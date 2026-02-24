Цена безопасности: как новый закон против мошенничества скажется на кошельках граждан

Государственная Дума приняла в первом чтении резонансный пакет поправок, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Инициированный Правительством законопроект вносит изменения в ряд федеральных законов — в том числе «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об электронной подписи», «О национальной платежной системе» и др. Цель инициативы — создать систему защиты граждан от хищений, материальный ущерб от которых уже достиг 188,7 млрд рублей.

Законопроект вводит лимит на выдачу гражданам банковских карт: не более двадцати карт во всех банках и не более пяти карт в одной кредитной организации. Банки будут обязаны проверять соблюдение лимитов перед оформлением новой карты в единой информационной системе, а Центробанк получит право определять срок действия платежных карт.

Поправки также предусматривают создание базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). Операторы связи смогут оказывать услуги только для тех устройств, номера которых внесены в этот реестр.

Еще одна новация — ужесточение правил восстановления доступа к единому порталу госуслуг. Восстановить его можно будет только с помощью авторизации через приложения и сайты банков, с использованием биометрических данных или усиленной квалифицированной электронной подписи.

Благими намерениями: почему борьба с мошенниками рискует обернуться ударом по кошельку

Предлагаемые антимошеннические меры, несмотря на очевидные благие цели — борьбу с мошенничеством, — несут в себе серьезные риски нарушения конституционных прав граждан.

Одной из ключевых мер законопроекта является введение количественных ограничений на выпуск банковских карт: не более пяти карт в одной кредитной организации и не более двадцати — во всех банках суммарно.

Главная проблема, однако, кроется не в самих цифрах, а в инфраструктурных издержках. Для контроля за соблюдением общего лимита требуется создание Единой системы учета платежных карт. По предварительным оценкам, затраты на ее разработку и интеграцию составят десятки миллиардов рублей, которые в конечном итоге будут переложены на потребителей. Это ставит под сомнение экономическую эффективность и целесообразность предлагаемого регулирования.

Кроме того, норма не учитывает реальные потребности граждан и бизнеса, необоснованно ограничивая финансовую свободу. Многие люди используют несколько карт для разделения личных и семейных расходов, ведения бюджета или получения максимальной выгоды от программ лояльности. Мошенники же для обналичивания средств используют не десятки карт, оформленных на одного человека, а счета, открытые на разных подставных лиц. Таким образом, вводимое ограничение не решает проблему, но создает серьезные неудобства для добросовестных пользователей.

Другой блок мер касается создания центральной базы данных IMEI-кодов. Операторов связи обяжут регистрировать идентификаторы устройств и блокировать доступ к сети для нелегальных или подозрительных телефонов. Однако возникает вопрос: что делать с уже используемыми устройствами, в том числе ввезенными по «серым» схемам?

Предлагаемая мера грозит и бытовыми неудобствами. Например, при разрядке телефона пользователь не сможет просто переставить SIM-карту в устройство друга или родственника, так как IMEI нового аппарата не будет привязан к его номеру. Хотя Минцифры обещает послабления для членов семьи, механизм подтверждения родства пока отсутствует.

Вводится также запрет на программное изменение идентификатора, что фактически создает тотальную систему учета и отслеживания всех мобильных устройств, неизбежно ограничивая приватность граждан.

Кроме того, неизбежным последствием станет удар по рынку импорта мобильной техники. Незарегистрированные телефоны, ввезенные гражданами для личного пользования, перестанут работать в российских сетях. Это может привести к монополизации рынка официальными поставщиками и, как следствие, к росту цен для конечных потребителей.

Законопроект против кибермошенничества: «закручивание гаек» или реальная защита?

Законопроект предписывает использовать биометрию, банковские приложения или электронную подпись для восстановления доступа к учетной записи на Госуслугах. Это создает риск дискриминации граждан, не имеющих доступа к биометрии, современному смартфону или ЭЦП — в первую очередь пожилых и малообеспеченных людей, которые могут лишиться доступа к ключевым государственным услугам.

Возникают и серьезные риски безопасности: централизация хранения биометрических данных повышает угрозу их утечки и возможных злоупотреблений. При этом альтернативные способы восстановления доступа, например личная явка в МФЦ, не всегда доступны жителям отдаленных населенных пунктов.

Не менее важной проблемой является игнорирование человеческого фактора: основная уязвимость по-прежнему кроется в недостаточной цифровой грамотности населения. Проект делает упор на ужесточение технических ограничений, а не на просветительскую работу, которая является ключевым элементом профилактики подобных преступлений.

Предложенный пакет мер — безусловно шаг к защите граждан, но его текущая редакция напоминает «закручивание гаек» без должной проработки последствий. Законопроект страдает от юридической неопределенности понятий и повлечет многомиллиардные издержки для граждан и бизнеса.

Необходимо найти баланс между предлагаемыми ограничениями и правами человека, чтобы борьба с преступниками не обернулась против законопослушных граждан.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

