Как не утонуть в налогах в 2025 году: инструкция по спасению бизнеса

Раньше, если у компании возникали налоговые риски (например, ожидалась выездная проверка), бизнес просто «переводили» на новую фирму. Но этот метод имел кучу минусов:

Нужно было заново получать лицензии и разрешения.

Терялась деловая репутация старой компании.

При покупке готовой фирмы можно было получить в «наследство» проблемы – долги, налоговые разрывы и прочие «сюрпризы».

Теперь, с налоговой реформой, старые компании не обязательно бросать – есть налоговая амнистия, которая позволяет легализовать бизнес, если его правильно структурировать.

Вместо того чтобы просто закрывать компанию и открывать новую, предприниматели теперь могут законно выстроить новую структуру бизнеса, которая будет оптимальна с точки зрения налогов и не вызовет претензий налоговой.