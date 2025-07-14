Переводы на карту с 1 июня 2025: когда действительно нужно заплатить налог

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не все попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

1. Мне вернули долг переводом на карту. Обязан ли я платить налог?

Нет. Возврат займа или долга — это не доход, поэтому такие операции не облагаются НДФЛ. Закон не требует уплаты налога в подобных случаях.

Для избежания недоразумений, рекомендуем указывать в комментариях к переводу его четкое назначение: «Возврат долга».

2. Нужно ли писать в назначении перевода «на подарок» или «за обед»?

Лучше писать. Однако комментарии к переводам по номеру карты (или телефона) не влияют на налогообложение прямо. Банки не блокируют карты только из-за текста комментария, а делают это по совокупности факторов.

Обратите внимание: если комментарий явно указывает на коммерческие отношения (например, «Оплата консультации»), это может стать поводом для проверки.

3. Арендатор платит мне за квартиру переводом на карту. Чем это грозит?

Это явный доход. Согласно ст. 208 НК РФ, арендные платежи подлежат налогообложению. Соответсвенно, вы обязаны подавать декларацию (3-НДФЛ) и уплачивать НДФЛ 13%.

Лучший вариант — заключить договор аренды и подавать декларацию ежегодно. Это гораздо безопаснее, чем скрывать доход.

4. Регулярно перевожу деньги ребенку-студенту. Нужно ли их декларировать.

Нет. Переводы между родственниками, в том числе на поддержку, обучение и проживание, не облагаются налогом.

Для надежности можно написать в комментарии к переводу назначение «На учебу» или «На карманные расходы».

5. Мы с коллегами иногда скидываемся на обеды и подарки. Это опасно?

Нет. Такие переводы относятся к бытовым, а не предпринимательским операциям.

Если вы время от времени переводите друзьям или коллегам деньги на обед, такси или подарок - налоговая не будет рассматривать это как доход.

Главное — чтобы переводы не были регулярными крупными суммами от множества разных лиц. Вот это действительно может вызвать вопросы.

6. Я продаю косметику, но переводы редкие и до 10 тысяч. Нужно ли платить налог?

Формально — да. Если это доход от предпринимательской деятельности, то он облагается НДФЛ по ст. 208 и 209 НК РФ.

Однако при редких и небольших поступлениях доказать системность вашего дохода будет сложно.

Если вы начинаете продавать регулярно — оформите статус самозанятого (НПД). В этом случае налог составит всего 4% (при работе с физлицами).

7. Я получаю пожертвования на личную карту в гуманитарных целях. Это законно?

Пока это не запрещено, однако риски есть. Личные карты - не лучший вариант для регулярных сборов.

Зачастую такие поступления могут быть признаны доходом, особенно если переводы регулярные и на крупную сумму.

Не забывайте вести учет всех поступления, а также сохранять переписки и чеки. В будущем государство планирует ввести специальные благотворительные счета.

8. Я продаю старые вещи через площадки объявлений. Нужно ли мне платить налог?

Если это не бизнес, а продажа личных вещей — налог не взимается. Это прописано в ст. 217 НК РФ (имущество, бывшее в пользовании физлица более 3 лет).

Если вы торгуете регулярно и с целью прибыли — рекомендуем оформиться в качестве самозанятого.