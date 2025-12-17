5 мифов о фондах денежного рынка

Фонды денежного рынка — один из самых простых инструментов, но с большим количеством неочевидных нюансов. Разберем 5 мифов, которые мешают пользоваться ими эффективно.

Миф 1️⃣ «Это то же самое, что депозит»

Нет. Депозит — фиксированная ставка и страхование. Фонд — ежедневные колебания цены пая и рыночная доходность.

Миф 2️⃣ «Доходность одинаковая у всех фондов»

Разброс в 1–2 процентных пункта — норма. Всё зависит от качества работы и комиссий.

Миф 3️⃣ «Фонды не могут проседать»

Могут. Небольшие, краткосрочные просадки возможны во время стрессов ликвидности.

Миф 4️⃣ «Можно брать любой крупный фонд — все одинаковые»

Есть фонды, которые систематически теряют доходность из-за высоких комиссий или некачественного управления.

Миф 5️⃣ «Доходность денежного рынка — на уровне ставки ЦБ»

Нет. Фонды следуют за индексами RUSFAR или RUONIA, которые действительно близки к ставке ЦБ, но поскольку у фондов есть комиссия за управление, то они отстают по доходности.

Однако! В фондах денежного рынка эффективно работает сложный процент, и это весьма неожиданный поворот!

Многие знают про сложный процент, но привыкли, что работает он не спеша, помогая с годами приращивать капитал. Но вы удивитесь, если решите посчитать, сколько добавляет сложный процент при ежедневном применении.

Дело в том, что фонды денежного рынка растут понемногу каждый день. Если чуть упростить, то ставка ЦБ делится на 365 дней, и на такую небольшую величину происходит рост. Завтра — снова на такую величину, послезавтра — еще раз. Но разница в том, что завтра прирастает уже не изначальная, а выросшая за сегодня сумма. А послезавтра — выросшая за сегодня и завтра. И таким образом включается сложный процент, причем действует он каждый день. С каждый днем прирост становится всё больше, и больше.

Если доходность фонда денежного рынка взять за 16.2% (ставка ЦБ, минус комиссия), то эффективная доходность с учетом сложного процента составит более 17.6%. То есть прирост почти на 1.5%! Удивительная магия ежедневного сложного процента.

➡️ И тогда мы можем сказать, что ответ — нет, доходность фондов денежного рынка — выше ставки ЦБ!

При таких цифрах фонд денежного рынка становится уже выгоднее многих вкладов и накопительных счетов, включая промо. При этом сохраняет свою гибкость и ликвидность. Можно положить любую сумму, и не нужно перекладывать.

