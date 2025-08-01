Долги не умирают: посмертная субсидиарка для главного бухгалтера

Но однажды к его наследникам — жене и дочери — прилетает иск на 7,7 миллионов рублей. Конкурсный управляющий требует привлечь умершего главбуха, посмертно, к субсидиарной ответственности за долги компании и взыскать эту сумму с его семьи.
Именно такой сценарий послужил основой дела № А40-162921/2021, которое прошло все инстанции, кроме ВС РФ.
Позиция обвинения: «главбух — соучастник»
Логика конкурсного управляющего и кредиторов была жесткой и прямолинейной:
он был контролирующим лицом: как главный бухгалтер, он имел доступ ко всем счетам и возможность определять действия компании;
он получал необоснованные выплаты: на его личные счета под видом подотчетных сумм и завышенной зарплаты было выведено почти 2 миллиона рублей, пока у компании копились долги перед кредиторами;
он искажал отчетность: по мнению кредиторов, именно главбух не отражал в отчетности реальные долги, что позволило выводить активы и в итоге привело к банкротству.
Вердикт судов: почему главбух — не директор?
Суды трех инстанций подошли к вопросу гораздо глубже. Они не стали автоматически приравнивать главного бухгалтера к директору и отказали в привлечении его к субсидиарной ответственности. Но при этом, нашли основания взыскать убытки.
Их ключевые выводы:
Ответственность за документы несет директор. Суды напомнили, что по закону именно руководитель отвечает за ведение и хранение бухгалтерской документации. Доказать, что главбух лично уничтожил, сокрыл или исказил отчетность по сговору с директором, управляющему не удалось.
Не каждое неправомерное действие — это «доведение до банкротства». Суды посчитали, что полученные главбухом 2 миллиона рублей, хотя и были необоснованными, не являлись настолько существенной суммой для масштабов деятельности компании, чтобы именно они стали причиной ее краха. Это не субсидиарная ответственность, а убытки, причиненные компании.
Наследники отвечают, но не всем. И вот здесь — главный вывод, который спас семью от разорения. По закону (статья 1175 ГК РФ) наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости унаследованного ими имущества.
Финал: горькая, хотя и ограниченная справедливость
Управляющий пытался доказать, что взыскание нужно обратить и на совместно нажитое имущество, но суд с этим не согласился. В итоге, единственным официально унаследованным активом оказался старый автомобиль стоимостью 595 000 рублей.
Именно эту сумму — 595 000 рублей вместо 7,7 миллионов — суд и взыскал с наследников солидарно.
Вывод для каждого бухгалтера
Несмотря на то, что привлечь главбуха к субсидиарной ответственности сложнее, чем директора, это возможно. А вот взыскать с него убытки за конкретные неправомерные операции — более чем реально. И этот долг не исчезнет со смертью, а перейдет к наследникам, которые будут вынуждены расплачиваться за ошибки прошлого, пусть и в пределах наследства.
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