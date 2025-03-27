Импорт при НДС на УСН: что важно знать и как не попасть на штрафы

Ввозить товары в Россию, будучи на УСН, — это не просто. Даже если предприниматель освобожден от НДС, этот налог придется заплатить. Вопрос только в том, как и когда.

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В этой инструкции разберем:

Как платить НДС при импорте из стран ЕАЭС и других государств.

Возможные льготы и исключения.

Как учитывать НДС в расходах или применять налоговые вычеты.

Что делать, если товар облагается акцизом.

Как платить НДС при импорте товаров

НДС при ввозе товаров платят все компании и ИП, независимо от того, находятся ли они на УСН или ОСН. Разница только в способе расчета налога:

1️⃣ Если товар привезли из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия):

Таможенного контроля нет, но уплата НДС обязательна.

Контроль за уплатой осуществляет налоговая, а не таможенные органы.

В налоговую нужно подать декларацию по косвенным налогам.

2️⃣ Если товар завезен из других стран:

Нужно пройти таможенный контроль.

Помимо таможенных сборов и пошлин придется заплатить НДС, а в случае подакцизных товаров – еще и акциз.

Без уплаты НДС таможня просто не выпустит товар в Россию.

Когда можно не платить НДС при импорте

Есть несколько исключений, когда НДС не взимается. Товары, перечисленные в ст. 150 НК РФ, освобождены от налога. Например:

Медицинские товары (по перечню из постановления № 1042 от 30.09.2015).

Некоторые лекарства , предназначенные для лечения конкретных пациентов.

Технологическое оборудование , аналоги которого не производятся в России (перечень № 372 от 30.04.2009).

Материалы для научных исследований, если их нельзя заменить российскими аналогами (перечень № 1096 от 24.10.2014).

При этом товары, ввозимые из стран ЕАЭС, дополнительно освобождаются от НДС в случаях, предусмотренных ст. 149 НК РФ. Но на практике эта статья больше касается услуг, а не товаров.

Также не нужно платить НДС при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС, если применяется особая таможенная процедура:

временный ввоз,

реэкспорт,

транзит,

таможенный склад,

свободная таможенная зона.

Как рассчитать НДС при импорте из-за границы

Если товар ввозится из стран, не входящих в ЕАЭС, налог считается по формуле:

НДС = (таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз) × ставка НДС

Ставки налога стандартные: 10% и 20%.

10% применяется к социально значимым товарам (например, продуктам питания, детским товарам, медицинской продукции).

20% – ко всем остальным товарам.

Важно! Даже если ИП на УСН освобожден от НДС или работает по сниженной ставке (5% или 7%), он обязан платить импортный НДС в полном размере (10% или 20%).

Когда платить НДС?

До подачи таможенной декларации.

Деньги перечисляются на КБК 153 01 06 13 01 01 0000 510.

Как платить НДС при импорте из стран ЕАЭС

Здесь все немного проще:

Таможенного оформления нет.

НДС платится не таможне, а напрямую в налоговую инспекцию.

Налоговую базу рассчитывают по договорной стоимости товара.

Если товар подакцизный, налоговая база увеличивается на сумму акциза.

Ставка налога такая же: 10% или 20%.

Когда платить?

До 20-го числа месяца, следующего за месяцем получения товара.

Что сдавать в налоговую?

Декларацию по косвенным налогам. Заявление о ввозе. Транспортные документы. Счета-фактуры от продавца (если в стране-экспортере они предусмотрены). Договор поставки.

Если налог не был уплачен вовремя, ФНС может начислить штрафы и пени.

Как учесть НДС по импорту на УСН

Важно понимать, что на УСН далеко не во всех случаях можно учесть этот налог:

🔹 Если объект налогообложения «Доходы» → НДС при импорте не учитывается в расходах.

🔹 Если объект налогообложения «Доходы минус расходы» → НДС можно включить в расходы, но только если товар оплачен и учтен в затратах.

🔹 Если применяется ставка 5% или 7% → НДС в расходы не включается.

🔹 Если применяется общая ставка 10% или 20% → можно принять налог к вычету.

Как принять НДС к вычету при импорте

Если предприниматель на УСН применяет ставку 10% или 20%, он может вернуть импортный НДС, заявив его в вычетах.

Что для этого нужно?

✅ Импорт из стран, не входящих в ЕАЭС:

Таможенная декларация.

Платежное поручение на уплату НДС.

Либо письменное подтверждение уплаты от таможенных органов.

✅ Импорт из стран ЕАЭС:

Заявление о ввозе с отметкой налоговой инспекции.

Этот НДС можно учесть в книге покупок и отразить в декларации по НДС.

Какие отчеты сдавать при импорте

При ввозе товаров из стран, не входящих в ЕАЭС:

📌 НДС платится перед подачей таможенной декларации.

При ввозе из стран ЕАЭС:

📌 До 20-го числа следующего месяца подается декларация по косвенным налогам.

📌 В этот же срок подается заявление о ввозе.

📌 Если численность работников превышает 100 человек, декларацию можно подать только в электронном виде.

Дополнительно импортерам из стран ЕАЭС нужно подавать статистическую форму перемещения товаров – не позднее 10-го числа следующего месяца.

Выводы

🔹 Импортный НДС платят все, даже те, кто на УСН и освобожден от НДС.

🔹 Правила зависят от того, откуда привезен товар: ЕАЭС или другие страны.

🔹Есть товары, по которым НДС платить не нужно (например, медоборудование).

🔹 На УСН импортный НДС можно включить в расходы, но только при схеме «Доходы минус расходы».

🔹 Некоторые предприниматели могут принять НДС к вычету (если ставка 10% или 20%).

Контроль за уплатой налогов при импорте ужесточается, а штрафы за нарушения серьезные. Поэтому важно заранее разбираться в правилах и сдавать отчетность вовремя.