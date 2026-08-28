Эти 7 ошибок с НДС обходятся бизнесу дороже самого налога

Шаг №1. Проверить, есть ли право на льготы по НДС

Даже после превышения лимита не все операции автоматически облагаются НДС.

Есть сделки, которые:

▪️не признаются объектом налогообложения по НДС;

▪️совершаются за пределами России;

▪️освобождены от НДС в силу законодательства.

Например, к таким операциям могут относиться продажа земельных участков, отдельные ИТ-услуги иностранным заказчикам, медицинские услуги, операции с жильем, услуги общепита, деятельность кружков и секций для детей, фитнес-услуги и ряд других случаев, предусмотренных НК РФ.

Но есть важный нюанс.

Даже если операции освобождены от НДС, декларацию сдавать все равно придется. Просто в ней потребуется заполнить раздел 7, где отражаются такие операции.