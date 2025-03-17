ЦОК ОК 17.03 (2) Мобильный
Полина Бедарева
Мошенничество

Что делать, если на вас оформили кредит, который вы не брали?

Давайте разберем неприятную ситуацию: мошенническое оформление кредита на ваше имя. Обнаружение «чужого» долга вызывает сильный стресс. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, получая доступ к данным через утечки. Знание необходимых действий поможет оперативно решить проблему.

Как действовать, если обнаружили кредит, который не оформляли? Обычно о таком кредите узнают из уведомлений банка или звонков коллекторов. Долг обрастает процентами, превращаясь в серьезное обязательство, иногда доходя до суда.

Как защитить свои права?

  1. Проверьте кредитную историю через сайт Центробанка или бюро кредитных историй.

  2. Запросите в банке договор по кредиту, обратите внимание на подпись.

  3. Проверьте данные в личном кабинете на сайте ФНС.

  4. Подайте заявление о мошенничестве в полицию, прокуратуру и Центробанк.

  5. В случае отказа банка подайте иск в суд.

  6. Обратитесь к юристу для представления интересов в суде.

Для предотвращения подобных ситуаций следите за своими данными, регулярно проверяйте кредитную историю, используйте двухфакторную аутентификацию и сложные пароли.

Не паникуйте, следуйте стратегии защиты. Знание прав и последовательные шаги помогут избежать финансовых потерь и сохранить репутацию. Обратитесь за юридической помощью при обнаружении мошеннического кредита.

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Полина Бедарева

Полина Бедарева

2 подписчика 2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

8
  • VadimBA

    Проверьте кредитную историю через сайт Центробанка или бюро кредитных историй.

    В каком разделе сайта Центробанка (ссылка) это возможно сделать?

      • Старый ворчун

        Через сайт Центробанка или НБКИ можно просто это сделать

        Это можно сделать не более двух раз в течение каждого календарного года (но не более одного раза на бумажном носителе) бесплатно и любое количество раз за плату без указания причины обращения.

        Хорошая, годная услуга.

  • Старый ворчун

    Обычно о таком кредите узнают из уведомлений банка или звонков коллекторов

    Проверьте кредитную историю через .... бюро кредитных историй.

    Предположим, проверил. Увидел, что кто-то дал мне кредит. Мне от этого стало легче?

    • Полина Бедарева

      Я не знаю стало ли вам легче) Важно знать о проблеме

      «Кто осведомлён, тот вооружён»

      • Старый ворчун

        Важно знать о проблеме

        Так о проблеме я уже узнал, от коллекторов после просрочки. Чем в этой ситуации поможет неведомое мне БКИ?

  • Старый ворчун

    Для предотвращения подобных ситуаций ... регулярно проверяйте кредитную историю,

    С какой периодичностью?

    • Полина Бедарева

      Зависит от вашего уровня тревожности. Здесь каждый определяет для себя сам

      Если вы особо волнительный, то можете поставить себе запрет в гос услугах