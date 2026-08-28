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Налогин Сергей
НДС на УСН
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Эти 7 ошибок с НДС обходятся бизнесу дороже самого налога

Для многих компаний и ИП переход на НДС начинается одинаково. Сначала кажется, что проблема где-то далеко. Потом выручка пересекает отметку в 20 млн рублей. А дальше выясняется, что одного факта появления НДС недостаточно. Нужно перестраивать документы, учет, кассы, работу с контрагентами и даже порядок сдачи отчетности.

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Если в течение 2026 года доходы на УСН превысили 20 млн рублей, платить НДС придется уже с первого числа следующего месяца.

Например, если лимит был превышен в апреле, плательщиком НДС бизнес становится с 1 мая.

Разбираем основные шаги, которые необходимо пройти.

Шаг №1. Проверить, есть ли право на льготы по НДС

Даже после превышения лимита не все операции автоматически облагаются НДС.

Есть сделки, которые:

▪️не признаются объектом налогообложения по НДС;

▪️совершаются за пределами России;

▪️освобождены от НДС в силу законодательства.

Например, к таким операциям могут относиться продажа земельных участков, отдельные ИТ-услуги иностранным заказчикам, медицинские услуги, операции с жильем, услуги общепита, деятельность кружков и секций для детей, фитнес-услуги и ряд других случаев, предусмотренных НК РФ.

Но есть важный нюанс.

Даже если операции освобождены от НДС, декларацию сдавать все равно придется. Просто в ней потребуется заполнить раздел 7, где отражаются такие операции.

Шаг №2. Выбрать ставку НДС

После перехода на НДС бизнесу предстоит принять одно из самых важных решений.

Можно использовать:

▪️стандартные ставки 0%, 10% или 22% с правом на налоговые вычеты;

▪️пониженные ставки 5% или 7% без права на вычет НДС.

Стандартные ставки обычно выбирают компании с существенными расходами, содержащими входящий НДС, а также те, кто работает с контрагентами-плательщиками НДС.

Пониженные ставки чаще подходят бизнесу с минимальными закупками либо тем, чьим клиентам вычеты по НДС не требуются.

Дополнительно уведомлять налоговую о выборе ставки не нужно.

Инспекция увидит ее в первой декларации по НДС.

Шаг №3. Получить электронную подпись

После появления НДС бумажная отчетность заканчивается.

Декларации по НДС принимаются только в электронном виде.

Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Она понадобится не только для отправки деклараций, но и для подписания электронных счетов-фактур и универсальных передаточных документов.

Если действующая УКЭП уже есть, получать новую специально для НДС не потребуется.

Шаг №4. Подключить электронный документооборот

Практически все плательщики НДС работают через операторов ЭДО.

Поэтому после перехода на НДС необходимо подключиться к системе электронного документооборота.

Конкретного оператора бизнес выбирает самостоятельно.

Если ваши контрагенты используют другого оператора, это не является проблемой и не мешает обмену документами.

Шаг №5. Завести книги покупок и продаж

После появления НДС появляются и новые обязательные регистры.

Речь идет о книге покупок и книге продаж.

В книге покупок отражаются счета-фактуры и другие документы, по которым принимается НДС к вычету.

В книге продаж регистрируются выставленные счета-фактуры и документы, по которым начисляется или восстанавливается налог.

Вести эти книги обязаны как компании на стандартных ставках НДС, так и налогоплательщики, использующие пониженные ставки.

Исключение составляют случаи, когда деятельность связана исключительно с операциями, не являющимися объектом налогообложения либо освобожденными от НДС.

Шаг №6. Перенастроить онлайн-кассу

Этот пункт многие вспоминают слишком поздно.

После перехода на НДС необходимо изменить настройки ККТ.

В кассовом чеке должны отдельно отражаться:

▪️ставка НДС;

▪️сумма НДС.

Кроме того, отчеты о продажах и отчеты о закрытии смены должны корректно разделять операции с НДС и без него.

Если самостоятельно выполнить настройку не получается, придется обращаться в обслуживающую сервисную организацию.

Главное — завершить перенастройку до первой продажи с НДС.

Шаг №7. Пересмотреть договоры с клиентами

Самая болезненная часть перехода на НДС зачастую связана не с налоговой, а с покупателями.

Если компания или ИП продолжают работать по действующим договорам, необходимо подписать дополнительные соглашения.

В них нужно указать, что товары, работы или услуги теперь облагаются НДС, а также зафиксировать новую стоимость.

Если этого не сделать, налоговые последствия могут оказаться неприятными.

В такой ситуации будет считаться, что НДС уже включен в согласованную цену, а значит, фактически налог придется платить за счет собственной выручки.

Главный вывод

Переход на НДС — это не только новая декларация и дополнительный налог.

Это изменение всей системы работы бизнеса.

Электронная подпись, ЭДО, книги покупок и продаж, перенастройка касс, дополнительные соглашения с клиентами и выбор налоговой ставки — все эти вопросы желательно решить до того, как появится первая операция с НДС.

Иначе ошибки в первые месяцы могут обойтись значительно дороже самого налога.

Информации об авторе

Налогин Сергей

Налогин Сергей

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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