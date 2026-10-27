Пени и штрафы по госконтракту: из каких денег платить, если контракт на казначейском сопровождении

Два способа, которыми заказчик получает неустойку

На практике неустойка доходит до заказчика одним из двух путей, и от этого зависит, что делать бухгалтеру исполнителя.

1. Удержание из оплаты. Если в контракте есть условие, что заказчик вправе уменьшить сумму оплаты на размер начисленной неустойки, заказчик просто перечисляет меньше, чем стоит принятый этап. Разница и есть неустойка.

2. Уплата исполнителем. Если заказчик выставил требование, а удержать неустойку не из чего или контракт такого условия не содержит, исполнитель платит сам — добровольно или после решения суда.



Удержание чаще всего встречается при закрытии последнего этапа: заказчик подписывает документ о приёмке и одновременно направляет требование, а оплату производит за минусом неустойки. Уплата исполнителем — когда этап уже оплачен, а неустойка начислена позже, или когда исполнитель не согласен с суммой и спор разрешается отдельно.