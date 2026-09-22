Налоги и взносы при казначейском сопровождении: что можно оплатить с лицевого счета, а что только с расчетного

Частые вопросы

Можно ли сначала заплатить налог с расчётного счёта, а потом возместить себе эту сумму с лицевого?



Нет. Возмещение собственных затрат организации не является расходом на исполнение контракта в том смысле, в каком его понимает санкционирование. Платёж должен идти адресно и подтверждаться первичными документами по существу расхода, а не быть компенсацией внутреннего перечисления.



Как быть, если работник занят на сопровождаемом контракте и ещё на двух других?



Разделять. Считать долю по табелю или иному измеримому основанию, оформлять расчёт, с лицевого счёта платить только эту долю. Основание для распределения должно быть одинаковым весь год.

Налог на добавленную стоимость — с какого счёта?

Зависит от того, как он формируется по конкретному контракту и что предусмотрено его условиями. Общий налог, рассчитанный по декларации за организацию в целом, к расходам по контракту не относится. Здесь стоит разбирать конкретную ситуацию, а не искать универсальный ответ.

Что делать, если распоряжение по налогу вернули, а срок уплаты завтра?



Платить с расчётного счёта, чтобы не получить пени, и параллельно разбираться с оформлением. Пени по налоговому законодательству никого не интересует, что вы ждали санкционирования. Именно поэтому такие платежи подаются с запасом.



Что делать со взносами, если работники переводятся между контрактами в середине месяца?



Распределять по фактически отработанному времени внутри месяца, а не по состоянию на его начало или конец. Табель это позволяет. Главное — применять один и тот же подход ко всем работникам и ко всем месяцам, а не выбирать удобный вариант под ситуацию.



Нужно ли согласовывать методику распределения с территориальным органом Федерального казначейства заранее?



Обязанности предварительно согласовывать методику нет: она закрепляется вашей учётной политикой. Но если контракт крупный и платежей по оплате труда будет много, имеет смысл на первом же платеже приложить расчёт максимально подробно и посмотреть на реакцию. Так вы узнаете о претензиях к подходу на первом платеже, а не на десятом.



Тема налогов при сопровождении выглядит запутанной ровно до того момента, пока платежи не разложены письменно по двум группам. Дальше это рутина. Сентябрь — подходящий месяц, чтобы разложить их один раз и не возвращаться к вопросу в конце декабря.