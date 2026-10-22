Признаки переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые

Общество, осуществляющее деятельность по управлению недвижимостью, привлекало самозанятых для уборки подъездов, выполнения функций дворников и консьержей, а также содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов.

По результатам камеральных налоговых проверок расчётов по НДФЛ и страховым взносам за 2022 год налоговый орган доначислил обществу соответствующие платежи, переквалифицировав отношения с самозанятыми в трудовые.

Общество оспорило решения налогового органа в суде. Суды всех инстанций поддержали налоговый орган, указав на следующие обстоятельства:

Идентичность договоров. Договоры имели одинаковые условия, менялись только сведения об исполнителях.

Обязательная регистрация в качестве самозанятых. Договоры предусматривали обязанность физических лиц зарегистрироваться в качестве плательщиков НПД. При этом в отношении 26 человек установлено, что договоры заключались до такой регистрации, которая происходила в течение следующего месяца.

Участие общества в регистрации самозанятых. Допрошенные должностные лица подтвердили, что помогали физическим лицам регистрироваться в качестве плательщиков НПД.

Контроль за формированием чеков. Не все исполнители знали о необходимости самостоятельно формировать чеки. Некоторые передавали представителям общества коды подтверждения для входа в приложение «Мой налог».

Контроль за выполнением работ. Процесс работы контролировался уполномоченными лицами общества.

Отсутствие других источников дохода. Общество являлось единственным источником дохода для привлечённых физических лиц.

Суды пришли к выводу, что фактически договоры регулировали трудовые отношения. Их предметом было не выполнение разового задания с передачей конкретного результата, а систематическое выполнение работ определённого рода. Для общества имел значение сам процесс труда, а не только его результат. При этом оно обеспечивало условия работы и контролировало деятельность исполнителей, которые находились в экономической зависимости от общества.

Суды также учли, что общество инициировало привлечение физических лиц после их регистрации в качестве самозанятых, а в ряде случаев само помогало оформить этот статус.

В совокупности эти обстоятельства свидетельствовали о том, что гражданско-правовые договоры использовались для оформления фактически трудовых отношений и уклонения от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Выводы: при оценке отношений с самозанятыми суды учитывают не только условия договоров, но и фактическую организацию работы. На риск переквалификации указывают систематическое выполнение одной и той же трудовой функции, контроль со стороны заказчика, экономическая зависимость исполнителей и участие компании в оформлении статуса самозанятых. При этом каждый из этих признаков следует оценивать в совокупности с другими обстоятельствами дела.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 16.09.2026 отказано в передаче дела № А71-21059/2023 (ООО «Русан») для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам