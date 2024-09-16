От птички к X: революция Илона Маска
Когда Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, мало кто ожидал, что легендарная синяя птичка исчезнет с экранов наших смартфонов. Однако эксцентричный миллиардер преподнес миру сюрприз, переименовав платформу в X. Этот шаг можно назвать одним из самых смелых ребрендингов в истории технологических компаний.
Интересный факт: слово “tweet” настолько прочно вошло в английский язык, что в 2013 году было официально добавлено в Оксфордский словарь. Теперь лингвистам предстоит наблюдать, как язык адаптируется к новой реальности – будут ли люди говорить “I’ll X it” вместо привычного “I’ll tweet it”?
Amazon: как избежать мрачных ассоциаций
В 1994 году Джефф Безос, работая над бизнес-планом будущего книжного онлайн-магазина, выбрал название Cadabra Inc., вдохновленный магическим словом “Abracadabra”. Судьба распорядилась иначе: во время телефонного разговора корпоративный юрист услышал название как “cadaver” (труп). Безос мгновенно осознал, что такая мрачная ассоциация может стать фатальной для бизнеса, и начал поиски нового имени.
Следующим претендентом стало слово “relentless” (безжалостный, неумолимый). Безос был настолько уверен в этом выборе, что зарегистрировал домен relentless.com. Кстати, этот домен до сих пор принадлежит Amazon и перенаправляет посетителей на основной сайт компании.
Выбор названия Amazon оказался поистине пророческим. Подобно реке Амазонке, компания стала крупнейшей в своём роде. Название легко произносится на разных языках и достаточно нейтрально, чтобы не ограничивать развитие бизнеса в новых направлениях. Символично, что компания, начинавшая как скромный книжный интернет-магазин, разрослась, подобно притокам великой реки, охватив множество сфер бизнеса: от облачных технологий до производства бытовой электроники.
Holiverse: новая глава Meta Force
В 2024 году DeFi-платформа Meta Force (СЕО Ладо Охотников) объявила о трансформации в Holiverse – шаг, отражающий амбиции компании по созданию целостной метавселенной. Это изменение символизирует не просто ребрендинг, а полноценную эволюцию бизнеса, расширившего свою деятельность от криптовалютной платформы до многопрофильной технологической компании.
Любопытно, что термин “holistic” (целостный), лежащий в основе нового названия, имеет древнегреческие корни и происходит от слова “holos” (целое). Это подчеркивает стремление компании создать действительно всеобъемлющую цифровую экосистему.
Цена ошибки: Когда ребрендинг приводит к катастрофе
История бизнеса знает немало случаев, когда смена названия оборачивалась настоящей катастрофой для компании. В мире, где каждый ребрендинг стоит миллионы долларов, цена ошибки может оказаться поистине фатальной.
Tropicana: 35 миллионов за неудачную упаковку
Иногда даже небольшие изменения в бренде могут привести к серьезным последствиям. В 2009 году Tropicana потратила 35 миллионов долларов на редизайн упаковки своего апельсинового сока, убрав легендарный образ апельсина с трубочкой. За два месяца продажи упали на 20%, что привело к потерям в размере 30 миллионов долларов. Компании пришлось срочно возвращать старый дизайн.
Gap и 6 дней агонии
В 2010 году Gap представил новый логотип, который должен был модернизировать бренд. Реакция публики была настолько негативной, что компания вернула старый логотип всего через шесть дней. Этот случай стал хрестоматийным примером того, как не надо проводить ребрендинг. Предположительно, неудачная попытка обновления обошлась Gap в 100 миллионов долларов.
Эти истории учат нас нескольким важным принципам:
Необходимость глубокого исследования рынка и мнения потребителей перед любыми серьезными изменениями бренда.
Важность сохранения преемственности: радикальные перемены редко воспринимаются позитивно.
Умение вовремя признать ошибку и оперативно её исправить может спасти компанию от еще больших потерь.
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