Как получить налоговый вычет?
Каждый официально трудоустроенный гражданин, уплачивающий подоходный налог, может получить имущественный вычет при покупке недвижимости. А если жилье куплено в ипотеку — еще и вернуть часть суммы с процентов по кредиту.
💰 Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости
Рассказываем, как вернуть часть денег, потраченных на покупку квартиры, у государства 👇
Каждый официально трудоустроенный гражданин, уплачивающий подоходный налог, может получить имущественный вычет при покупке недвижимости. А если жильё куплено в ипотеку — ещё и вернуть часть суммы с процентов по кредиту.
📌 Что такое налоговый имущественный вычет
Это возврат части уплаченного НДФЛ при покупке недвижимости.
За что можно получить вычет:
1️⃣ Покупка квартиры, частного дома, комнаты, доли, участка с жилым домом или под строительство
2️⃣ Отделка и ремонт квартиры в новостройке (если куплена без отделки)
3️⃣ Проценты по ипотечному кредиту
4️⃣ Строительство жилья
💸 Сколько денег можно вернуть
С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ — от 13 до 22% в зависимости от дохода. Чем выше ставка, тем больше сумма возврата.
🏠 При покупке недвижимости Лимит — 2 млн ₽ Возврат: от 260 000 до 440 000 ₽
🏦 При погашении процентов по ипотеке Учитываются фактически уплаченные проценты, но не более 3 млн ₽ Возврат: от 390 000 до 660 000 ₽
✅ Кто может получить вычет
Граждане — налоговые резиденты РФ, которые:
🔹официально работают и платят подоходный налог
🔹не оформляли вычет по жилью, купленному до 2014 года
🔹вышли на пенсию не более трёх лет назад
🚫 Кому вычет недоступен
🔻при безвозмездном приобретении жилья
🔻при покупке у взаимозависимых лиц, родственников
🔻если жильё оплачено за счёт субсидий, — соответствующая сумма не учитывается при расчёте вычета
🔻если налог с дохода не уплачивается или ставка отличается от 13–22%
⏰ Когда можно получить вычет
✅ при покупке готового жилья — после регистрации права собственности в ЕГРН
✅ при покупке новостройки по ДДУ — после подписания акта приёма-передачи
Обратиться в ФНС можно в любой момент в течение года, но вернуть НДФЛ разрешено только за 3 предыдущих года владения жильём.
📝 Как оформить вычет
Есть два способа:
▪️ Через работодателя. Оформляется в текущем году. Компания перестает удерживать из зарплаты 13% НДФЛ до тех пор, пока не выплатит всю сумму вычета.
▪️ Через налоговую Оформляется в следующем году. ФНС проверяет декларацию и возвращает всю сумму уплаченного за год налога одной выплатой на счет.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .