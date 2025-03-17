Что делать, если на вас оформили кредит, который вы не брали?

Как действовать, если обнаружили кредит, который не оформляли? Обычно о таком кредите узнают из уведомлений банка или звонков коллекторов. Долг обрастает процентами, превращаясь в серьезное обязательство, иногда доходя до суда.
Как защитить свои права?
Проверьте кредитную историю через сайт Центробанка или бюро кредитных историй.
Запросите в банке договор по кредиту, обратите внимание на подпись.
Проверьте данные в личном кабинете на сайте ФНС.
Подайте заявление о мошенничестве в полицию, прокуратуру и Центробанк.
В случае отказа банка подайте иск в суд.
Обратитесь к юристу для представления интересов в суде.
Для предотвращения подобных ситуаций следите за своими данными, регулярно проверяйте кредитную историю, используйте двухфакторную аутентификацию и сложные пароли.
Не паникуйте, следуйте стратегии защиты. Знание прав и последовательные шаги помогут избежать финансовых потерь и сохранить репутацию. Обратитесь за юридической помощью при обнаружении мошеннического кредита.
Комментарии8
В каком разделе сайта Центробанка (ссылка) это возможно сделать?
Спасибо за вопрос!
Через сайт Центробанка или НБКИ можно просто это сделать
БКИ https://person-new.nbki.ru/
ЦБ https://cbr.ru/ckki/#a_135314
Если вам нужна консультация, то можете написать в ЛС
Хорошая, годная услуга.
Предположим, проверил. Увидел, что кто-то дал мне кредит. Мне от этого стало легче?
Я не знаю стало ли вам легче) Важно знать о проблеме
«Кто осведомлён, тот вооружён»
Так о проблеме я уже узнал, от коллекторов после просрочки. Чем в этой ситуации поможет неведомое мне БКИ?
С какой периодичностью?
Зависит от вашего уровня тревожности. Здесь каждый определяет для себя сам
Если вы особо волнительный, то можете поставить себе запрет в гос услугах