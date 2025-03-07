Как платить НДФЛ в 2025 году: новый порядок уплаты налога и сдачи уведомлений

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Основные изменения в порядке уплаты НДФЛ
Платить налог нужно два раза в месяц — теперь перечисление НДФЛ не привязано к дате выплаты зарплаты, а идет по четкому графику.
Уведомления об исчисленном НДФЛ теперь тоже подаются дважды в месяц.
Специальные ставки и сроки уплаты НДФЛ появились для некоторых категорий доходов (ценные бумаги, инвестиционные счета и др.).
Обновлен порядок исчисления налога: больше нет специальных правил для зарплаты и премий, все доходы облагаются одинаково.
Если срок уплаты налога выпадает на выходной, он переносится на следующий рабочий день.
Как платить НДФЛ в 2025 году: два срока
В соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ, налоговые агенты должны перечислять удержанный НДФЛ следующим образом:
До 28-го числа текущего месяца — налог с доходов, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца.
До 5-го числа следующего месяца — налог с доходов, удержанный с 23 по последнее число текущего месяца.
До последнего рабочего дня текущего года — налог с доходов, удержанный с 23 по 31 декабря.
Специальные случаи:
НДФЛ с выплат при увольнении — перечисляется в общие сроки, отдельного порядка нет.
НДФЛ с арендной платы — также уплачивается в общем порядке, независимо от даты подписания акта или срока аренды.
НДФЛ с операций с ценными бумагами и инвестиционными инструментами — перечисляется в общие сроки.
Как сдавать уведомления по НДФЛ в 2025 году
С 2025 года налоговые агенты обязаны сдавать уведомления об исчисленном НДФЛ дважды в месяц:
До 25-го числа текущего месяца — уведомление за доходы, удержанные с 1 по 22 число месяца.
До 3-го числа следующего месяца — уведомление за доходы, удержанные с 23 по последнее число месяца.
До последнего рабочего дня года — уведомление за доходы, удержанные с 23 по 31 декабря.
Если организация начислила НДФЛ по разным ставкам или КБК, каждое начисление указывается отдельным блоком в уведомлении.
Важно!
Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживался, подавать уведомление не требуется.
Сроки уплаты НДФЛ в 2025 году
Таблица сроков перечисления НДФЛ
Период удержания налога
Крайний срок для уведомления
Крайний срок уплаты НДФЛ
С 1 по 22 января
27 января
28 января
С 23 по 31 января
3 февраля
5 февраля
С 1 по 22 февраля
25 февраля
28 февраля
С 23 по 28 февраля
3 марта
5 марта
С 1 по 22 марта
25 марта
28 марта
С 23 по 31 марта
3 апреля
7 апреля
С 1 по 22 апреля
25 апреля
28 апреля
С 23 по 30 апреля
5 мая
5 мая
С 1 по 22 мая
26 мая
28 мая
С 23 по 31 мая
3 июня
5 июня
С 1 по 22 июня
25 июня
30 июня
С 23 по 30 июня
3 июля
7 июля
С 1 по 22 июля
25 июля
28 июля
С 23 по 31 июля
4 августа
5 августа
С 1 по 22 августа
25 августа
28 августа
С 23 по 31 августа
3 сентября
5 сентября
С 1 по 22 сентября
25 сентября
29 сентября
С 23 по 30 сентября
3 октября
6 октября
С 1 по 22 октября
27 октября
28 октября
С 23 по 31 октября
5 ноября
5 ноября
С 1 по 22 ноября
25 ноября
28 ноября
С 23 по 30 ноября
3 декабря
5 декабря
С 1 по 22 декабря
25 декабря
29 декабря
С 23 по 31 декабря
30 декабря
30 декабря
Сроки уплаты НДФЛ в 2025 году в зависимости от вида дохода
1. Зарплата, премии, отпускные, больничные
Дата возникновения дохода — день выплаты.
Срок уплаты НДФЛ — в соответствии с общими правилами (28-е число текущего месяца или 5-е число следующего месяца).
2. Суточные сверх лимита, компенсация проезда и проживания в командировке без документов
Дата возникновения дохода — последний день месяца утверждения авансового отчета.
Срок уплаты НДФЛ — в соответствии с общими правилами.
3. Выплаты по гражданско-правовым договорам (ГПД)
Дата возникновения дохода — день выплаты.
Срок уплаты НДФЛ — 28-го или 5-го числа.
4. Дивиденды и выплаты членам совета директоров
Дата возникновения дохода — день выплаты.
Срок уплаты НДФЛ — в соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ.
5. Материальная выгода (льготные займы, скидки на товары, безвозмездные передачи)
Дата возникновения дохода — в зависимости от вида выгоды.
Срок уплаты НДФЛ — 28-е или 5-е число.
6. ИП с доходов от предпринимательской деятельности
Дата получения дохода — день поступления денег.
Срок уплаты НДФЛ:
За I квартал — до 28 апреля.
За полугодие — до 28 июля.
За девять месяцев — до 28 октября.
По итогам года — до 15 июля следующего года.
7. Граждане, не являющиеся ИП, с доходов, подлежащих декларированию
Дата получения дохода — дата фактического поступления денег.
Срок уплаты НДФЛ — до 15 июля следующего года.
Заключение
С 2025 года налоговые агенты и ИП должны привыкнуть к новому порядку уплаты НДФЛ и сдачи отчетности. Главные нововведения:
Платежи теперь дважды в месяц.
Уведомления тоже подаются дважды в месяц.
Упразднены специальные правила для зарплат и премий.
Введены новые сроки для инвесторов, арендодателей и индивидуальных предпринимателей.
⚠ Важно! Чтобы избежать штрафов и пеней, соблюдайте новые сроки уплаты НДФЛ и сдачи уведомлений!
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