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НДС на УСН

Импорт при НДС на УСН: что важно знать и как не попасть на штрафы

Ввозить товары в Россию, будучи на УСН, — это не просто. Даже если предприниматель освобожден от НДС, этот налог придется заплатить. Вопрос только в том, как и когда.
Импорт при НДС на УСН: что важно знать и как не попасть на штрафы

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В этой инструкции разберем:

  • Как платить НДС при импорте из стран ЕАЭС и других государств.

  • Возможные льготы и исключения.

  • Как учитывать НДС в расходах или применять налоговые вычеты.

  • Что делать, если товар облагается акцизом.

Как платить НДС при импорте товаров

НДС при ввозе товаров платят все компании и ИП, независимо от того, находятся ли они на УСН или ОСН. Разница только в способе расчета налога:

1️⃣ Если товар привезли из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия):

  • Таможенного контроля нет, но уплата НДС обязательна.

  • Контроль за уплатой осуществляет налоговая, а не таможенные органы.

  • В налоговую нужно подать декларацию по косвенным налогам.

2️⃣ Если товар завезен из других стран:

  • Нужно пройти таможенный контроль.

  • Помимо таможенных сборов и пошлин придется заплатить НДС, а в случае подакцизных товаров – еще и акциз.

  • Без уплаты НДС таможня просто не выпустит товар в Россию.

Когда можно не платить НДС при импорте

Есть несколько исключений, когда НДС не взимается. Товары, перечисленные в ст. 150 НК РФ, освобождены от налога. Например:

  • Медицинские товары (по перечню из постановления № 1042 от 30.09.2015).

  • Некоторые лекарства, предназначенные для лечения конкретных пациентов.

  • Технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в России (перечень № 372 от 30.04.2009).

  • Материалы для научных исследований, если их нельзя заменить российскими аналогами (перечень № 1096 от 24.10.2014).

При этом товары, ввозимые из стран ЕАЭС, дополнительно освобождаются от НДС в случаях, предусмотренных ст. 149 НК РФ. Но на практике эта статья больше касается услуг, а не товаров.

Также не нужно платить НДС при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС, если применяется особая таможенная процедура:

  • временный ввоз,

  • реэкспорт,

  • транзит,

  • таможенный склад,

  • свободная таможенная зона.

Как рассчитать НДС при импорте из-за границы

Если товар ввозится из стран, не входящих в ЕАЭС, налог считается по формуле:

НДС = (таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз) × ставка НДС

Ставки налога стандартные: 10% и 20%.

  • 10% применяется к социально значимым товарам (например, продуктам питания, детским товарам, медицинской продукции).

  • 20% – ко всем остальным товарам.

Важно! Даже если ИП на УСН освобожден от НДС или работает по сниженной ставке (5% или 7%), он обязан платить импортный НДС в полном размере (10% или 20%).

Когда платить НДС?

  • До подачи таможенной декларации.

  • Деньги перечисляются на КБК 153 01 06 13 01 01 0000 510.

Как платить НДС при импорте из стран ЕАЭС

Здесь все немного проще:

  • Таможенного оформления нет.

  • НДС платится не таможне, а напрямую в налоговую инспекцию.

  • Налоговую базу рассчитывают по договорной стоимости товара.

  • Если товар подакцизный, налоговая база увеличивается на сумму акциза.

Ставка налога такая же: 10% или 20%.

Когда платить?

До 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения товара.

Что сдавать в налоговую?

  1. Декларацию по косвенным налогам.

  2. Заявление о ввозе.

  3. Транспортные документы.

  4. Счета-фактуры от продавца (если в стране-экспортере они предусмотрены).

  5. Договор поставки.

Если налог не был уплачен вовремя, ФНС может начислить штрафы и пени.

Как учесть НДС по импорту на УСН

Важно понимать, что на УСН далеко не во всех случаях можно учесть этот налог:

🔹 Если объект налогообложения «Доходы» → НДС при импорте не учитывается в расходах.

🔹 Если объект налогообложения «Доходы минус расходы» → НДС можно включить в расходы, но только если товар оплачен и учтен в затратах.

🔹 Если применяется ставка 5% или 7% → НДС в расходы не включается.

🔹 Если применяется общая ставка 10% или 20% → можно принять налог к вычету.

Как принять НДС к вычету при импорте

Если предприниматель на УСН применяет ставку 10% или 20%, он может вернуть импортный НДС, заявив его в вычетах.

Что для этого нужно?

Импорт из стран, не входящих в ЕАЭС:

  • Таможенная декларация.

  • Платежное поручение на уплату НДС.

  • Либо письменное подтверждение уплаты от таможенных органов.

Импорт из стран ЕАЭС:

  • Заявление о ввозе с отметкой налоговой инспекции.

Этот НДС можно учесть в книге покупок и отразить в декларации по НДС.

Какие отчеты сдавать при импорте

При ввозе товаров из стран, не входящих в ЕАЭС:

📌 НДС платится перед подачей таможенной декларации.

При ввозе из стран ЕАЭС:

📌 До 20-го числа следующего месяца подается декларация по косвенным налогам.

📌 В этот же срок подается заявление о ввозе.

📌 Если численность работников превышает 100 человек, декларацию можно подать только в электронном виде.

Дополнительно импортерам из стран ЕАЭС нужно подавать статистическую форму перемещения товаров – не позднее 10-го числа следующего месяца.

Выводы

🔹 Импортный НДС платят все, даже те, кто на УСН и освобожден от НДС.

🔹 Правила зависят от того, откуда привезен товар: ЕАЭС или другие страны.

🔹Есть товары, по которым НДС платить не нужно (например, медоборудование).

🔹 На УСН импортный НДС можно включить в расходы, но только при схеме «Доходы минус расходы».

🔹 Некоторые предприниматели могут принять НДС к вычету (если ставка 10% или 20%).

Контроль за уплатой налогов при импорте ужесточается, а штрафы за нарушения серьезные. Поэтому важно заранее разбираться в правилах и сдавать отчетность вовремя.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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