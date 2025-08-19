ФНС получила новые полномочия по оценке вашей компании! Разбираем ФЗ № 254-ФЗ

❓ О чем закон?
Он наделяет налоговые органы официальным правом:
Проводить анализ финхоздеятельности компаний и ИП.
Формировать Выписку с результатами этого анализа.
Предоставлять эту Выписку:
Самому налогоплательщику (по его запросу).
Иным заинтересованным лицам (если это прямо разрешено федеральными законами!). Это ключевое новшество!
🔑 Ключевые нововведения
Доступ третьим лицам: Теперь Выписка о вашей компании может быть выдана не только вам, но и вашим контрагентам, заказчикам (например, в рамках госзакупок) – если закон это позволяет. ФАС и Минстрой уже рекомендовали использовать такие проверки.
Методика за ФНС: Полномочия по разработке и утверждению самой методики анализа (критериев оценки) теперь закреплены законодательно за ФНС России.
Процедура оспаривания: Четко прописан порядок подготовки, выдачи Выписки и ее оспаривания налогоплательщиком.
🔎 Как будут оценивать? (Методика)
Анализ будет проводиться на основе бухотчетности, налоговых деклараций и иных данных ФНС.
Ожидается, что подходы будут похожи на действующий с 2023 г. "Сервис оценки юрлиц/ИП" (Приказ ФНС № ЕД-7-31/181@):
Этап 1 (Базовый): Отсутствие признаков банкротства/ликвидации, "технических" проблем (нет блокировок счетов, просроченной задолженности, противоречий по НДС с контрагентами, статуса иноагента и т.д.).
Этап 2 (Углубленный): Оценка более 35 критериев! Зарплаты, налоговая нагрузка, численность, фин. коэффициенты (платежеспособность, ликвидность, рентабельность), динамика активов/сотрудников, прибыль, наличие иностранных владельцев и др.
📄 Порядок получения Выписки
Вам: Выписка направляется юрлицу/ИП на следующий рабочий день после формирования.
Ваша реакция: Если не согласны – у вас есть 5 рабочих дней на подачу заявления о корректировке с документами.
ФНС: Рассмотрит заявление за 5 рабочих дней – скорректирует Выписку или откажет с пояснением.
Третьим лицам: Выписка запрашивающему лицу выдается в течение 1 рабочего дня ПОСЛЕ:
10 раб. дней с момента отправки вам (если вы подавали возражение).
5 раб. дней с момента отправки вам (если возражений не было).
💡 Почему это важно?
Репутация: Эта Выписка станет официальным документом ФНС о вашей надежности. Ее уже сейчас активно используют для преддоговорных проверок и допуска к госзакупкам. С 2026 года – это закон!
Риски: Недобросовестным компаниям будет сложнее скрыть проблемы.
Прозрачность: Появится четкая процедура оспаривания оценки.
❗ Что делать сейчас?
Внимательно следите за Приказами ФНС – скоро будут утверждены новая методика и форматы Выписок.
Проверьте себя через текущий "Сервис оценки юрлиц/ИП" на сайте ФНС – это даст понимание, как вас могут оценивать.
Готовьтесь: Уделяйте особое внимание качеству отчетности, налоговой дисциплине и финансовым показателям.
P.S. Закон развивает успешный эксперимент и направлен на повышение прозрачности бизнес-среды. Но он же требует от компаний еще большей ответственности в ведении дел. Держите руку на пульсе!
