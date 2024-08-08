Секреты подбора массового персонала

О том, как можно организовать эту работу, рассказывают эксперты агентства STH-group.

Четкое планирование и прогнозирование потребностей

Компании, которые заранее планируют свои потребности в персонале, смогут более точно определить количество необходимых сотрудников. Это важно для снижения рисков нехватки рабочей силы в пиковые периоды. Например, ритейл может столкнуться с потребностью увеличения персонала в праздничные дни, а логистика — при всплеске онлайн-заказов в периоды массовых распродаж. Прогнозирование спроса помогает заранее подготовиться к массовому найму.

Использование технологий для автоматизации

Инструментов сегодня много, так, ATS-системы помогут сортировать и фильтровать резюме, отслеживать взаимодействие с кандидатами и управлять всеми этапами найма на одной платформе.Чат-боты и искусственный интеллект пригодятся на этапе первичного общения с кандидатами. Они спросят о квалификации, сообщат об условиях, словом сделают часть работы рекрутеров, что позволит ускорить процесс. Онлайн-тестирование и видеособеседования помогут отбору кандидатов, сокращая время на личные встречи.

Активное использование онлайн-платформ и социальных сетей

Использование популярных Job-порталов, например, HH.ru, Superjob, Авито позволяет охватить максимальное количество кандидатов и быстро получить отклики. Для массового подбора эффективно использовать социальные сети, включая специализированные группы и форумы по поиску работы, а также городские сообщества, которые не теряют своей популярности. Помогает набрать отклики таргетированная реклама в социальных сетях и поисковых системах.

Ускоряем и упрощаем процесс найма

В массовом подборе важно снизить избыточные требования к кандидатам. Например, для некоторых позиций можно минимизировать требования к опыту или образованию, чтобы расширить воронку кандидатов. Если люди нужны срочно, сократите процедуры отбора, например, количество этапов собеседований, практикуйте принятие решений на месте, например, во время ярмарок вакансий или других массовых мероприятий по набору. Некоторые компании организуют дни открытых дверейили мобильные рекрутинговые станции, когдакандидаты могут прийти без предварительной записи, пройти первичное собеседование и сразу получить предложение о работе.

Использование услуги аутсорсинга персонала

Если компания не имеет достаточных ресурсов для массового набора, она может обратиться в агентства, которые специализируются на подборе временного и постоянного персонала в ритейле, общепите или логистике. Эти агентства имеют доступ к большим базам кандидатов и могут быстро закрыть большое количество вакансий.

Программы рекомендаций сотрудников

Один из эффективных методов подбора массового персонала — это привлечение текущих сотрудников к процессу поиска. Они могут рекомендовать своих друзей и знакомых в обмен на бонусы или денежное вознаграждение. Люди, рекомендованные сотрудниками, часто более лояльны и мотивированы на работу в компании, что снижает текучесть кадров.

Развитие внутренних кадров

Если у компании есть возможность, она может заранее готовить и обучать сотрудников, которые готовы занять массовые вакансии при необходимости, например, в пиковые нагрузки. В качестве подработки люди могут согласиться. Можно организовать быстрые программы обучения для новых сотрудников, чтобы они могли сразу приступать к выполнению обязанностей. Это особенно важно для массовых наборов на сезонные позиции, где требуется минимальное обучение.

Работа с учебными заведениями

Сотрудничество с учебными заведениями и участие в карьерных ярмарках помогает компаниям находить молодых специалистов, которые готовы начать карьеру с позиции массового найма. Предложите стажировку для студентов какого-то конкретного вуза, чтобы ребята пришли за компанию с одного потока.

Мотивационные программы для сотрудников