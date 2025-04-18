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Коммерческая Тайна
Учет расходов

5 признаков фальшивой аренды, после которых налоговая перестает шутить

Перед нами — классика схемного жанра. Общество арендует имущество у двух организаций. Учитывает арендные платежи в расходах. Арендодатели на УСН, один из них — мама директора компании. Знакомо?

Проверка закончилась ожидаемо: расходы сняты, доначисления утверждены, суд отказал в удовлетворении требований. Причины? Рассказываем, чтобы вы не повторили это даже случайно:

1. Неарендные условия аренды

Арендатор получил полную свободу действий и неограниченное усмотрение. Без обязательств, без контроля. Противоречит статье 616 ГК РФ.

2. Деньги возвращаются обратно

Арендная плата якобы платится, но потом возвращается займами от тех же контрагентов.

Сумма займа = арендной плате. Прямая калька.

3. Эти займы — бессрочные и беспроцентные

То есть по сути, это не займ, а маскировка обратного возврата. Экономическая суть очевидна даже без экспертизы.

4. Больше аренды — та же цена

Количество имущества в аренде растёт, но цена — нет. На рынке такого не бывает. А в договоре — пожалуйста.

5. Не платят — и никто не переживает

За 3,5 года никакой оплаты, ни одной претензии, ни одного иска. Для налоговой это звучит как: фиктивная сделка с полным согласием сторон.

Решение суда: отказать. Трижды.

Этот кейс — не редкость. Его повторяют десятки компаний каждый год, не понимая, что ФНС давно распознаёт такие сценарии в пол-оборота.

Поделитесь этим постом с коллегами и друзьями, если у них есть арендные отношения с родственниками, “знакомыми с УСН” или "удобными контрагентами".

Они могут быть под ударом — даже если договор есть, печати стоят и аренда «по документам» настоящая.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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