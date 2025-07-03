Что налоговая знает о вашем бизнесе — и как с этим работать

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С 2015 года налоговые органы перешли на совершенно новый уровень контроля. Вместо ручного анализа массивов данных — автоматизированные системы, которые моментально находят расхождения, указывают на подозрительные цепочки и формируют точные отчёты для инспекторов. Первые такие системы — АИС «Налог-3» и АСК НДС-2. Именно они стали поворотной точкой: теперь инспектору не нужно вручную выискивать схемы и техничек — ему достаточно изучить отчёт, подготовленный системой, подтвердить позицию и направить требование.
Статистика проверок: кому приходит налоговая
Чем мощнее автоматизация, тем меньше нужды в массовых проверках. Выездные мероприятия теперь точечны: инспектору уже известны все нарушения, выявленные системой, и на место он едет только за доказательствами. Зачастую налоговики предлагают компании добровольно всё исправить — через уточнённые декларации. Выездная — только если бизнес отказывается.
Ресурсов хватает только на ограниченное количество таких выездов. За 9 месяцев 2024 года — 3212 проверок. Только 59 из них завершились без доначислений. Это 1,8%. Для сравнения, в 2023 году — 3633 проверки и 93 без доначислений (2,6%). Средние доначисления тоже растут: 63 млн рублей в 2024 против 62 млн в 2023.
Но главное — добровольные поступления. По данным ФНС, за 9 месяцев 2024 года бизнес сам доплатил 71 млрд рублей — на 45% больше, чем за тот же период 2023 года. Это прямой результат допроверочной работы: политика смещается в сторону анализа и предупреждений, а не наказаний.
АСК НДС-2: алгоритм, который ищет разрывы
АСК НДС-2 отслеживает весь путь налога: от формирования на первом этапе до финальной продажи физлицу. Система указывает, где возник разрыв. Задача инспектора — вручную найти выгодоприобретателя «потерянного» НДС и провести работу по его исправлению.
С 2020 года систему заменили на ПП «Контроль НДС» — она включает аналитический модуль, который автоматически ищет бенефициара разрыва. По итогам анализа формируется Федеральный реестр выгодоприобретателей (ФРПВ). Компании, попавшие туда, получают более плотный контроль.
АИС «Налог-3»: база для оценки риска
Это не просто поисковик, а единая база, которая аккумулирует информацию о налогоплательщике, анализирует её и присваивает степень риска. В неё входит «Контроль НДС», а также блоки по выручке, нагрузке, численности, банкротствам, учредителям, обороту, товарам и т.д.
Отдельный модуль — АБД (Анализ банковских документов), где хранятся сведения о счетах и выписках по всем уже запрошенным у банков налогоплательщикам. Онлайн-доступ к банкам через АБД невозможен, но внутри системы уже накоплены миллионы записей.
Есть и другие подсистемы:
– АСК УСН — сверяет поступления на счёт с данными декларации;
– АСК Профналог — ищет признаки трудовых отношений у самозанятых.
Цель системы — разделить компании на реальные и технические. Каждому присваивается степень риска по баллам. Используются критерии из методрекомендаций ФНС от 29.10.2019 № ЕД-5-2/3755дсп@.
Но система не может сама вменить нарушение — её данные служат основой, на базе которой инспектор проводит собственный анализ и принимает решение о доначислениях.
ИАС КБ: новый уровень контроля
Летом 2024 года стартовала ИАС КБ — это усовершенствованная версия АИС «Налог-3». Главное отличие — работа не только с внутренними, но и с внешними источниками: таможня, госзакупки, «Маркировка», ДМДК, «Меркурий», ЕГАИС и т.д.
Планируется новый функционал: налогоплательщику в личном кабинете будут отображаться риски, выявленные системой, и рекомендации по действиям. Например: подать уточнённую декларацию или дождаться требования. Там же будет видно, остались ли у налоговой вопросы после рассмотрения пояснений.
«Как меня видит налоговая»: проверить себя и партнёров
С 2022 года в личном кабинете доступен сервис «Как меня видит налоговая». Это не «Прозрачный бизнес», а урезанный отчёт ИАС КБ для самопроверки. Он показывает показатели, по которым налоговая оценивает риск и решает, назначать проверку или нет.
Можно также проверить контрагентов. Для этого отправляется запрос, и контрагент сам решает — предоставить доступ или нет.
Реальные рекомендации — без иллюзий
Самая простая рекомендация — строго соблюдать НК. Но в реальности это недостижимо: бизнес работает на прибыль, а не на идеальные показатели. Не всегда можно выбрать идеального контрагента, не всегда рентабельность «вписывается» в ожидания налоговой, а расходы могут расти быстрее доходов. Добавьте сюда человеческий фактор: ошибки бухгалтера, забытые сроки, сбой в документообороте.
Любая такая деталь сразу попадает в поле зрения налоговой и влияет на оценку риска.
Что делать? Регулярно оценивать свой отчёт в системе, избегать рисковых сделок, не попадать под критерии «недобросовестности». А если риск уже высок — проводить аудит, выявлять уязвимые точки и собирать доказательства по каждой. Тогда визит инспектора не застанет врасплох — и шансы отбиться от доначислений резко вырастут.
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