ИГК в казначейском платеже: где брать правильный и почему «как в прошлый раз» — главная ошибка бухгалтера

Когда компания работает по госконтракту через лицевой счет в УФК, бухгалтерия рано или поздно сталкивается с возвратом распоряжения о казначейском платеже. И в значительной части случаев причина одна — ИГК.

Идентификатор государственного контракта в платёжке указан неверно, и казначейство платёж не пропускает. Разберу по порядку, где брать правильный ИГК, какие ошибки чаще всего ловит инспектор УФК и что делать, если возврат уже пришёл.

Что такое ИГК и почему без него платёж не пройдёт

ИГК — идентификатор государственного контракта. Это код, который однозначно привязывает платёж к конкретному контракту в системе казначейства. Без корректного ИГК распоряжение о казначейском платеже не пройдёт санкционирование, и бухгалтер получит возврат с мотивированным комментарием инспектора.

Для бухгалтера принципиально понимать, что ИГК — не «один реквизит в одном поле». Он указывается сразу в нескольких источниках, и казначейство сверяет их между собой. ИГК фигурирует в платёжном поручении (реквизит «Код»), в самом распоряжении о казначейском платеже (РКП), в назначении платежа, в карточке контракта в ЕИС и в согласованных сведениях (документе-основании) со стороны заказчика. Если хотя бы один источник расходится с остальными — платёж останавливается.

Это означает, что ошибка в ИГК — это не всегда «опечатка в платёжке». Часто проблема не в платёжке, а в том, что один из внешних источников ещё не обновлён или не сформирован.

Пять причин, по которым возвращают платёж из-за ИГК

В практике повторяются одни и те же пять причин возвратов.

Первая — банальная опечатка при ручном вводе. ИГК — длинный код, и при ручном переносе из контракта в платёжку легко ошибиться в одном символе.

Вторая — копирование старого ИГК из прошлой платёжки или шаблона. Самая «коварная» причина: бухгалтер не вводит ИГК вручную, а берёт его из предыдущего платежа по тому же или соседнему контракту. Если контракт изменился или платёжка относится к другому контракту, ИГК поедет вместе с шаблоном — и платёж вернут.

Третья — ИГК не соответствует действующей редакции контракта. Контракт был изменён дополнительным соглашением, при этом ИГК поменялся, а в платёжке остался старый. Бухгалтер ориентируется на ту версию контракта, которая у него на руках, не уточняя, не было ли допсоглашений.

Четвёртая — ИГК ещё не сформирован в ЕИС. Бухгалтер пытается провести платёж до того, как заказчик завершил регистрацию контракта в ЕИС. Технически ИГК в этот момент ещё не существует в системе — и казначейство не может его подтвердить.

Пятая — расхождение ИГК между платёжкой и согласованными сведениями (документом-основанием). Платёжка оформлена корректно сама по себе, но в сведениях со стороны заказчика указан другой ИГК. Казначейство сверяет оба документа и видит конфликт.

Если посмотреть на этот список внимательно, видно общую закономерность: в четырёх случаях из пяти проблема не в самой платёжке, а в работе с источниками ИГК.

Где брать правильный ИГК

Источников, из которых бухгалтер может взять ИГК, по сути три, и они не равноценны.

Первый и главный — действующая редакция контракта. Не подписанный в начале документ, а именно та редакция, которая действует на момент подачи платёжки, с учётом всех допсоглашений. Если допсоглашение меняло ИГК — ориентироваться нужно на новую редакцию.

Второй — карточка контракта в ЕИС. Это источник, который видит и заказчик, и казначейство. Если ИГК в карточке отличается от ИГК в контракте на руках — значит, либо контракт обновлялся, либо в ЕИС ещё не внесли изменения. И до синхронизации проводить платёж нельзя.

Третий — согласованные сведения (ДО) от заказчика. Это документ, который казначейство сверяет с платёжкой в первую очередь. Если в сведениях ИГК отличается от того, что бухгалтер собирается указать, — нужно не «исправлять под сведения», а разбираться, какая из сторон ведёт неактуальный ИГК.

Чего категорически нельзя делать — брать ИГК из прошлой платёжки и из шаблона. Это не источники правды, это удобный способ для опечатки или для переноса устаревшего кода. Шаблоны и предыдущие платежи годятся как контроль («совпадает ли»), но не как первоисточник.

Алгоритм действий при возврате

Если платёж уже вернули с мотивированным комментарием, работу стоит вести в пять шагов.

Шаг первый — открыть мотивированный комментарий инспектора УФК в ГИИС «Электронный бюджет» и точно определить тип ошибки. Формулировка инспектора почти всегда содержит указание, что именно не сошлось: сам ИГК, его расхождение со сведениями или отсутствие в ЕИС. От типа ошибки зависит весь дальнейший маршрут.

Шаг второй — сверить ИГК по актуальному первоисточнику. Открыть действующую редакцию контракта, карточку контракта в ЕИС и согласованные сведения. Сверять между собой именно эти три источника, а не платёжку с прошлой платёжкой и не шаблон с шаблоном. Если все три источника между собой совпадают и расходятся только с платёжкой — ошибка в платёжке, исправляем её. Если расходятся источники между собой — ошибка внешняя, идём к шагу три.

Шаг третий — если расхождение на стороне заказчика, потребовать корректировку ИГК. Заказчик должен обновить ИГК в ЕИС и в карточке контракта, а при необходимости — оформить дополнительное соглашение. Без этого пытаться «угадать», какой ИГК принять, бессмысленно: даже если один платёж пройдёт, следующий вернут.

Шаг четвёртый — уведомить УФК письмом с приложением документов-оснований. Это не формальность, а способ показать инспектору, что расхождение устранено и платёж теперь корректен по всем источникам.

Шаг пятый — провести платёж заново с корректным ИГК. И здесь важно не использовать в качестве шаблона ту же платёжку, которую вернули: легко повторить ту же ошибку. Брать ИГК нужно из обновлённого первоисточника.

Что меняется при смене ИГК по допсоглашению

Отдельный сюжет — смена ИГК после изменения контракта. Допсоглашение зарегистрировано, ИГК сменился. С этого момента у казначейства корректным считается только новый ИГК. И тут есть жёсткая последовательность синхронизации, которую бухгалтеру важно знать.

Новый ИГК должен пройти путь: ЕИС — карточка заказчика — согласованные сведения — внутренние шаблоны бухгалтерии. Пока эта цепочка не пройдена полностью, казначейство возвращает любые платежи со старым ИГК. И, что неприятно, возвращает их и в том случае, если бухгалтер уже перешёл на новый ИГК, а заказчик не обновил сведения, — потому что сверка с сведениями пойдёт не в пользу платёжки.

Практический вывод для бухгалтера: после допсоглашения, меняющего ИГК, первым делом нужно не править свои шаблоны, а убедиться, что заказчик отразил новый ИГК во всех своих источниках. И только потом проводить платёж.

Как организовать сверку ИГК до отправки

Чтобы возвраты по ИГК не повторялись, имеет смысл встроить простую процедуру предотправочной сверки.

Перед оформлением платёжки бухгалтер открывает три источника: действующую редакцию контракта, карточку контракта в ЕИС, согласованные сведения от заказчика. Сравнивает ИГК во всех трёх — они должны совпадать. Если расходятся, отправлять платёжку рано: сначала нужно урегулировать расхождение с заказчиком.

Только после того, как все три источника между собой совпали, ИГК берётся оттуда (не из прошлой платёжки) и переносится в платёжное поручение, РКП и назначение платежа. И уже на этом этапе ещё раз сверяется глазами — все три места в платёжных документах должны содержать одинаковый код.

Несколько минут такой предотправочной сверки экономят бухгалтерии часы и дни, которые иначе уйдут на разбор возврата, переписку с заказчиком и повторную подачу платежа. А по контрактам с близкими сроками исполнения — ещё и сохраняют график расчётов.

Отдельно стоит выработать привычку фиксировать момент любого изменения контракта. Как только в бухгалтерию приходит информация о новом допсоглашении, имеет смысл сразу проверить: меняется ли ИГК этой редакцией, и если да — какой код становится действующим с даты вступления допсоглашения в силу. Эта проверка занимает несколько минут, но она снимает едва ли не самую болезненную категорию возвратов: когда платёж формально оформлен правильно, но по предыдущей редакции контракта.

И последнее. Возвраты по ИГК, которые всё-таки случаются, имеет смысл не просто закрывать повторной подачей платёжки, а коротко фиксировать в рабочем журнале: какой именно тип ошибки сработал, какой источник оказался неактуальным, что было сделано для устранения. Через два-три месяца такой журнал показывает закономерность — у одних бухгалтерий повторяются ошибки переноса из шаблонов, у других — расхождения с заказчиком. И там, где есть закономерность, есть и точечное место, в которое стоит вложить регламент.

Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.