Коммерческая Тайна
НДФЛ

Как платить НДФЛ в 2025 году: новый порядок уплаты налога и сдачи уведомлений

С 2025 года компании, ИП и налоговые агенты обязаны соблюдать новые правила уплаты НДФЛ и сдачи отчетности. Теперь платить налог нужно дважды в месяц, а уведомления сдавать в строго установленные сроки. В статье разберем ключевые изменения, а также подробно рассмотрим порядок расчета, уплаты и подачи уведомлений по НДФЛ в 2025 году.

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Основные изменения в порядке уплаты НДФЛ

  1. Платить налог нужно два раза в месяц — теперь перечисление НДФЛ не привязано к дате выплаты зарплаты, а идет по четкому графику.

  2. Уведомления об исчисленном НДФЛ теперь тоже подаются дважды в месяц.

  3. Специальные ставки и сроки уплаты НДФЛ появились для некоторых категорий доходов (ценные бумаги, инвестиционные счета и др.).

  4. Обновлен порядок исчисления налога: больше нет специальных правил для зарплаты и премий, все доходы облагаются одинаково.

  5. Если срок уплаты налога выпадает на выходной, он переносится на следующий рабочий день.

Как платить НДФЛ в 2025 году: два срока

В соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ, налоговые агенты должны перечислять удержанный НДФЛ следующим образом:

  • До 28-го числа текущего месяца — налог с доходов, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца.

  • До 5-го числа следующего месяца — налог с доходов, удержанный с 23 по последнее число текущего месяца.

  • До последнего рабочего дня текущего года — налог с доходов, удержанный с 23 по 31 декабря.

Специальные случаи:

  • НДФЛ с выплат при увольнении — перечисляется в общие сроки, отдельного порядка нет.

  • НДФЛ с арендной платы — также уплачивается в общем порядке, независимо от даты подписания акта или срока аренды.

  • НДФЛ с операций с ценными бумагами и инвестиционными инструментами — перечисляется в общие сроки.

Как сдавать уведомления по НДФЛ в 2025 году

С 2025 года налоговые агенты обязаны сдавать уведомления об исчисленном НДФЛ дважды в месяц:

  • До 25-го числа текущего месяца — уведомление за доходы, удержанные с 1 по 22 число месяца.

  • До 3-го числа следующего месяца — уведомление за доходы, удержанные с 23 по последнее число месяца.

  • До последнего рабочего дня года — уведомление за доходы, удержанные с 23 по 31 декабря.

Если организация начислила НДФЛ по разным ставкам или КБК, каждое начисление указывается отдельным блоком в уведомлении.

Важно!
Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживался, подавать уведомление не требуется.

Сроки уплаты НДФЛ в 2025 году

Таблица сроков перечисления НДФЛ

Период удержания налога

Крайний срок для уведомления

Крайний срок уплаты НДФЛ

С 1 по 22 января

27 января

28 января

С 23 по 31 января

3 февраля

5 февраля

С 1 по 22 февраля

25 февраля

28 февраля

С 23 по 28 февраля

3 марта

5 марта

С 1 по 22 марта

25 марта

28 марта

С 23 по 31 марта

3 апреля

7 апреля

С 1 по 22 апреля

25 апреля

28 апреля

С 23 по 30 апреля

5 мая

5 мая

С 1 по 22 мая

26 мая

28 мая

С 23 по 31 мая

3 июня

5 июня

С 1 по 22 июня

25 июня

30 июня

С 23 по 30 июня

3 июля

7 июля

С 1 по 22 июля

25 июля

28 июля

С 23 по 31 июля

4 августа

5 августа

С 1 по 22 августа

25 августа

28 августа

С 23 по 31 августа

3 сентября

5 сентября

С 1 по 22 сентября

25 сентября

29 сентября

С 23 по 30 сентября

3 октября

6 октября

С 1 по 22 октября

27 октября

28 октября

С 23 по 31 октября

5 ноября

5 ноября

С 1 по 22 ноября

25 ноября

28 ноября

С 23 по 30 ноября

3 декабря

5 декабря

С 1 по 22 декабря

25 декабря

29 декабря

С 23 по 31 декабря

30 декабря

30 декабря

Сроки уплаты НДФЛ в 2025 году в зависимости от вида дохода

1. Зарплата, премии, отпускные, больничные

  • Дата возникновения дохода — день выплаты.

  • Срок уплаты НДФЛ — в соответствии с общими правилами (28-е число текущего месяца или 5-е число следующего месяца).

2. Суточные сверх лимита, компенсация проезда и проживания в командировке без документов

  • Дата возникновения дохода — последний день месяца утверждения авансового отчета.

  • Срок уплаты НДФЛ — в соответствии с общими правилами.

3. Выплаты по гражданско-правовым договорам (ГПД)

  • Дата возникновения дохода — день выплаты.

  • Срок уплаты НДФЛ — 28-го или 5-го числа.

4. Дивиденды и выплаты членам совета директоров

  • Дата возникновения дохода — день выплаты.

  • Срок уплаты НДФЛ — в соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ.

5. Материальная выгода (льготные займы, скидки на товары, безвозмездные передачи)

  • Дата возникновения дохода — в зависимости от вида выгоды.

  • Срок уплаты НДФЛ — 28-е или 5-е число.

6. ИП с доходов от предпринимательской деятельности

  • Дата получения дохода — день поступления денег.

  • Срок уплаты НДФЛ:

    • За I квартал — до 28 апреля.

    • За полугодие — до 28 июля.

    • За девять месяцев — до 28 октября.

    • По итогам года — до 15 июля следующего года.

7. Граждане, не являющиеся ИП, с доходов, подлежащих декларированию

  • Дата получения дохода — дата фактического поступления денег.

  • Срок уплаты НДФЛ — до 15 июля следующего года.

Заключение

С 2025 года налоговые агенты и ИП должны привыкнуть к новому порядку уплаты НДФЛ и сдачи отчетности. Главные нововведения:

  • Платежи теперь дважды в месяц.

  • Уведомления тоже подаются дважды в месяц.

  • Упразднены специальные правила для зарплат и премий.

  • Введены новые сроки для инвесторов, арендодателей и индивидуальных предпринимателей.

Важно! Чтобы избежать штрафов и пеней, соблюдайте новые сроки уплаты НДФЛ и сдачи уведомлений!

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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