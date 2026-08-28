Эти 7 ошибок с НДС обходятся бизнесу дороже самого налога

В нашем Телеграм-канале публикуем закрытую информацию: критерии блокировок счетов, реальные кейсы проверок, инструкции ФНС и судебную практику. Переходите и получите помощь: https://telegram.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Если в течение 2026 года доходы на УСН превысили 20 млн рублей, платить НДС придется уже с первого числа следующего месяца.
Например, если лимит был превышен в апреле, плательщиком НДС бизнес становится с 1 мая.
Разбираем основные шаги, которые необходимо пройти.
Шаг №1. Проверить, есть ли право на льготы по НДС
Даже после превышения лимита не все операции автоматически облагаются НДС.
Есть сделки, которые:
▪️не признаются объектом налогообложения по НДС;
▪️совершаются за пределами России;
▪️освобождены от НДС в силу законодательства.
Например, к таким операциям могут относиться продажа земельных участков, отдельные ИТ-услуги иностранным заказчикам, медицинские услуги, операции с жильем, услуги общепита, деятельность кружков и секций для детей, фитнес-услуги и ряд других случаев, предусмотренных НК РФ.
Но есть важный нюанс.
Даже если операции освобождены от НДС, декларацию сдавать все равно придется. Просто в ней потребуется заполнить раздел 7, где отражаются такие операции.
Шаг №2. Выбрать ставку НДС
После перехода на НДС бизнесу предстоит принять одно из самых важных решений.
Можно использовать:
▪️стандартные ставки 0%, 10% или 22% с правом на налоговые вычеты;
▪️пониженные ставки 5% или 7% без права на вычет НДС.
Стандартные ставки обычно выбирают компании с существенными расходами, содержащими входящий НДС, а также те, кто работает с контрагентами-плательщиками НДС.
Пониженные ставки чаще подходят бизнесу с минимальными закупками либо тем, чьим клиентам вычеты по НДС не требуются.
Дополнительно уведомлять налоговую о выборе ставки не нужно.
Инспекция увидит ее в первой декларации по НДС.
Шаг №3. Получить электронную подпись
После появления НДС бумажная отчетность заканчивается.
Декларации по НДС принимаются только в электронном виде.
Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Она понадобится не только для отправки деклараций, но и для подписания электронных счетов-фактур и универсальных передаточных документов.
Если действующая УКЭП уже есть, получать новую специально для НДС не потребуется.
Шаг №4. Подключить электронный документооборот
Практически все плательщики НДС работают через операторов ЭДО.
Поэтому после перехода на НДС необходимо подключиться к системе электронного документооборота.
Конкретного оператора бизнес выбирает самостоятельно.
Если ваши контрагенты используют другого оператора, это не является проблемой и не мешает обмену документами.
Шаг №5. Завести книги покупок и продаж
После появления НДС появляются и новые обязательные регистры.
Речь идет о книге покупок и книге продаж.
В книге покупок отражаются счета-фактуры и другие документы, по которым принимается НДС к вычету.
В книге продаж регистрируются выставленные счета-фактуры и документы, по которым начисляется или восстанавливается налог.
Вести эти книги обязаны как компании на стандартных ставках НДС, так и налогоплательщики, использующие пониженные ставки.
Исключение составляют случаи, когда деятельность связана исключительно с операциями, не являющимися объектом налогообложения либо освобожденными от НДС.
Шаг №6. Перенастроить онлайн-кассу
Этот пункт многие вспоминают слишком поздно.
После перехода на НДС необходимо изменить настройки ККТ.
В кассовом чеке должны отдельно отражаться:
▪️ставка НДС;
▪️сумма НДС.
Кроме того, отчеты о продажах и отчеты о закрытии смены должны корректно разделять операции с НДС и без него.
Если самостоятельно выполнить настройку не получается, придется обращаться в обслуживающую сервисную организацию.
Главное — завершить перенастройку до первой продажи с НДС.
Шаг №7. Пересмотреть договоры с клиентами
Самая болезненная часть перехода на НДС зачастую связана не с налоговой, а с покупателями.
Если компания или ИП продолжают работать по действующим договорам, необходимо подписать дополнительные соглашения.
В них нужно указать, что товары, работы или услуги теперь облагаются НДС, а также зафиксировать новую стоимость.
Если этого не сделать, налоговые последствия могут оказаться неприятными.
В такой ситуации будет считаться, что НДС уже включен в согласованную цену, а значит, фактически налог придется платить за счет собственной выручки.
Главный вывод
Переход на НДС — это не только новая декларация и дополнительный налог.
Это изменение всей системы работы бизнеса.
Электронная подпись, ЭДО, книги покупок и продаж, перенастройка касс, дополнительные соглашения с клиентами и выбор налоговой ставки — все эти вопросы желательно решить до того, как появится первая операция с НДС.
Иначе ошибки в первые месяцы могут обойтись значительно дороже самого налога.
Начать дискуссию