5 признаков фальшивой аренды, после которых налоговая перестает шутить

Проверка закончилась ожидаемо: расходы сняты, доначисления утверждены, суд отказал в удовлетворении требований. Причины? Рассказываем, чтобы вы не повторили это даже случайно:
1. Неарендные условия аренды
Арендатор получил полную свободу действий и неограниченное усмотрение. Без обязательств, без контроля. Противоречит статье 616 ГК РФ.
2. Деньги возвращаются обратно
Арендная плата якобы платится, но потом возвращается займами от тех же контрагентов.
Сумма займа = арендной плате. Прямая калька.
3. Эти займы — бессрочные и беспроцентные
То есть по сути, это не займ, а маскировка обратного возврата. Экономическая суть очевидна даже без экспертизы.
4. Больше аренды — та же цена
Количество имущества в аренде растёт, но цена — нет. На рынке такого не бывает. А в договоре — пожалуйста.
5. Не платят — и никто не переживает
За 3,5 года никакой оплаты, ни одной претензии, ни одного иска. Для налоговой это звучит как: фиктивная сделка с полным согласием сторон.
Решение суда: отказать. Трижды.
Этот кейс — не редкость. Его повторяют десятки компаний каждый год, не понимая, что ФНС давно распознаёт такие сценарии в пол-оборота.
Поделитесь этим постом с коллегами и друзьями, если у них есть арендные отношения с родственниками, “знакомыми с УСН” или "удобными контрагентами".
Они могут быть под ударом — даже если договор есть, печати стоят и аренда «по документам» настоящая.
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