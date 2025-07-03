Что налоговая знает о вашем бизнесе — и как с этим работать

Статистика проверок: кому приходит налоговая

Чем мощнее автоматизация, тем меньше нужды в массовых проверках. Выездные мероприятия теперь точечны: инспектору уже известны все нарушения, выявленные системой, и на место он едет только за доказательствами. Зачастую налоговики предлагают компании добровольно всё исправить — через уточнённые декларации. Выездная — только если бизнес отказывается.

Ресурсов хватает только на ограниченное количество таких выездов. За 9 месяцев 2024 года — 3212 проверок. Только 59 из них завершились без доначислений. Это 1,8%. Для сравнения, в 2023 году — 3633 проверки и 93 без доначислений (2,6%). Средние доначисления тоже растут: 63 млн рублей в 2024 против 62 млн в 2023.

Но главное — добровольные поступления. По данным ФНС, за 9 месяцев 2024 года бизнес сам доплатил 71 млрд рублей — на 45% больше, чем за тот же период 2023 года. Это прямой результат допроверочной работы: политика смещается в сторону анализа и предупреждений, а не наказаний.