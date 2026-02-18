Банк России снизил ключевую ставку — что это значит?

На первом заседании 2026 года регулятор понизил ключевую ставку до 15,5% (-0,5 п.п.). Это уже шестое подряд снижение — и главный сигнал рынку: цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжается.



Разбираем, как это повлияет на ипотеку, спрос и цены 👇



1️⃣ Что будет со ставками по ипотеке?

Снижение ключевой ставки — это ориентир для банков.

Сейчас важно не столько само снижение на 0,5%, сколько направление движения.



ЦБ также смягчил риторику, допустив дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях.



👉 Это значит:

🔹можно ожидать постепенного снижения ипотечных ставок

🔹покупатели активнее выходят на рынок

🔹усиливается интерес к покупке «с прицелом на рефинансирование»



Многие покупатели берут ипотеку сейчас, понимая, что при дальнейшем снижении смогут её рефинансировать на более выгодных условиях.



2️⃣ Ипотека уже растёт

Рынок с начала лета живёт ожиданиями снижения ставки — и цифры это подтверждают:



Новостройки:

🔹 январь 2026 к январю 2025: +138,9% по количеству выданных кредитов

🔹 средняя сумма ипотеки выросла на 8,4%



Вторичный рынок:

🔹 81 тыс. кредитов в январе 2026 (+113,2% год к году)

🔹 средний чек вырос с 2,75 до 4 млн руб. (+45,5%)



Вторичка особенно чувствительна к изменению ставки — там нет масштабных субсидированных программ, поэтому спрос быстрее реагирует на действия ЦБ.



3️⃣ Депозиты и недвижимость: начинается переток капитала?

Во второй половине 2025 года ставка снизилась с 21% до 16% — и продажи жилья заметно активизировались.



По данным аналитики Дом РФ:

🔹В 2025 году в новостройках продано жилья на 5,2 трлн руб.

🔹Из них 1,7 трлн руб. — собственные средства покупателей



💰Средства населения в банках к концу 2025 года достигли рекордных 67 трлн руб.



Теперь важный момент: вслед за снижением ключевой ставки будут снижаться и проценты по депозитам.



Когда доходность вкладов падает — часть денег начинает искать альтернативу. И в России традиционно это — недвижимость как понятный инструмент сохранения капитала.



Главный вопрос рынка сейчас: какой объём средств выйдет со вкладов и насколько быстро это разгонит спрос ❓