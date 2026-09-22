Налоги и взносы при казначейском сопровождении: что можно оплатить с лицевого счета, а что только с расчетного

Вопрос, который приходит от бухгалтеров чаще любого другого: можно ли заплатить налог с лицевого счёта. Ответ «смотря какой» устраивает не всех, но он единственный правильный. Разберём, откуда берётся это «смотря какой», как принимается решение по каждому платежу и почему в сентябре эту тему нужно закрыть окончательно, до начала декабрьской гонки.
Из чего вообще складывается ограничение
При казначейском сопровождении средства заказчика поступают на лицевой счёт исполнителя, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. Расходовать их можно только на цели, связанные с исполнением конкретного контракта, и только после санкционирования — проверки того, что расход соответствует условиям контракта и подтверждён документами.
Правовая основа режима — глава 24.4 Бюджетного кодекса, статьи 242.23–242.27. Объём сопровождения на 2026 год установлен статьёй 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ о бюджете: авансы по государственным контрактам от 100 млн рублей, контракты бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидий от 10 млн рублей, гособоронзаказ, закупки у единственного поставщика и расчёты с соисполнителями свыше 3 млн рублей, субсидии, бюджетные инвестиции и гранты — без порога. Для гособоронзаказа дополнительно работает 275-ФЗ.
Отсюда простой критерий, из которого вытекает всё остальное: с лицевого счёта оплачивается то, что прямо относится к исполнению данного контракта и может быть подтверждено расчётом. Всё, что относится к организации в целом или к другим контрактам, оплачивается с расчётного счёта.
Ключевое слово здесь — «может быть подтверждено расчётом». Не «относится по ощущению», а именно подтверждается документом, из которого видно, как получилась сумма.
Что обычно проходит с лицевого счёта
Заработная плата работников, занятых на исполнении контракта. Проходит, если есть подтверждение занятости: приказ о привлечении к работам по контракту, табель, расчёт. Если работник занят на контракте частично, с лицевого счёта оплачивается только соответствующая часть, и эта часть должна быть посчитана, а не взята из головы.
Страховые взносы, начисленные на эту часть фонда оплаты труда. Логика та же: взносы следуют за зарплатой. Если зарплата по контракту составила определённую сумму, взносы считаются от неё, а не от общего фонда организации.
Налог на доходы физических лиц, удержанный из заработной платы работников, занятых на контракте. Это не расход организации, а удержание из уже начисленной по контракту зарплаты.
Налоги, прямо связанные с исполнением контракта. Здесь нужна аккуратность: связь должна быть прямой и доказуемой, а не выведенной через цепочку рассуждений.
Что обычно не проходит
Налог на прибыль организации. Это налог с финансового результата всей деятельности компании, а не расход по конкретному контракту. Отнести его на сопровождаемый контракт нельзя.
Налоги по упрощённой системе налогообложения, рассчитанные от общего дохода. Та же логика: база формируется по организации в целом.
Налог на имущество, транспортный и земельный налоги, если объекты не используются исключительно на данном контракте. Общее имущество организации не превращается в расход по контракту от того, что контракт есть.
Единая платёжка по страховым взносам за всю организацию. Даже если часть суммы действительно относится к контракту, платёж одной суммой за всех работников подтвердить как расход по контракту невозможно.
Задолженность по налогам за периоды до начала контракта. Расход не связан с исполнением, независимо от того, насколько он неотложен.
Пени и штрафы. Санкции — следствие нарушений организации, а не затраты на исполнение контракта.
Как принимается решение по конкретному платежу
Практический алгоритм из четырёх вопросов.
Первый: относится ли платёж к исполнению именно этого контракта. Если налог рассчитывается от базы всей организации — ответ отрицательный, дальше можно не идти.
Второй: можно ли выделить часть, относящуюся к контракту, и подтвердить её расчётом. Для зарплаты и взносов обычно можно. Для налога на прибыль — нет.
Третий: есть ли документ, из которого видна эта сумма. Не устная логика, а расчёт, приказ, табель, регистр раздельного учёта.
Четвёртый: соответствует ли расход условиям контракта и смете. Если в смете расходов на оплату труда нет, а вы платите с лицевого счёта зарплату, вопрос возникнет.
Если хотя бы на один вопрос ответ отрицательный — платите с расчётного счёта.
Пример из практики
Организация вела три контракта, один из которых сопровождался. Страховые взносы платились одной платёжкой на всех работников, как и всегда. В сопровождаемом контракте были предусмотрены расходы на оплату труда, и бухгалтер решил, что взносы тоже можно провести с лицевого счёта — целиком, потому что «в контракте это есть».
Распоряжение вернули. Подтвердить, какая часть общей суммы относится к контракту, было невозможно: платёж один, работников — на три контракта. Исправление заняло время: пришлось разделить платёж, сделать расчёт распределения фонда оплаты труда по контрактам, приложить табели.
Вывод, который организация сделала: единая платёжка удобна ровно до того момента, пока не появляется сопровождаемый контракт. Дальше платежи по зарплатным налогам приходится разделять изначально.
Как выглядит расчёт распределения, который принимают
Формы такого расчёта нет, и это сбивает с толку: раз формы нет, каждый делает по-своему, а потом получает вопросы. На практике принимают расчёт, который отвечает на три вопроса без дополнительных пояснений.
Что распределяем. Указывается конкретный показатель: фонд оплаты труда за месяц, сумма страховых взносов за период, сумма удержанного налога на доходы физических лиц. Не «затраты», не «расходы по персоналу», а конкретная величина с суммой.
По какому признаку распределяем. Это база распределения: отработанное время по табелю, доля прямых затрат, объём выполненных работ. Признак должен быть измеримым и подтверждаться документом, который существует независимо от самого расчёта. Табель существует независимо. «Экспертная оценка руководителя» — нет.
Сколько приходится на контракт. Итоговая сумма с арифметикой, которую можно проверить: база, коэффициент, результат. Если проверяющий не может повторить расчёт по вашим же данным, расчёт не выполняет свою функцию.
К расчёту прикладываются подтверждающие документы: приказ о привлечении работников к исполнению контракта, табель за период, ведомость начисления, регистр раздельного учёта по контракту. Комплект собирается один раз, дальше меняются только цифры.
Отдельно про постоянство. Коэффициент распределения может меняться от месяца к месяцу — это нормально, если меняется база: люди переходят между объектами, объёмы работ разные. Ненормально, когда меняется сама методика: в первом полугодии распределяли по отработанному времени, во втором — по прямым затратам, и нигде это не зафиксировано. Смена методики без оформления выглядит как подгонка результата, даже если её причина была технической.
Второй пример из практики
Подрядчик по строительному контракту с сопровождением платил с лицевого счёта заработную плату бригады и страховые взносы на неё. Расчёт распределения был, табели были, всё сходилось. Проблема оказалась в другом месте: в смете контракта расходы на оплату труда были предусмотрены одной строкой на определённую сумму, а фактические выплаты за девять месяцев эту сумму почти выбрали. До конца года оставалось четыре месяца работ и, соответственно, ещё четыре месяца зарплаты, на которые в смете места уже не было.
Обнаружилось это в сентябре при плановой сверке — и это единственная причина, по которой историю удалось решить рабочим порядком: подрядчик успел инициировать разговор с заказчиком об уточнении сметы. Если бы то же самое всплыло в декабре при подаче распоряжения, декабрьская зарплата бригады ушла бы с расчётного счёта из собственных средств, а вопрос с заказчиком перешёл бы на следующий год.
Мораль простая: проверять нужно не только правильность расчёта, но и остаток лимита по соответствующей статье сметы. Правильно посчитанный платёж, для которого не осталось места в смете, санкционирование не пройдёт.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
С этой даты действует новый порядок санкционирования Минфина взамен приказа № 214н, и он ужесточает проверку. Теперь сумма распоряжения сверяется не только с документом-основанием, но и с документом об обязательстве. Для налоговых платежей это означает, что расчёт распределения должен быть не просто в наличии, а согласован с тем, что записано в учёте обязательств.
Второе изменение: сведения о том, что в санкционировании отказано, направляются не позднее 10-го рабочего дня. Для налогов это критично, потому что у них есть свой законный срок уплаты, который никто не сдвинет. Если распоряжение подано впритык к сроку и вернулось, вы попадаете на пени — уже по налоговому законодательству, независимо от того, что причина была в оформлении.
Отсюда практическое правило на конец года: налоговые платежи с лицевого счёта подаются с запасом не менее двух недель до срока уплаты.
Почему это вопрос конца года, а не любого месяца
Может показаться, что тема налогов при сопровождении одинакова в любой месяц: правила не меняются, критерий один. Но в декабре у неё появляется дополнительное измерение — время.
В обычном месяце возврат распоряжения по налоговому платежу означает несколько потерянных дней и переделку комплекта. В декабре тот же возврат означает три одновременные проблемы. Первая: срок уплаты налога не сдвигается, и вы платите с расчётного счёта из собственных средств. Вторая: сумма, которая должна была уйти с лицевого счёта, остаётся на нём и превращается в неиспользованный остаток, подлежащий возврату заказчику. Третья: возместить себе этот платёж позже с лицевого счёта не получится — как разбиралось выше, возмещение собственных затрат расходом на исполнение контракта не является.
То есть одна ошибка в оформлении налогового платежа в конце декабря стоит организации полной суммы налога из своего кармана — без возможности вернуть её из целевых средств. Именно поэтому налоговые платежи стоит разбирать в сентябре, когда цена ошибки — несколько дней работы бухгалтера.
Что сделать в сентябре
Разложите все налоговые платежи, которые предстоят до конца года, на две группы: те, что пойдут с лицевого счёта, и те, что с расчётного. Сделайте это письменно, а не в уме.
По каждому платежу из первой группы подготовьте расчёт распределения заранее — не в день подачи распоряжения.
Проверьте, что методика распределения зафиксирована в учётной политике и не менялась в течение года без оформления. Меняющийся без объяснений коэффициент — повод для вопросов даже при правильных суммах.
Если единая платёжка по взносам до сих пор используется, перестройте порядок сейчас, пока это не срочно.
Уточните в своём территориальном органе Федерального казначейства предельные сроки приёма распоряжений в декабре. Даты объявляются отдельно каждый год.
Чек-лист по налоговым платежам с лицевого счёта
Определено, какие налоги и взносы относятся к контракту, а какие к организации в целом.
По каждому относимому платежу есть расчёт распределения с понятной базой.
Расчёт опирается на первичные документы: приказы о привлечении, табели, ведомости.
Методика распределения закреплена в учётной политике.
Платежи по зарплатным налогам разделены, единая платёжка на всю организацию не используется.
Суммы в расчёте сходятся с данными раздельного учёта по контракту.
Расходы на оплату труда предусмотрены сметой или условиями контракта.
Распоряжения планируются с запасом не менее двух недель до срока уплаты налога.
Уточнены предельные сроки приёма распоряжений в декабре.
Частые вопросы
Можно ли сначала заплатить налог с расчётного счёта, а потом возместить себе эту сумму с лицевого?
Нет. Возмещение собственных затрат организации не является расходом на исполнение контракта в том смысле, в каком его понимает санкционирование. Платёж должен идти адресно и подтверждаться первичными документами по существу расхода, а не быть компенсацией внутреннего перечисления.
Как быть, если работник занят на сопровождаемом контракте и ещё на двух других?
Разделять. Считать долю по табелю или иному измеримому основанию, оформлять расчёт, с лицевого счёта платить только эту долю. Основание для распределения должно быть одинаковым весь год.
Налог на добавленную стоимость — с какого счёта?
Зависит от того, как он формируется по конкретному контракту и что предусмотрено его условиями. Общий налог, рассчитанный по декларации за организацию в целом, к расходам по контракту не относится. Здесь стоит разбирать конкретную ситуацию, а не искать универсальный ответ.
Что делать, если распоряжение по налогу вернули, а срок уплаты завтра?
Платить с расчётного счёта, чтобы не получить пени, и параллельно разбираться с оформлением. Пени по налоговому законодательству никого не интересует, что вы ждали санкционирования. Именно поэтому такие платежи подаются с запасом.
Что делать со взносами, если работники переводятся между контрактами в середине месяца?
Распределять по фактически отработанному времени внутри месяца, а не по состоянию на его начало или конец. Табель это позволяет. Главное — применять один и тот же подход ко всем работникам и ко всем месяцам, а не выбирать удобный вариант под ситуацию.
Нужно ли согласовывать методику распределения с территориальным органом Федерального казначейства заранее?
Обязанности предварительно согласовывать методику нет: она закрепляется вашей учётной политикой. Но если контракт крупный и платежей по оплате труда будет много, имеет смысл на первом же платеже приложить расчёт максимально подробно и посмотреть на реакцию. Так вы узнаете о претензиях к подходу на первом платеже, а не на десятом.
Тема налогов при сопровождении выглядит запутанной ровно до того момента, пока платежи не разложены письменно по двум группам. Дальше это рутина. Сентябрь — подходящий месяц, чтобы разложить их один раз и не возвращаться к вопросу в конце декабря.