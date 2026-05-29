Коды возмещения 9100 / 9810 / 9811 / 9813 / 9300 / 9200 / 9410 : что бухгалтеру выбрать в распоряжении о казначейском платеже

Когда компания исполняет госконтракт под казначейским сопровождением и часть расходов оплачивает собственными деньгами с расчетного счета, эти деньги возвращаются ей с лицевого счета в УФК через процедуру возмещения.

На каждый такой возврат бухгалтер оформляет распоряжение о казначейском платеже (РКП) и обязательно указывает код направления расходования — код возмещения из группы 9XXX. От того, насколько корректно выбран код и насколько ему соответствует пакет документов, зависит, пройдёт ли РКП санкционирование или вернётся на доработку. Разберу, как бухгалтеру не промахнуться.

Что такое код возмещения и зачем он в РКП

Код возмещения 9XXX — это код направления расходования, который указывается в распоряжении о казначейском платеже, когда подрядчик возмещает с лицевого счёта типа 71 в УФК расходы, ранее оплаченные собственными средствами по сопровождаемому контракту. Иначе говоря, компания сначала платит из своего кармана (с расчётного счёта в банке), а потом, собрав документы, возвращает себе эти деньги через казначейство — но только в той сумме, которую УФК подтвердит как целевую по контракту.

Код 9XXX отвечает на вопрос «по какому именно типу расхода идёт возврат». Казначейство не возвращает деньги «вообще» — оно возвращает их с привязкой к конкретному виду затрат: зарплата, налоги, материалы, услуги, командировки, капвложения. Поэтому в РКП всегда фигурирует пара «код направления расходования + пакет первичных документов под этот код». Несоответствие одного другому — самая частая причина возврата РКП.

Основные группы кодов 9XXX и что под ними возмещается

Чтобы выбор кода перестал быть гаданием, бухгалтеру стоит держать в голове основные группы. Они закрывают подавляющее большинство ситуаций по сопровождаемому контракту.

Код 9100 — заработная плата сотрудников, занятых на исполнении контракта, и НДФЛ с этой зарплаты. Применяется детализация 9100 001. По этому коду возмещаются суммы, выплаченные работникам с расчётного счёта компании за периоды работы по сопровождаемому контракту.

Группа 9810 / 9811 / 9813 — налоги и страховые взносы, связанные с исполнением контракта. Конкретный код выбирается по типу налога или взноса (НДС, налог на прибыль, страховые взносы и т. д.). Здесь важно не свалить все налоги в один код «оптом» — детализация обязательна.

Код 9820 — командировочные расходы сотрудников, направленных под контракт (детализация 9820 003). Возмещаются суточные, проживание, проезд, оформленные авансовыми отчётами.

Код 9300 — материалы, закупленные у поставщиков и использованные на контракте. Детализация идёт по договору поставки: каждое возмещение привязывается к конкретному договору и спецификации.

Код 9200 — услуги и работы, выполненные сторонними организациями (субподряд, услуги связи, аренда оборудования, лабораторные испытания и т. п.). Детализация по договору с контрагентом.

Код 9410 — капитальные вложения по строительному контракту, подтверждённые формами КС-2 и КС-3. Используется на стройподрядах, где возмещение идёт по объёмам выполненных работ.

Это не исчерпывающий перечень, но именно эти коды покрывают практически все ситуации возмещения у коммерческого подрядчика.

Алгоритм выбора кода под конкретный расход

Главное правило, которое снимает 80% ошибок: код выбирается по фактическому типу расхода, а не «по удобной формулировке» и не по тому, под какой код «легче собрать документы». Алгоритм бухгалтера такой.

Первое — определить, что именно было оплачено с расчётного счёта. Не «платёж поставщику» вообще, а: это зарплата работнику? налог? аренда? материалы по договору поставки? командировка? работы субподрядчика по КС-2?

Второе — соотнести этот тип расхода с группой 9XXX. Зарплата — 9100, налог — 9810/9811/9813 по типу налога, командировка — 9820, материалы — 9300, услуги/работы — 9200, капвложения по КС-2 — 9410.

Третье — проверить, есть ли по этому расходу полный пакет первичных документов, который подтверждает и факт расхода, и его связь с сопровождаемым контрактом. Если документов не хватает — не подменять код «под имеющиеся бумаги», а сначала собрать недостающее.

Четвёртое — указать корректную детализацию (например, 9100 001 для зарплаты, 9820 003 для командировочных). Голый четырёхзначный код без детализации в нужных группах не пройдёт.

Если расход смешанный (например, один платёж включает и материалы, и услуги монтажа) — корректно разделить его на два РКП по двум кодам, а не пытаться втиснуть в один.

Какой пакет документов под каким кодом

На каждый код возмещения свой комплект подтверждающих документов. Если пакет не соответствует выбранному коду, ТОФК вернёт РКП на доработку.

Под код 9100 (зарплата) собирается: трудовой договор, табель учёта рабочего времени за оплаченный период, расчётная ведомость, платёжное поручение на выплату зарплаты с расчётного счёта, при необходимости — приказ о привязке сотрудника к контракту.

Под коды 9810/9811/9813 (налоги и взносы) — налоговая декларация или расчёт за период, платёжное поручение на уплату налога, расчёт распределения суммы налога на сопровождаемый контракт (если налог считается по всей деятельности компании, а не только по контракту).

Под код 9820 (командировка) — приказ на командировку с привязкой к контракту, авансовый отчёт сотрудника со всей первичкой (билеты, гостиница, чеки), платёжное поручение на возмещение командировочных сотруднику.

Под код 9300 (материалы) — договор поставки, спецификация, товарная накладная или УПД, платёжное поручение поставщику с расчётного счёта, документы подтверждения использования материала на сопровождаемом контракте (требование-накладная, отчёт о расходовании).

Под код 9200 (услуги и работы) — договор с контрагентом, акт выполненных работ или оказанных услуг, счёт-фактура или УПД, платёжное поручение исполнителю.

Под код 9410 (капвложения) — договор подряда, формы КС-2 и КС-3, справки о стоимости работ, платёжное поручение, при необходимости — исполнительная документация по объёмам.

Общее правило: документы должны быть датированы периодом исполнения контракта и однозначно привязываться к нему по предмету.

Типовые ошибки и причины возврата РКП

По практике, возвраты РКП по возмещению происходят по нескольким повторяющимся причинам.

Код не соответствует расходу. Самый распространённый случай — налоги поставили под кодом 9200 как «услуги», или зарплату под 9100 без детализации 001. Решение — сверять не интуицию, а пару «тип расхода → код».

Пакет неполный. Например, под 9300 нет требования-накладной на отпуск материала в производство, и из документов не видно, что материал ушёл именно на сопровождаемый контракт. Решение — до подачи РКП собрать пакет полностью, а не «как есть».

Сумма к возмещению превышает подтверждённую первичкой. Если в платёжке поставщику ушло 1 000 000 рублей, а УПД и накладные есть только на 800 000, возмещение пройдёт только на 800 000. Не пытаться возместить «с запасом».

Расход не привязан к контракту. Платёж был, документы есть, но связь с сопровождаемым контрактом ничем не подтверждена. Для общих расходов компании (например, налогов от всей деятельности) нужен расчёт распределения.

Возмещение оформлено до фактической оплаты с расчётного счёта. Логика возмещения — «сначала своими, потом возврат». РКП на возмещение раньше платёжного поручения банку не пройдёт.

Как сверять пакет с кодом до подачи РКП

Перед тем как подавать распоряжение в ГИИС «Электронный бюджет», бухгалтеру стоит провести внутреннюю сверку. Она занимает 5–10 минут на один РКП и снимает большую часть возвратов.

Сначала — формулируется одной фразой, что возмещаем («зарплата за апрель работнику Иванову по контракту № 123», «налог НДС за I квартал в части контракта № 123», «материалы по договору поставки № 45 по контракту № 123»).

Затем — под эту формулировку подбирается код с детализацией.

Затем — сверяется пакет: есть ли все документы, которые требуются под этот код, датированы ли они корректно, привязаны ли к контракту.

Затем — сверяется сумма: совпадает ли сумма к возмещению с суммой по первичке и платёжному поручению.

Только после этого формируется РКП и подаётся на санкционирование. При корректном пакете срок прохождения возмещения — 3–5 рабочих дней с момента подачи до зачисления денег с лицевого счёта 71 на расчётный счёт компании.

Памятка бухгалтеру

Чтобы возмещение работало предсказуемо, держаться нескольких правил.

Код выбирать по фактическому типу расхода, а не «по удобству» и не «под имеющиеся документы».

Помнить детализацию для групп, где она обязательна (9100 001, 9820 003 и т. д.).

Под каждый код держать чек-лист первичных документов и не подавать РКП с неполным пакетом.

Возмещать только в пределах сумм, подтверждённых первичкой и платёжным поручением.

Не пытаться возместить расход раньше его фактической оплаты с расчётного счёта.

Смешанные расходы делить на отдельные РКП по разным кодам.

Несколько минут на правильный выбор кода и сверку пакета избавляют бухгалтерию от ситуации, когда возмещение зависает на санкционировании, а собственные деньги компании остаются замороженными в обороте контракта.



Подробнее здесь

---

Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.