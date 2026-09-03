Пени при несвоевременном подтверждении нулевой ставки НДС при экспорте начисляются с 181-го дня до представления подтверждающих документов

АО «НИИИТ-РК им. А.М. Брейгина» осуществило экспорт товаров, фактический вывоз которых состоялся 10.05.2023. В соответствии со статьей 165 НК РФ 180-дневный срок для представления документов, подтверждающих право на применение ставки НДС 0%, истек 06.11.2023.

Необходимые документы общество представило только 17.05.2024 вместе с уточненной налоговой декларацией по НДС за IV квартал 2023 года.

Поскольку документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, были представлены с пропуском установленного срока, у общества возникла обязанность исчислить НДС по ставке 20%. Неисполнение этой обязанности повлекло образование недоимки, на которую налоговый орган начислил пени.

При этом после представления документов налоговый орган подтвердил правомерность применения обществом ставки НДС 0% по экспортной операции.

Общество полагало, что в данном случае нарушение носило формальный характер и не повлекло фактической недоплаты налога в бюджет. По его мнению, после подтверждения права на применение нулевой ставки НДС оснований для начисления пеней не имеется.

Кроме того, общество ссылалось на пункт 9 статьи 167 НК РФ, согласно которому при непредставлении документов в установленный срок моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, на который приходится истечение 180-дневного срока.

Поскольку в рассматриваемом случае 180-дневный срок истек в IV квартале 2023 года, общество считало, что НДС должен был уплачиваться в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 174 НК РФ, равными долями в январе, феврале и марте 2024 года. Соответственно, по мнению общества, именно с этих сроков, а не с 181-го дня после вывоза товара, могли начисляться пени.

Налоговый орган с такой позицией не согласился и начислил пени за период с 07.11.2023 — 181-го дня с даты фактического вывоза товара — по 17.05.2024, то есть до даты представления декларации с документами, подтверждающими право на применение ставки НДС 0%.

Суды поддержали налоговый орган.

Они указали, что из пункта 9 статьи 165 НК РФ следует: если документы, подтверждающие правомерность применения ставки НДС 0%, не представлены в установленный 180-дневный срок, обязанность по уплате НДС по ставке 20% возникает на 181-й день после вывоза товара.

Следовательно, именно с этого момента возникает недоимка, на которую в соответствии со статьей 75 НК РФ начисляются пени.

Аналогичный подход ранее был сформулирован Президиумом ВАС РФ в постановлении от 16.05.2006 № 15326/05 по делу № А73-865/2005-10.

Также общество ссылалось на то, что в решении налогового органа отсутствовали размер и расчет пеней.

Суды данный довод отклонили. Они указали, что приказом ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@ (с учетом внесенных в него изменений) не предусмотрено обязательное отражение в решении об отказе в привлечении к ответственности размера пеней и их расчета.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 06.08.2026 отказано в передаче кассационной жалобы по делу № А76-25167/2025 (АО «НИИИТ-РК им. А.М. Брейгина») для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ