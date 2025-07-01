Как борьба с мошенниками может обернуться кошмаром для россиян

«Это банк, срочно подтвердите операцию»: звонок, который может стоить вам всё

Фраза, с которой начинались сотни тысяч краж. Россияне массово теряли деньги, и долгое время государство не могло сдержать волну цифрового воровства. Минцифры решила положить конец этой истории. Новый закон предлагает: если банк или оператор связи не предпринял достаточных мер — он обязан вернуть деньги клиенту. На бумаге — прорыв. В реальности — масса подводных камней.

Уголовное дело как пропуск к возмещению

Чтобы вернуть украденное, клиент должен не просто пожаловаться — нужно возбуждение уголовного дела. Но кто сталкивался с этой процедурой, знает: это не защита, а долгий путь через бюрократию. Мошенник, как правило, уже ушёл на шаг вперёд. И снова — клиент остаётся один на один с системой.

Банк обязан отследить подозрительный перевод, оператор — отреагировать на замену сим-карты. Не сделали — платят. Но кто определит, что было «достаточно»?