Что поменяется в НДС с 2026 года

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.
Освобождение от НДС: лимит снижается в шесть раз
Статья 145 НК РФ.
Порог выручки, при котором плательщики на УСН могут не платить НДС, снижается с 60 млн до 10 млн рублей.
Это означает, что большинство малых предприятий автоматически окажутся в числе плательщиков НДС, если их оборот превышает 10 млн рублей в год.
Электронная торговля в ЕАЭС: новая трактовка территории реализации
Статья 147 НК РФ.
Территория РФ не будет признаваться местом реализации, если продажа товаров в страны ЕАЭС осуществляется через электронные площадки в адрес физических лиц, находящихся на территории ЕАЭС.
Это уточнение напрямую влияет на порядок налогообложения при трансграничной онлайн-торговле.
Майнинг и аренда инфраструктуры
Статья 148 НК РФ.
Теперь местом реализации услуг по сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры будет считаться Россия, если покупатель ведёт деятельность на территории РФ.
Это создаёт налоговую базу внутри страны и устраняет серые зоны в регулировании криптоиндустрии.
Исключения из операций, освобождённых от НДС
Статья 149 НК РФ.
Из перечня операций, не облагаемых НДС, исключаются:
— реализация исключительных прав на программы и базы данных из реестра российских программ;
— операции с обслуживанием банковских карт и сопутствующими информационными услугами между участниками расчётов;
— реализация руды и концентратов, содержащих драгоценные металлы, аффинажным организациям.
Теперь НДС будет применяться и к этим направлениям деятельности. Исключение сохранится только для реализации руды самими аффинажными организациями — по ставке 0%.
Цифровые активы и расчёт налоговой базы
Статья 154 НК РФ.
Устанавливается отдельный порядок формирования налоговой базы по операциям с утилитарными цифровыми правами (аналог токенов). Это создаёт юридическую основу для налогообложения сделок с цифровыми активами.
Реализация предприятий как имущественных комплексов
Статья 158 НК РФ.
Вводится новая расчётная ставка НДС — 18,03% при продаже предприятия целиком как имущественного комплекса.
Повышение ставки НДС
Статья 164 НК РФ.
Главное изменение — повышение ставки НДС с 20% до 22%.
Одновременно закрепляется нулевая ставка для операций по реализации руды аффинажными организациями.
Статья 165 НК РФ дополняется пакетом документов, которые подтверждают применение нулевой ставки для этих операций.
Новые правила оформления счетов-фактур и книг покупок
Статья 169 НК РФ.
Теперь реквизиты счетов-фактур, книг покупок и продаж будет утверждать ФНС, а не Правительство РФ.
Это упростит процедуру внесения изменений и повысит скорость адаптации форм под новые требования.
Изменения по вычетам и субсидиям
Статья 170 НК РФ.
Отменяется право на вычет НДС при покупке товаров, работ и услуг за счёт субсидий, если в документах указано, что финансирование не включает суммы налога.
Ранее такой вычет разрешался при наличии подтверждающих документов. Теперь он полностью исключён.
При этом обязанность по восстановлению НДС, ранее принятого к вычету, при аналогичных условиях законом не предусмотрена — что создаёт правовую коллизию, требующую уточнения.
Новые и отменённые вычеты
Статья 171 НК РФ.
— Исключается вычет НДС при приобретении рекламных и маркетинговых услуг, а также при передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
— Вводится право на вычет по операциям с утилитарными цифровыми правами.
Льготы для туризма
Законопроект также продлевает льготу по НДС для туроператоров — она будет действовать до конца 2030 года.
Это один из немногих пунктов, направленных на поддержку отрасли в условиях общего ужесточения налоговой политики.
Итог
С 2026 года система НДС в России станет заметно сложнее и жёстче. Повышение ставки, снижение лимитов, отмена части вычетов и расширение перечня облагаемых операций затронут большинство компаний — от малого бизнеса до IT и промышленности.
Особое внимание придётся уделить корректировке договоров, пересчёту цен и адаптации бухгалтерских систем под новые нормы.
Начать дискуссию