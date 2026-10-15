Зарплата ниже МРОТ у субподрядчика ставит под сомнение реальность выполнения работ

Общество, осуществлявшее деятельность генерального подрядчика в сфере строительства и реконструкции зданий, привлекало субподрядчиков для выполнения отдельных работ. По результатам выездной налоговой проверки инспекция установила нарушение положений ст. 54.1 НК РФ, посчитав, что взаимодействие с рядом контрагентов носило формальный характер.

Суд первой инстанции встал на сторону налогоплательщика. Он указал, что реальность и объем выполненных работ, сданных заказчикам, инспекция не оспаривала. Возможность выполнения этих работ спорными контрагентами подтверждалась заключением комплексной технической и экономической экспертизы. Суд также счел, что субподрядчики располагали собственными трудовыми ресурсами.

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Однако апелляционный суд пришел к противоположному выводу.

Одним из ключевых обстоятельств стало то, что среднемесячная зарплата работников всех спорных субподрядчиков, согласно справкам о доходах, была ниже МРОТ. Представленные табели учета рабочего времени, штатные расписания и кадровые документы сами по себе не подтверждали фактическое выполнение работ именно этими организациями. Реальные расходы на оплату труда были настолько незначительными, что не свидетельствовали о возможности выполнения заявленных объемов работ.

При этом инспекция учла установленные затраты на оплату труда при определении действительных налоговых обязательств Общества.

Суд также установил подконтрольность субподрядчиков Обществу. На нее указывали массовый переход работников между компаниями группы, единое ведение бухгалтерского и налогового учета, а также юридическая и финансовая зависимость организаций.

Приемка работ заказчиками не подтверждает, что их выполнили именно заявленные субподрядчики. Она доказывает факт выполнения работ, но не устанавливает, кто именно их выполнил. В данном случае материалы проверки, напротив, свидетельствовали о выполнении работ силами самого Общества.

Не подтвердило реальность субподряда и экспертное заключение. Суд указал, что при оценке возможности выполнения работ необходимо учитывать не только штатную численность, табели, акты КС-2 и справки КС-3, но и фактические расходы контрагентов, банковские выписки, сведения о доходах работников и другие обстоятельства, выявленные при проверке.

Вывод для налогоплательщиков: недостаточно подтвердить, что работы действительно выполнены, товары поставлены или услуги оказаны. Необходимо доказать, что исполнителем являлся именно заявленный контрагент. Формальное наличие работников и кадровых документов не гарантирует такого подтверждения, особенно если фактические расходы на оплату труда несопоставимы с объемом заявленных работ.

Определением судьи ВС РФ от 23.09.2026 отказано в передаче дела № А40-110885/25 (ООО «СВАРГО ГРУПП») для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ.