Кассация отменила штраф ФНС за непредставление ОСВ, карточек счетов и «лишних» документов!

Окружной суд поставил точку в важном споре. ФНС не вправе штрафовать за непредставление внутренних регистров бухучета (ОСВ, карточек счетов) или документов, не имеющих прямого отношения к исчислению проверяемого налога (особенно если их обязательное ведение не доказано).