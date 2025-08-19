ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Борис Родин
Новости ФНС

ФНС получила новые полномочия по оценке вашей компании! Разбираем ФЗ № 254-ФЗ

Принят и опубликован Федеральный закон от 23.07.2025 № 254-ФЗ, который серьезно расширяет возможности ФНС и влияет на репутацию всех юрлиц и ИП. Вступает в силу с 1 января 2026 года.

❓ О чем закон?

Он наделяет налоговые органы официальным правом:

Проводить анализ  финхоздеятельности компаний и ИП.

Формировать Выписку с результатами этого анализа.

Предоставлять эту Выписку:

Самому налогоплательщику (по его запросу).

Иным заинтересованным лицам (если это прямо разрешено федеральными законами!). Это ключевое новшество!

🔑 Ключевые нововведения

Доступ третьим лицам: Теперь Выписка о вашей компании может быть выдана не только вам, но и вашим контрагентам, заказчикам (например, в рамках госзакупок) – если закон это позволяет. ФАС и Минстрой уже рекомендовали использовать такие проверки.

Методика за ФНС: Полномочия по разработке и утверждению самой методики анализа (критериев оценки) теперь закреплены  законодательно за ФНС России.

Процедура оспаривания: Четко прописан порядок подготовки, выдачи Выписки и ее  оспаривания  налогоплательщиком.

🔎 Как будут оценивать? (Методика)

Анализ будет проводиться на основе бухотчетности, налоговых деклараций и иных данных ФНС.

Ожидается, что подходы будут похожи на действующий с 2023 г. "Сервис оценки юрлиц/ИП" (Приказ ФНС № ЕД-7-31/181@):

Этап 1 (Базовый): Отсутствие признаков банкротства/ликвидации, "технических" проблем (нет блокировок счетов, просроченной задолженности, противоречий по НДС с контрагентами, статуса иноагента и т.д.).

Этап 2 (Углубленный): Оценка более 35 критериев! Зарплаты, налоговая нагрузка, численность, фин. коэффициенты (платежеспособность, ликвидность, рентабельность), динамика активов/сотрудников, прибыль, наличие иностранных владельцев и др.

📄 Порядок получения Выписки

Вам: Выписка направляется юрлицу/ИП на следующий рабочий день после формирования.

Ваша реакция: Если не согласны – у вас есть 5 рабочих дней на подачу заявления о корректировке с документами.

ФНС: Рассмотрит заявление за 5 рабочих дней – скорректирует Выписку или откажет с пояснением.

Третьим лицам: Выписка запрашивающему лицу выдается в течение 1 рабочего дня ПОСЛЕ:

10 раб. дней с момента отправки вам (если вы подавали возражение).

5 раб. дней с момента отправки вам (если возражений не было).

💡 Почему это важно?

Репутация: Эта Выписка станет официальным документом ФНС о вашей надежности. Ее уже сейчас активно используют для преддоговорных проверок и допуска к госзакупкам. С 2026 года – это закон!

Риски: Недобросовестным компаниям будет сложнее скрыть проблемы.

Прозрачность: Появится четкая процедура оспаривания оценки.

❗ Что делать сейчас?

Внимательно следите за Приказами ФНС – скоро будут утверждены новая методика и форматы Выписок.

Проверьте себя через текущий "Сервис оценки юрлиц/ИП" на сайте ФНС – это даст понимание, как вас могут оценивать.

Готовьтесь: Уделяйте особое внимание качеству отчетности, налоговой дисциплине и финансовым показателям.

P.S. Закон развивает успешный эксперимент и направлен на повышение прозрачности бизнес-среды. Но он же требует от компаний еще большей ответственности в ведении дел. Держите руку на пульсе!

