5 признаков фальшивой аренды, после которых налоговая перестает шутить

5. Не платят — и никто не переживает

За 3,5 года никакой оплаты, ни одной претензии, ни одного иска. Для налоговой это звучит как: фиктивная сделка с полным согласием сторон.

Решение суда: отказать. Трижды.

Этот кейс — не редкость. Его повторяют десятки компаний каждый год, не понимая, что ФНС давно распознаёт такие сценарии в пол-оборота.

Поделитесь этим постом с коллегами и друзьями, если у них есть арендные отношения с родственниками, “знакомыми с УСН” или "удобными контрагентами".

Они могут быть под ударом — даже если договор есть, печати стоят и аренда «по документам» настоящая.