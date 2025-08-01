Долги не умирают: посмертная субсидиарка для главного бухгалтера

Но однажды к его наследникам — жене и дочери — прилетает иск на 7,7 миллионов рублей. Конкурсный управляющий требует привлечь умершего главбуха, посмертно, к субсидиарной ответственности за долги компании и взыскать эту сумму с его семьи.

Именно такой сценарий послужил основой дела № А40-162921/2021, которое прошло все инстанции, кроме ВС РФ.