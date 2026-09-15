Каждый официально трудоустроенный гражданин, уплачивающий подоходный налог, может получить имущественный вычет при покупке недвижимости. А если жилье куплено в ипотеку — еще и вернуть часть суммы с процентов по кредиту.

💰 Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости

Рассказываем, как вернуть часть денег, потраченных на покупку квартиры, у государства 👇

Каждый официально трудоустроенный гражданин, уплачивающий подоходный налог, может получить имущественный вычет при покупке недвижимости. А если жильё куплено в ипотеку — ещё и вернуть часть суммы с процентов по кредиту.

📌 Что такое налоговый имущественный вычет

Это возврат части уплаченного НДФЛ при покупке недвижимости.

За что можно получить вычет:

1️⃣ Покупка квартиры, частного дома, комнаты, доли, участка с жилым домом или под строительство

2️⃣ Отделка и ремонт квартиры в новостройке (если куплена без отделки)

3️⃣ Проценты по ипотечному кредиту

4️⃣ Строительство жилья

💸 Сколько денег можно вернуть

С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ — от 13 до 22% в зависимости от дохода. Чем выше ставка, тем больше сумма возврата.

🏠 При покупке недвижимости Лимит — 2 млн ₽ Возврат: от 260 000 до 440 000 ₽

🏦 При погашении процентов по ипотеке Учитываются фактически уплаченные проценты, но не более 3 млн ₽ Возврат: от 390 000 до 660 000 ₽

✅ Кто может получить вычет

Граждане — налоговые резиденты РФ, которые:

🔹официально работают и платят подоходный налог

🔹не оформляли вычет по жилью, купленному до 2014 года

🔹вышли на пенсию не более трёх лет назад

🚫 Кому вычет недоступен

🔻при безвозмездном приобретении жилья

🔻при покупке у взаимозависимых лиц, родственников

🔻если жильё оплачено за счёт субсидий, — соответствующая сумма не учитывается при расчёте вычета

🔻если налог с дохода не уплачивается или ставка отличается от 13–22%

⏰ Когда можно получить вычет

✅ при покупке готового жилья — после регистрации права собственности в ЕГРН

✅ при покупке новостройки по ДДУ — после подписания акта приёма-передачи

Обратиться в ФНС можно в любой момент в течение года, но вернуть НДФЛ разрешено только за 3 предыдущих года владения жильём.

📝 Как оформить вычет

Есть два способа:

▪️ Через работодателя. Оформляется в текущем году. Компания перестает удерживать из зарплаты 13% НДФЛ до тех пор, пока не выплатит всю сумму вычета.

▪️ Через налоговую Оформляется в следующем году. ФНС проверяет декларацию и возвращает всю сумму уплаченного за год налога одной выплатой на счет.