Почему выплаты учредителям признали зарплатой и доначислили 2.5 млн взносов?

Кассационный суд СЗО оставил в силе решение, по которому ООО «КБ РЭДЛАЙН» доначислили 2 486 305 руб. страховых взносов и 124 тыс. руб. штрафа. Суть спора — классификация выплат двум учредителям (они же директор и главный инженер). Компания считала их дивидендами, налоговики и суды — зарплатой.

Разбираем, почему победила ФНС:

🔍 Суть нарушения:

📌"Дивиденды" платили ЕЖЕМЕСЯЧНО: Учредители (по 50%) получали одинаковые суммы каждый месяц в течение 2018-2020 гг.

📌До утверждения прибыли: Выплаты производились ДО окончания квартала, ДО формирования квартального финрезультата в бухучете и ДО оформления протоколов собраний о распределении прибыли (которые принимались задним числом). Например, выплата 30.03.2018 при решении от 01.04.2018.

📌Отсутствие "белой" зарплаты: Учредителям-руководителям официальная зарплата не начислялась и взносы с нее не платились. Все выплаты шли как "дивиденды".

⚖️ Позиция судов (поддержана кассацией):

- Не соответствуют понятию дивидендов (ст. 43 НК РФ): Дивиденды — это распределение чистой прибыли после налогообложения, определенной по годовой бухотчетности. Решение о выплате не может приниматься в течение периода, по итогам которого определяется эта прибыль. Ежемесячные выплаты до подведения итогов квартала/года — это не дивиденды.

- Фактические трудовые отношения (ст. 15 ТК РФ): Систематические выплаты за выполнение функций руководителя и главного инженера, отсутствие иных трудовых выплат им. Суду достаточно фактического характера отношений, даже если трудовой договор не оформлен. Ссылка на Обзор практики ВС РФ №3 (2018).

- Налоговики вправе переквалифицировать (п. 77 Постановления Пленума ВС №25): Если неправильная квалификация сделок ведет к занижению налоговой базы, ФНС имеет право самостоятельно определить их реальную суть.

💡 Ключевые выводы для бизнеса:

❌ Забудьте про "ежемесячные дивиденды"! Это главный "красный флаг" для налоговиков. Дивиденды выплачиваются исключительно из чистой прибыли после утверждения отчетности за период (год/квартал – если это прямо предусмотрено Уставом и выполняется) и на основании оформленного решения.

👨💼 Учредитель-руководитель ДОЛЖЕН получать зарплату. Если он реально работает, выплаты за труд нельзя маскировать под дивиденды. Зарплата начисляется, с нее платятся НДФЛ и страховые взносы. Их отсутствие — явный признак схемы.

📑 Протоколы собраний — не "магический" документ. Сам факт оформления протокола о выплате дивидендов не спасает, если выплаты производились раньше даты протокола или без реальной чистой прибыли на момент выплаты.

💰 Нераспределенная прибыль прошлых лет — не панацея. Компания пыталась сослаться на это, но не представила бухгалтерскую отчетность, доказывающую наличие именно этой прибыли на момент выплат. Без документов — довод не работает.

🔎 ФНС смотрит на реальную суть операций. Формальное оформление не спасет, если фактически выплаты носят характер вознаграждения за труд и производятся с подозрительной регулярностью вопреки порядку выплаты дивидендов.

📌 Итог: Попытка сэкономить на страховых взносах путем выплаты "зарплаты" под видом дивидендов привела компанию к доначислению миллионов. Строго соблюдайте порядок выплаты дивидендов и не забывайте про официальную зарплату работающим учредителям!

Дело А05-3395/2022