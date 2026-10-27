Пени и штрафы по госконтракту: из каких денег платить, если контракт на казначейском сопровождении

В конце года заказчики массово закрывают контракты, и вместе с документами о приёмке у исполнителей появляются требования об уплате неустойки: за просрочку этапа, за недопоставку, за нарушение сроков устранения замечаний. Для обычного контракта вопрос «чем платить» решается просто — с расчётного счёта. Если же контракт на казначейском сопровождении, у бухгалтера возникает сразу несколько вопросов. Можно ли заплатить неустойку с лицевого счёта, где лежит аванс? Что делать, если заказчик сам уменьшил оплату на сумму пени? Как это отразить в учёте и что с налогами?
Разберём по порядку, в каких ситуациях деньги на неустойку берутся из одного источника, а в каких — из другого, и как не создать себе проблем с ТОФК и с проверками.
Откуда вообще берётся неустойка по госконтракту
Ответственность сторон по контракту установлена ст. 34 Закона № 44-ФЗ. Контракт обязательно содержит условия о штрафах и пенях: пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, штраф — за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не связанное с просрочкой. Размер штрафов определяется правилами, утверждёнными Правительством, и прописывается в контракте фиксированной суммой или порядком расчёта. Пени считаются от цены неисполненной части обязательства исходя из доли ключевой ставки Банка России.
Для бухгалтера важно понимать три вещи.
— Неустойка — это не часть цены контракта и не расход на его исполнение. Это санкция за нарушение обязательства.
— Требование об уплате неустойки оформляется заказчиком: претензией, требованием или уведомлением, где указаны основание, период и расчёт.
— Закон предусматривает случаи, когда заказчик обязан списать начисленную неустойку. Поэтому прежде чем платить, стоит проверить, не попадает ли ситуация под списание.
Два способа, которыми заказчик получает неустойку
На практике неустойка доходит до заказчика одним из двух путей, и от этого зависит, что делать бухгалтеру исполнителя.
1. Удержание из оплаты. Если в контракте есть условие, что заказчик вправе уменьшить сумму оплаты на размер начисленной неустойки, заказчик просто перечисляет меньше, чем стоит принятый этап. Разница и есть неустойка.
2. Уплата исполнителем. Если заказчик выставил требование, а удержать неустойку не из чего или контракт такого условия не содержит, исполнитель платит сам — добровольно или после решения суда.
Удержание чаще всего встречается при закрытии последнего этапа: заказчик подписывает документ о приёмке и одновременно направляет требование, а оплату производит за минусом неустойки. Уплата исполнителем — когда этап уже оплачен, а неустойка начислена позже, или когда исполнитель не согласен с суммой и спор разрешается отдельно.
Удержание заказчиком: что происходит с лицевым счётом
Если заказчик удерживает неустойку из оплаты, исполнителю ничего не нужно платить отдельно. На лицевой счёт участника казначейского сопровождения поступает сумма за вычетом неустойки. Для ТОФК это обычное поступление по контракту: деньги приходят от заказчика с указанием идентификатора контракта.
Однако несколько моментов требуют внимания.
— Сведения об операциях с целевыми средствами. Если в сведениях запланированы расходы исходя из полной цены этапа, а поступило меньше, придётся скорректировать план: часть запланированных оплат соисполнителям или поставщикам окажется без источника.
— Расчёты с соисполнителями. Удержанная неустойка уменьшает деньги, которые исполнитель может направить вниз по цепочке. Если просрочка возникла по вине соисполнителя, исполнитель вправе предъявить ему собственное требование, но это отдельный договорной вопрос.
— Документальное подтверждение. В учёте нужно иметь требование заказчика с расчётом, документ о приёмке и платёжное поручение заказчика. Без требования удержание выглядит как недоплата, и бухгалтер не сможет корректно признать расход.
Отдельно стоит проверить, согласен ли исполнитель с суммой. Если расчёт заказчика ошибочен — неверно определён период просрочки, не учтена вина заказчика, пени начислены на всю цену вместо цены неисполненной части, — направляйте возражения письменно сразу после получения требования. Молчание и подпись документа о приёмке без оговорок затем трактуются как согласие.
Уплата исполнителем: можно ли с лицевого счёта
Самый частый вопрос: можно ли заплатить неустойку заказчику с лицевого счёта, где лежит аванс по этому же контракту. Логика понятна — деньги там есть, и получатель тот же заказчик.
Короткий ответ: рассчитывать на это не стоит. Целевые средства на лицевом счёте предназначены для расходов, связанных с исполнением контракта. Неустойка к таким расходам не относится: это санкция, а не оплата товаров, работ или услуг. Распоряжение на уплату неустойки с лицевого счёта, скорее всего, не пройдёт санкционирование, потому что не соответствует сведениям об операциях и не подтверждено документом-основанием на поставку или выполнение работ.
Поэтому базовый вариант такой: исполнитель платит неустойку со своего расчётного счёта в банке, за счёт собственных средств. Реквизиты для уплаты берутся из требования заказчика. В назначении платежа указываются номер контракта и основание — требование об уплате неустойки с датой и номером.
Если у вашей ситуации есть особенности — например, контракт расторгается и одновременно возвращается неотработанный аванс, а заказчик настаивает на зачёте неустойки, — порядок нужно согласовать заранее и с заказчиком, и с ТОФК. Возврат аванса и уплата неустойки — разные операции, и смешивать их в одном платёжном документе нельзя.
Условный пример: как это выглядит в цифрах
Возьмём условный контракт на ремонт здания с двумя этапами по 5 млн рублей каждый. Первый этап сдан вовремя и оплачен. Второй этап сдан с просрочкой, заказчик насчитал пени и направил требование на сумму около 60 тыс. рублей.
Вариант первый: в контракте есть условие об удержании. Заказчик подписывает документ о приёмке второго этапа и перечисляет на лицевой счёт исполнителя 5 млн рублей за вычетом пени. Исполнитель ничего не платит отдельно. В учёте он признаёт выручку по второму этапу в полной сумме, признаёт неустойку в прочих расходах и закрывает разницу зачётом. В сведениях об операциях он уменьшает плановые расходы второго этапа на сумму удержания, чтобы распоряжения на оплату соисполнителям не превысили фактический остаток.
Вариант второй: второй этап был оплачен раньше, а требование о пени пришло после оплаты. Удерживать заказчику уже не из чего. Исполнитель проверяет расчёт, соглашается с ним письменно и платит пени со своего расчётного счёта. На лицевом счёте ничего не меняется: остаток целевых средств по-прежнему расходуется только на расчёты по контракту.
Вариант третий: исполнитель не согласен с периодом просрочки, потому что заказчик сам задержал передачу площадки. Исполнитель направляет мотивированные возражения, неустойку не признаёт и не платит до урегулирования спора. В учёте расход не отражается, в пояснениях к отчётности раскрывается условное обязательство.
Как ответить на требование заказчика
Ответ на требование — это документ, который потом будет основанием и для учёта, и для налогового расхода, и для возможного спора. Поэтому писать его стоит так же внимательно, как сам контракт.
В ответе полезно отразить:
— реквизиты требования, на которое вы отвечаете;
— согласие с суммой полностью, частично или несогласие;
— собственный расчёт, если он отличается от расчёта заказчика: период, база, применённая ставка;
— обстоятельства, которые освобождают от ответственности или уменьшают её: просрочка заказчика, непредставление исходных данных, изменение объёма работ;
— способ исполнения требования: удержание из ближайшей оплаты по контракту или самостоятельная уплата с расчётного счёта;
— ссылку на основания для списания, если они есть.
Подписывает ответ руководитель или лицо, которое вправе действовать от имени организации по доверенности. Направляйте его тем же способом, который предусмотрен контрактом для обмена документами, — обычно через ЕИС или по адресу, указанному в контракте. Копию ответа приложите к документам по контракту в бухгалтерии: при проверке это первое, о чём спросят.
Почему нельзя «перебросить» деньги с лицевого счёта на расчётный
Иногда возникает соблазн решить вопрос обходным путём: перевести часть средств с лицевого счёта на расчётный счёт под видом оплаты собственных расходов, а затем заплатить неустойку оттуда. Это прямой путь к нарушению целевого характера средств.
Перечисление на собственный расчётный счёт исполнителя возможно только в случаях, которые прямо предусмотрены правилами казначейского сопровождения, — например, возмещение ранее понесённых подтверждённых затрат или оплата фактически выполненного и принятого заказчиком объёма. Каждое такое перечисление проверяется по документам. Если впоследствии выяснится, что деньги ушли на уплату неустойки, это будет расценено как нецелевое использование со всеми последствиями.
Куда платить, если неустойка начислена соисполнителю
Обратная ситуация: исполнитель сам начисляет неустойку своему соисполнителю за просрочку по договору. Здесь те же принципы.
— Если договор с соисполнителем позволяет удержать неустойку из оплаты, исполнитель перечисляет соисполнителю с лицевого счёта сумму за вычетом неустойки. Удержанная сумма остаётся на лицевом счёте исполнителя как целевые средства и используется на нужды контракта.
— Если соисполнитель платит неустойку сам, он делает это со своего расчётного счёта на расчётный счёт исполнителя. Полученная неустойка — доход исполнителя, а не целевые средства по контракту.
Важно корректно отразить удержание в сведениях об операциях: сумма, которую исполнитель изначально планировал перечислить соисполнителю, уменьшается.
Неустойка и обеспечение исполнения контракта
Если исполнение контракта обеспечено независимой гарантией или денежными средствами, внесёнными на счёт заказчика, у заказчика появляется третий путь получить неустойку — за счёт обеспечения. При независимой гарантии заказчик предъявляет требование гаранту, гарант платит, а затем выставляет регрессное требование исполнителю. Деньги для расчёта с гарантом исполнитель также берёт из собственных средств, а не с лицевого счёта: для казначейства это такая же санкция, только оплаченная через посредника.
Если обеспечение было внесено деньгами, заказчик вправе удержать из него неустойку и вернуть исполнителю остаток. В учёте это отражается как погашение задолженности по претензии за счёт обеспечения, ранее учтённого в составе дебиторской задолженности. Обратите внимание на сроки возврата обеспечения: они установлены контрактом, и если заказчик их нарушает, это тоже повод для письменного обращения.
В обоих случаях бухгалтеру нужно получить от заказчика документ, из которого видно, какая сумма обеспечения направлена на погашение неустойки и за какой период. Без него нельзя корректно закрыть расчёты и признать расход.
Неустойка при расторжении контракта
Если контракт расторгается в одностороннем порядке из-за нарушений исполнителя, заказчик обычно одновременно требует вернуть неотработанный аванс и уплатить штраф. Здесь особенно важно не смешивать два потока.
Возврат неотработанного аванса — это возврат целевых средств, и он проводится с лицевого счёта распоряжением на реквизиты заказчика. Штраф — санкция, и он уплачивается с расчётного счёта исполнителя. Если заказчик просит перечислить «одной суммой», объясните письменно, что это технически невозможно: распоряжение на сумму, включающую штраф, не пройдёт проверку ТОФК.
Как отразить неустойку в бухгалтерском учёте
Проводки в общем виде выглядят так.
При удержании заказчиком:
— признание неустойки по требованию заказчика: в дебет прочих расходов, в кредит расчётов по претензиям с заказчиком;
— поступление оплаты за этап в сумме за вычетом неустойки: в дебет денежных средств на лицевом счёте, в кредит расчётов с заказчиком;
— зачёт неустойки в счёт задолженности заказчика: в дебет расчётов по претензиям, в кредит расчётов с заказчиком на сумму удержания.
При уплате исполнителем:
— признание неустойки: в дебет прочих расходов, в кредит расчётов по претензиям;
— перечисление неустойки с расчётного счёта: в дебет расчётов по претензиям, в кредит расчётного счёта.
Если исполнитель оспаривает неустойку, до решения спора её признавать не нужно: расход отражается, когда исполнитель согласился с требованием или когда вступило в силу решение суда. До этого момента достаточно раскрыть информацию об условном обязательстве в пояснениях к отчётности, если сумма существенная.
Налоговые последствия в общем виде
Налог на прибыль. Неустойки за нарушение договорных обязательств, признанные должником или подлежащие уплате на основании решения суда, включаются во внереализационные расходы в соответствии со ст. 265 НК РФ. Дата признания расхода — дата признания или дата вступления решения суда в силу. Отсюда практический совет: признавайте неустойку письменно, например ответом на требование или подписанием акта сверки с указанием суммы, — это даёт документальное основание для расхода.
НДС. Неустойка, уплаченная исполнителем заказчику, не уменьшает налоговую базу по НДС по реализации: стоимость этапа остаётся прежней, меняется только сумма фактически полученных денег. Это частая ошибка: при удержании неустойки бухгалтер уменьшает выручку и выставляет корректировочный счёт-фактуру. Так делать не нужно, если цена контракта не менялась, а заказчик просто зачёл неустойку.
Упрощённая система. Для исполнителей на упрощённой системе с объектом «доходы минус расходы» неустойка учитывается в расходах только если она прямо поименована в перечне расходов для этой системы. Этот вопрос лучше проверить отдельно по своей ситуации.
Если неустойка подлежит списанию
Прежде чем платить, проверьте, не обязан ли заказчик списать начисленную неустойку. Закон № 44-ФЗ допускает списание в случаях и порядке, установленных Правительством. Условия списания зависят от периода исполнения контракта, доли неустойки в цене контракта и того, исполнены ли обязательства в полном объёме.
Если ситуация подпадает под списание, а заказчик всё равно выставил требование, направьте письменное обращение со ссылкой на основания. Удержанная при этом сумма может быть предметом спора.
Частые ошибки бухгалтеров
— Попытка уплатить неустойку с лицевого счёта: распоряжение возвращается, сроки уплаты срываются.
— Перевод целевых средств на расчётный счёт для последующей уплаты неустойки.
— Уменьшение выручки и НДС при удержании неустойки заказчиком.
— Отсутствие требования заказчика в документах: удержание выглядит как необъяснимая недоплата.
— Признание оспариваемой неустойки расходом до разрешения спора.
— Неисправленные сведения об операциях после удержания: плановые расходы превышают фактически поступившие средства.
Чек-лист для бухгалтера исполнителя
1. Получено письменное требование заказчика с расчётом неустойки.
2. Проверен расчёт: период просрочки, база начисления, вина сторон.
3. Проверено, не подлежит ли неустойка списанию.
4. Определён способ: удержание из оплаты или самостоятельная уплата.
5. При удержании скорректированы сведения об операциях с целевыми средствами.
6. При уплате — платёж с расчётного счёта, не с лицевого счёта.
7. Неустойка признана письменно, если исполнитель с ней согласен.
8. В учёте отражены расход и расчёты по претензиям, выручка и НДС не изменены.
9. Если просрочка возникла по вине соисполнителя, ему предъявлено встречное требование.
Неустойка по госконтракту сама по себе редко становится проблемой. Проблемой её делают попытки заплатить из неподходящего источника и ошибки в учёте. Правило простое: целевые средства на лицевом счёте — для исполнения контракта, санкции — за счёт собственных денег исполнителя. Если держать это правило в голове с момента получения требования, остальное — расчёт, ответ заказчику, проводки и налоговый учёт — выстраивается без сюрпризов и без вопросов со стороны ТОФК.