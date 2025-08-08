Премиум 07.08 Мобильный
Борис Родин
Судебная практика по налоговым спорам

Кассация отменила штраф ФНС за непредставление ОСВ, карточек счетов и «лишних» документов! 

Окружной суд поставил точку в важном споре. ФНС не вправе штрафовать за непредставление внутренних регистров бухучета (ОСВ, карточек счетов) или документов, не имеющих прямого отношения к исчислению проверяемого налога (особенно если их обязательное ведение не доказано).

Краткая история дела

  1. 1 инстанция (АС Свердловской обл., 25.10.2024): Частично удовлетворила иск компании. Отменила штрафы за непредставление ОСВ, карточек счетов, инвентаризационных актов и части кадровых документов (как необязательных для проверки НДС).

  2. Апелляция (17 ААС, 05.02.2025): Поддержала решение первой инстанции.

  3. Кассация (АС Уральского округа, 10.06.2025): ОТКАЗАЛА ФНС в удовлетворении жалобы. Решения первых двух судов оставлены в силе.

Суть спора

  • ФНС оштрафовала компанию по ст. 126 НК РФ (общая сумма >60 тыс. руб.) за непредставление документов в ходе проверки НДС за 2022 г.

  • Компания оспаривала штрафы, утверждая, что часть документов (ОСВ, карточки счетов, инвентаризационные акты, часть кадровых документов) не обязательна для налогового учета и не влияет на расчет НДС.

🔑 Ключевые выводы судов (подтвержденные кассацией)

  1. ОСВ и карточки счетов (в разрезе субконто/контрагентов) – НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ!

    • Это регистры бухучета (ст. 10 ФЗ "О бухучете"), а не первичные документы.

    • НК РФ не обязывает налогоплательщика их вести (если не используются субсчета) или представлять по требованию ФНС в рамках налогового контроля.

    • Их отсутствие не влияет на правильность исчисления налогов. (Кассация: "Нормативного обоснования обязательного ведения субсчетов налоговым органом не приведено").

  2. Инвентаризационные документы (приказы, описи, акты) – тоже НЕ первичка!

    • Они не подтверждают задолженность или дату ее возникновения перед контрагентом.

  3. Кадровые документы по сотрудникам (трудовые/ГПХ, табели, ведомости, приказы и пр.) – НЕ нужны для проверки НДС!

    • ФНС обязана доказать связь запрашиваемых документов с предметом проверки (здесь – НДС). В данном случае не доказала(Кассация: "Инспекцией не приведено ссылок, каким образом указанные документы влияют на начисление НДС").

  4. Штрафовать можно ТОЛЬКО за:

    • Непредставление документов, прямо предусмотренных НК РФ.

    • Документов, которые фактически есть у налогоплательщика и необходимы для контроля конкретного налога.

    • За "отсутствующие" по объективным причинам или не относящиеся к предмету проверки документы – нельзя.

  5. Бремя доказывания – на ФНС! Инспекция должна доказать:

    • Законность требования.

    • Что запрошенные документы влияют на исчисление проверяемого налога.

    • Что эти документы должны были составляться налогоплательщиком.

💡 Практика для бизнеса

  • Ссылайтесь на это дело! Кассационное определение – мощный аргумент против штрафов за непредставление ОСВ/карточек счетов/инвентарных актов и документов, не связанных с предметом проверки.

  • Требуйте обоснования! На запросы ФНС о представлении регистров бухучета или документов, чья связь с налогом неочевидна, письменно запрашивайте обоснование (как именно они влияют на исчисление конкретного проверяемого налога?).

  • Не бойтесь судиться. Позиция судов трех инстанций едина и логична.

  • По "первичке" и явно необходимым документам – не затягивайте! Штрафы за их непредставление суды поддержат.

📌 Итог: Окружной суд поставил точку в важном споре. ФНС не вправе штрафовать за непредставление внутренних регистров бухучета (ОСВ, карточек счетов) или документов, не имеющих прямого отношения к исчислению проверяемого налога (особенно если их обязательное ведение не доказано). Знайте свои права!

Дело А60-40063/2024

Борис Родин

Борис Родин

Управляющий партнер в Адвокатское бюро LEGWEST group

1 подписчик8 постов

