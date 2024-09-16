X, Holiverse и другие судьбоносные ребрендинги: когда технологии перерастают старые имена

Когда Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, мало кто ожидал, что легендарная синяя птичка исчезнет с экранов наших смартфонов. Однако эксцентричный миллиардер преподнес миру сюрприз, переименовав платформу в X. Этот шаг можно назвать одним из самых смелых ребрендингов в истории технологических компаний.

Интересный факт: слово “tweet” настолько прочно вошло в английский язык, что в 2013 году было официально добавлено в Оксфордский словарь. Теперь лингвистам предстоит наблюдать, как язык адаптируется к новой реальности – будут ли люди говорить “I’ll X it” вместо привычного “I’ll tweet it”?