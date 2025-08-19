ФНС получила новые полномочия по оценке вашей компании! Разбираем ФЗ № 254-ФЗ

🔑 Ключевые нововведения

Доступ третьим лицам: Теперь Выписка о вашей компании может быть выдана не только вам, но и вашим контрагентам, заказчикам (например, в рамках госзакупок) – если закон это позволяет. ФАС и Минстрой уже рекомендовали использовать такие проверки.

Методика за ФНС: Полномочия по разработке и утверждению самой методики анализа (критериев оценки) теперь закреплены законодательно за ФНС России.

Процедура оспаривания: Четко прописан порядок подготовки, выдачи Выписки и ее оспаривания налогоплательщиком.