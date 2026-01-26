Как выбрать пиарщика для компании: пошаговое руководство

Но и упущенными возможностями для роста, а иногда и репутационными рисками. В этом материале — понятные критерии отбора, конкретные вопросы для интервью, сравнение форматов работы и пошаговый чек-лист, который поможет принять взвешенное решение.
Что именно должен делать пиарщик в компании
Задачи PR на уровне компании
Пиарщик для компании — это не человек, который просто рассылает пресс-релизы или ведёт соцсети. Его задача — формировать и управлять репутацией бренда во внешней среде: создавать правильный контекст вокруг продукта, услуги, позиции на рынке. Это включает работу с медиа: выход в профильные издания с новостями, экспертными комментариями, аналитическими колонками. Хороший пиарщик превращает внутреннюю экспертизу компании в контент, который интересен журналистам и аудитории: кейсы внедрений, исследования, прогнозы, разборы трендов.
Кроме того, PR поддерживает маркетинг и продажи. Экспертные публикации повышают доверие к бренду и снижают стоимость привлечения клиента, потому что люди приходят уже прогретыми. Появление в Tier-1 медиа даёт социальное доказательство и помогает закрывать крупные сделки, особенно в B2B, где цикл принятия решений долгий, а доверие критично.
Задачи PR на уровне руководства
Отдельная линия работы — личный бренд основателя или топ-менеджера компании. В 2026 году всё больше сделок заключается не с абстрактной компанией, а с конкретным человеком, который ассоциируется с экспертизой и ценностями. Пиарщик превращает CEO в медийную фигуру: организует выступления на конференциях, готовит его к интервью, помогает формировать повестку и закреплять ключевые сообщения в медиа и соцсетях.
Это не про хайп и пиар ради пиара, а про системное усиление влияния и узнаваемости, которые напрямую влияют на привлечение партнёров, инвесторов, талантов в команду.
Какие результаты можно ожидать от пиарщика
Главная ошибка при найме пиарщика — ожидать «статей ради статей». Хороший специалист работает на конкретные бизнес-результаты: рост узнаваемости и доверия к бренду среди целевой аудитории, входящий поток — запросы от партнёров, клиентов, журналистов, улучшение качества контактов (люди приходят подготовленными и лояльными), позиционирование компании или спикера как эксперта в нише, защита репутации и готовность к кризисным ситуациям.
Если пиарщик не может объяснить, как его работа влияет на воронку продаж и бизнес-цели, это тревожный сигнал.
Формат работы: фрилансер, штатный пиарщик или PR-агентство
Фрилансер
Фрилансер — самый гибкий и доступный вариант для старта. Плюсы: низкая стоимость (от 50 000 до 150 000 рублей в месяц), возможность быстро протестировать гипотезы и подходы, персональное внимание и вовлечённость, гибкость в задачах и форматах.
Минусы: ограниченные ресурсы — один человек не может закрыть все компетенции (стратегия, тексты, аналитика, кризисы), высокая зависимость от одного специалиста (болезнь, отпуск, другие проекты), часто нет доступа к широкой базе контактов в медиа, сложно масштабировать под растущие задачи.
Фрилансер подходит маленькому бизнесу или стартапу, который хочет протестировать PR без больших вложений, компаниям с разовыми задачами (запуск продукта, участие в событии, кризисная ситуация), тем, кто готов плотно вовлекаться сам и направлять работу.
Штатный пиарщик
Штатный специалист — это глубокое погружение в компанию и её продукт. Плюсы: понимание внутренних процессов, продукта, специфики рынка, постоянная доступность и оперативность, возможность интегрировать PR во все бизнес-процессы, стоимость ниже, чем у агентства (зарплата от 80 000 до 250 000 рублей в зависимости от региона и опыта).
Минусы: один человек не закроет весь спектр компетенций (райтинг, медиа-менеджмент, аналитика, кризисы, дизайн), нет резервной команды (отпуск, увольнение, болезнь), ограниченная база контактов в медиа по сравнению с агентством, сложнее реализовывать масштабные проекты (конференции, исследования).
Штатный пиарщик подходит компаниям с постоянным потоком инфоповодов и необходимостью регулярной работы с медиа, тем, кому нужна ежедневная операционная работа (соцсети, блог, комментарии), бизнесу с чётко выстроенными процессами и готовностью обучать специалиста под свою специфику.
PR-агентство
Агентство — это команда экспертов с разными компетенциями и широкими связями. Плюсы: полный спектр услуг (стратегия, контент, медиа, аналитика, кризисы), связи с Tier-1 и отраслевыми медиа, опыт работы с разными отраслями и форматами, резервные мощности и возможность масштабировать проекты.
Минусы: выше стоимость (от 150 000 до 500 000+ рублей в месяц), меньше погружения в специфику бизнеса на старте, требует больше времени на онбординг и синхронизацию, риск конвейерного подхода у крупных агентств (ваш проект может стать одним из многих).
PR-агентство подходит компаниям, которые выходят на новый рынок или делают ребрендинг, тем, кому нужна комплексная стратегия и выход в федеральные медиа, бизнесу, готовящемуся к активной медийности (IPO, крупное привлечение инвестиций, запуск прорывного продукта), компаниям с антикризисными задачами или высокими репутационными рисками.
Как понять, что нужно вашей компании
Небольшой чек-лист для выбора формата:
Если ваш бюджет на PR меньше 100 000 рублей в месяц и задачи разовые — начните с фрилансера.
Если у вас стабильный поток инфоповодов, есть кому управлять специалистом и бюджет 100 000–200 000 рублей — берите штатного пиарщика.
Если задачи комплексные, нужен выход в Tier-1 медиа, есть стратегические цели и бюджет от 200 000 рублей — выбирайте агентство.
Если компания быстро растёт и задачи меняются — рассмотрите гибридную модель: штатный координатор + агентство на стратегию и крупные проекты.
7 ключевых критериев выбора пиарщика для компании
1. Отраслевая экспертиза
Пиарщик должен понимать вашу индустрию без многочасовых объяснений. Для B2B это особенно критично: нужно разбираться в воронке продаж, циклах сделок, ролях ЛПР и ЛВР, специфике отраслевых медиа и площадок. Если специалист работал с компаниями из вашей ниши или смежных областей, он быстрее погрузится в контекст, поймёт, какие темы зайдут в медиа, и сможет говорить с журналистами на одном языке.
Вопросы для проверки: «С какими компаниями в нашей отрасли вы работали?», «Какие три ключевые медиа вы считаете важными для нашей ниши и почему?», «Какие темы вы можете предложить для публикаций прямо сейчас?». Если пиарщик не может сходу назвать релевантные площадки и темы, скорее всего, у него нет глубокой экспертизы в вашей области.
2. Понимание бизнес-целей, а не только медиа
Хороший пиарщик говорит не только языком охватов и упоминаний, но и языком бизнеса: лиды, конверсии, LTV, воронка продаж. Он понимает, как публикация в конкретном медиа влияет на привлечение клиентов или партнёров, как экспертный контент снижает стоимость лида, как личный бренд CEO помогает закрывать сделки.
Спросите: «Как вы планируете связать PR с нашими бизнес-целями?», «Какие метрики помимо публикаций вы можете отслеживать?», «Приведите пример, когда ваша работа напрямую повлияла на продажи или привлечение партнёров».
3. Портфолио и реальные кейсы
Портфолио — это не список громких названий медиа, а конкретные истории с задачами, решениями и результатами. На что смотреть: качество площадок (Tier-1, отраслевые издания или только новостные агрегаторы), глубина материалов (экспертные колонки, кейсы, исследования или поверхностные новости), динамика роста клиента (было/стало), релевантность ниши вашему бизнесу.
Красные флаги: все кейсы «под NDA» и нет ни одного публичного примера, в портфолио только платные публикации без органики, нет конкретных цифр и результатов, примеры работ не соответствуют заявленному уровню.
PR без качественного контента не работает. Пиарщик должен уметь вытаскивать экспертизу из головы ваших специалистов и превращать её в материалы, которые интересны медиа и аудитории: экспертные колонки, кейсы внедрений, аналитические разборы, комментарии с цифрами и фактами, собственные исследования.
Попросите показать примеры текстов: колонок, кейсов, пресс-релизов. Оцените стиль, структуру, глубину проработки темы. Если тексты поверхностные, с общими фразами и без конкретики — ждать качественных публикаций не стоит.
5. Системность и процессы
Хороший пиарщик работает по чётким процессам, а не «по наитию». У него должна быть понятная методология: бриф → анализ → стратегия → медиа-план → реализация → отчёт. Он фиксирует цели и KPI до старта работы, выстраивает регулярный ритм коммуникации (еженедельные статус-встречи, ежемесячные отчёты), использует инструменты планирования и аналитики.
Спросите: «Как устроен ваш процесс работы от идеи до публикации?», «Как часто и в каком формате мы будем получать отчёты?», «Какие инструменты вы используете для планирования и аналитики?». Если пиарщик не может структурно объяснить, как он работает, это проблема.
6. Современные инструменты и digital-компетенции
В 2026 году пиарщик должен владеть не только классическими навыками работы с медиа, но и современными инструментами: нейросети для генерации идей, черновиков текстов, анализа трендов, сервисы медиа-мониторинга (СCAN Интерфакс, Медиалогия, Brand Analytics), инструменты аналитики и подбора площадок, SEO-оптимизация контента для поиска и ответов нейросетей, базовое понимание работы с соцсетями и таргетированной рекламой.
Задайте вопрос: «Какие инструменты вы используете ежедневно?», «Как вы работаете с нейросетями в подготовке контента?», «Как обеспечиваете попадание материалов в ответы ChatGPT и Яндекса?».
7. Совместимость по ценностям и стилю общения
Это субъективный, но очень важный критерий. PR — это долгосрочная история, и вам придётся часто общаться с пиарщиком, обсуждать чувствительные темы, совместно принимать решения в кризисных ситуациях. Важно, чтобы совпадали ожидания по скорости реакции, формату общения (звонки, встречи, переписка), тону и стилю работы.
Обратите внимание на «химию» во время первых встреч: насколько комфортно общаться, понимает ли специалист вас с полуслова, задаёт ли уточняющие вопросы, проявляет ли инициативу или только выполняет поручения. Если интуитивно чувствуете несовпадение — лучше продолжить поиск.
Вопросы пиарщику на собеседовании или презентации
Вопросы про опыт и нишу
С какими компаниями в нашей отрасли вы работали? Покажите три конкретных кейса.
Расскажите о самом удачном и самом провальном кейсе в вашей практике. Какие выводы сделали?
Как вы погружаетесь в специфику нового клиента? Сколько времени это обычно занимает?
Работали ли вы с компаниями нашего масштаба (стартап / средний бизнес / крупная корпорация)?
Вопросы про стратегию
Как вы видите PR-задачи нашей компании на ближайшие 6–12 месяцев?
Какие три-пять медиа вы считаете для нас ключевыми и почему?
Какие темы вы можете предложить для публикаций прямо сейчас?
Как вы планируете связать PR с нашими бизнес-целями (продажи, привлечение партнёров, инвестиции)?
Вопросы про процессы
Как часто и в каком формате мы будем получать отчёты?
Кто конкретно будет вести наш проект? Покажите команду (если агентство).
Как устроен процесс подготовки публикации от идеи до выхода?
Как вы работаете с обратной связью и корректировками стратегии?
Вопросы про измерение эффективности
Какие KPI вы предлагаете для нашего этапа развития?
Как вы оцениваете влияние PR на бизнес-результаты?
Какие инструменты аналитики и мониторинга вы используете?
Приведите пример проекта, где вы смогли показать прямую связь между PR и ростом лидов или продаж.
Как оценивать результаты работы пиарщика
Базовые KPI для компании
Минимальный набор метрик, которые должен отслеживать пиарщик: количество и качество публикаций (Tier-1, Tier-2, отраслевые медиа, региональные площадки), упоминания бренда и ключевых спикеров в медиа и соцсетях, тональность публикаций (позитивные, нейтральные, негативные), трафик на сайт с PR-активностей (если возможно отследить), входящие запросы от партнёров, клиентов, журналистов.
Важно фиксировать эти метрики до старта работы (базовый уровень) и отслеживать динамику помесячно. Без цифр невозможно объективно оценить, работает PR или нет.
Долгосрочные показатели
PR — это марафон, а не спринт. Долгосрочные показатели эффективности: рост узнаваемости бренда (можно измерить через опросы целевой аудитории), динамика доверия к компании и спикерам (NPS, Brand Lift), появление входящих возможностей (партнёры сами выходят на связь, журналисты запрашивают комментарии), позиционирование спикера как эксперта (приглашения на конференции, запросы на интервью), устойчивые позиции в поиске и ответах нейросетей по ключевым запросам.
Эти результаты проявляются через 3-6 месяцев системной работы. Если ждёте эффекта через неделю — это нереалистично.
Что считать тревожными сигналами
Красные флаги в работе пиарщика: нет понятных планов и регулярных отчётов, только «шумные» публикации без связи с бизнес-целями, постоянные обещания без конкретики и сроков, уклончивые ответы на вопросы о метриках и результатах, игнорирование обратной связи и нежелание корректировать стратегию, публикации только на платных площадках без органического выхода.
Если видите два и более сигнала из этого списка — пора серьёзно поговорить или искать нового подрядчика.
Сколько это стоит: ориентиры бюджета
Уровни стоимости для компании
Фрилансер: от 50 000 до 150 000 рублей в месяц в зависимости от опыта и объёма задач. Штатный специалист: junior — 80 000–120 000 рублей, middle — 120 000–200 000 рублей, senior — 200 000–350 000+ рублей (зарплата зависит от региона и компании). Небольшое PR-агентство или бутик: 150 000–300 000 рублей в месяц. Средние и крупные агентства: 300 000–500 000+ рублей в месяц.
Это базовые диапазоны для российского рынка в 2026 году. В Москве и Санкт-Петербурге цены могут быть на 20-30% выше, в регионах — ниже.
Что входит в стоимость, а что оплачивается отдельно
Обычно в базовую стоимость входит разработка PR-стратегии и медиа-плана, подготовка контента (пресс-релизы, колонки, кейсы, комментарии), работа с медиа и размещение материалов на бесплатной основе, регулярные отчёты и аналитика, координация и коммуникация с командой клиента.
Оплачивается отдельно: платные публикации в топовых изданиях (от 50 000 до 500 000 рублей за размещение), организация мероприятий (пресс-конференции, круглые столы), продакшн-контент (профессиональная фото- и видеосъёмка, инфографика, дизайн), подписки на сервисы медиа-мониторинга и аналитики, антикризисные коммуникации (если нужна срочная работа вне плана).
Обязательно уточняйте на старте, что входит в бюджет, а что потребует дополнительных затрат. Это избавит от неприятных сюрпризов.
Как не переплатить и не «дешевить»
Слишком низкая цена — часто признак низкой квалификации или нехватки ресурсов. Пиарщик за 30 000 рублей в месяц физически не сможет обеспечить качественную работу с медиа, глубокий контент и регулярную аналитику. Слишком высокая цена без обоснования тоже должна насторожить: уточните, за что именно вы платите и какие результаты гарантируются.
Считайте условную «цену результата»: сколько стоит одна публикация в Tier-1, один лид с PR-активности, рост узнаваемости на X процентов. Это поможет сравнивать предложения и оценивать окупаемость.
Типичные ошибки компаний при выборе пиарщика
Выбор по «громкому имени», а не по релевантному опыту. Крупное агентство с известными клиентами не гарантирует результат в вашей нише. Иногда бутик с узкой специализацией работает эффективнее.
Отсутствие чётких целей и ожиданий на старте. Если вы сами не понимаете, зачем вам PR и что хотите получить, пиарщик будет работать вслепую. Результат — разочарование с обеих сторон.
Нефиксация KPI и формата отчётности. Без зафиксированных метрик невозможно объективно оценить работу. Договоритесь о конкретных цифрах и сроках до начала сотрудничества.
Фокус на количестве публикаций, а не на их качестве и влиянии. Десять заметок в малоизвестных изданиях не дадут такого эффекта, как одна глубокая колонка в Tier-1 медиа с вашей экспертизой.
Отсутствие тестового периода или тестового задания. Не бойтесь дать небольшое платное тестовое задание перед заключением долгосрочного контракта. Это сэкономит месяцы работы и поможет понять, подходит ли вам этот специалист.
Ожидание мгновенных результатов. PR — это не контекстная реклама, где эффект виден через день. Первые публикации появляются через 1-2 месяца, влияние на бизнес-метрики — через 3-6 месяцев системной работы.
Чек-лист: как выбрать пиарщика для вашей компании
Этап 1: Подготовка
Понимаем, какие задачи PR должен решать именно для нашей компании (узнаваемость, лидогенерация, репутация, thought leadership).
Пропишите целевую аудиторию: кто ваши клиенты, где они читают, что их интересует.
Оцените конкурентов: какие каналы и форматы они используют в PR.
Определились с форматом: фрилансер, штатный специалист или агентство.
Определите бюджет, включая скрытые расходы (платные публикации, мероприятия, аналитика).
Этап 2: Поиск и отбор кандидатов
Изучите рейтинги PR-агентств и соберите рекомендации от коллег и партнёров.
Отберите 3-5 кандидатов с релевантным опытом в вашей нише.
Проверьте портфолио и кейсы: качество площадок, глубина материалов, результаты.
Изучите отзывы на независимых платформах и в профессиональных сообществах.
Этап 3: Собеседование или презентация
Задайте вопросы из блоков: опыт, стратегия, процессы, инструменты, стоимость.
Попросите показать команду, которая будет работать над проектом (если агентство).
Обсудите KPI и систему отчётности — зафиксируйте метрики до старта.
Оцените «химию»: насколько комфортно общаться, понимают ли вас с полуслова.
Этап 4: Тестовое задание
Дайте небольшое платное тестовое (подготовить 2-3 темы, медиа-план или экспертную колонку).
Оцените качество, скорость, понимание специфики вашего бизнеса.
Проверьте готовность к обратной связи и корректировкам.
Этап 5: Принятие решения
Сравните кандидатов по критериям: экспертиза, портфолио, команда, соотношение цены и качества.
Зафиксируйте цели, KPI, формат отчётности и условия контракта в письменном виде.
Подпишите договор с чёткими сроками, задачами и метриками.
Запланируйте онбординг и первую стратегическую встречу на ближайшую неделю.
Выбор пиарщика для компании — это инвестиция в репутацию, узнаваемость и доверие, которые напрямую влияют на бизнес-результаты. Ориентируйтесь на отраслевую экспертизу, доказуемые результаты, компетенцию в контенте и прозрачность процессов, а не на громкие имена и обещания. Фиксируйте KPI до старта, давайте тестовые задания, проверяйте реальную команду. Помните: PR — это системная работа, которая приносит результаты через несколько месяцев, а не дней. Используйте чек-лист из этой статьи, чтобы сделать взвешенный выбор и найти специалиста, который станет партнёром в развитии вашего бизнеса.
