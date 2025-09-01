ТОП-10 книг для бухгалтера: не только про дебет и кредит

10. «Личная MBA» (Джош Кауфман)

Книга о бизнесе в целом. Для бухгалтера это как «глобальный обзор»: как работает маркетинг, продажи, управление. Когда знаешь бизнес шире, легче объяснять клиентам ценность бухгалтерии и свою собственную.

Итог

Бухгалтер XXI века — это не только «человек цифр». Это эксперт, который понимает риски, умеет объяснять, слышать клиентов и разговаривать с бизнесом на одном языке. Книги помогают в этом — они расширяют поле, где вы действуете.

Читайте не только про учёт. Читайте про бизнес, людей, мышление. Тогда ваши услуги будут стоить дороже, а ваша профессия перестанет быть «невидимой».

