро новый руководитель справляется с задачами, как хорошо он обучается и постепенно замерять результаты работы.

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