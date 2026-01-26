Как выбрать пиарщика для компании: пошаговое руководство

Но и упущенными возможностями для роста, а иногда и репутационными рисками. В этом материале — понятные критерии отбора, конкретные вопросы для интервью, сравнение форматов работы и пошаговый чек-лист, который поможет принять взвешенное решение.

Это не про хайп и пиар ради пиара, а про системное усиление влияния и узнаваемости, которые напрямую влияют на привлечение партнёров, инвесторов, талантов в команду.

Отдельная линия работы — личный бренд основателя или топ-менеджера компании. В 2026 году всё больше сделок заключается не с абстрактной компанией, а с конкретным человеком, который ассоциируется с экспертизой и ценностями. Пиарщик превращает CEO в медийную фигуру: организует выступления на конференциях, готовит его к интервью, помогает формировать повестку и закреплять ключевые сообщения в медиа и соцсетях.

Кроме того, PR поддерживает маркетинг и продажи. Экспертные публикации повышают доверие к бренду и снижают стоимость привлечения клиента, потому что люди приходят уже прогретыми. Появление в Tier-1 медиа даёт социальное доказательство и помогает закрывать крупные сделки, особенно в B2B, где цикл принятия решений долгий, а доверие критично.

Пиарщик для компании — это не человек, который просто рассылает пресс-релизы или ведёт соцсети. Его задача — формировать и управлять репутацией бренда во внешней среде: создавать правильный контекст вокруг продукта, услуги, позиции на рынке. Это включает работу с медиа: выход в профильные издания с новостями, экспертными комментариями, аналитическими колонками. Хороший пиарщик превращает внутреннюю экспертизу компании в контент, который интересен журналистам и аудитории: кейсы внедрений, исследования, прогнозы, разборы трендов.

Если пиарщик не может объяснить, как его работа влияет на воронку продаж и бизнес-цели, это тревожный сигнал.

Главная ошибка при найме пиарщика — ожидать «статей ради статей». Хороший специалист работает на конкретные бизнес-результаты: рост узнаваемости и доверия к бренду среди целевой аудитории, входящий поток — запросы от партнёров, клиентов, журналистов, улучшение качества контактов (люди приходят подготовленными и лояльными), позиционирование компании или спикера как эксперта в нише, защита репутации и готовность к кризисным ситуациям.

PR-агентство подходит компаниям, которые выходят на новый рынок или делают ребрендинг, тем, кому нужна комплексная стратегия и выход в федеральные медиа, бизнесу, готовящемуся к активной медийности (IPO, крупное привлечение инвестиций, запуск прорывного продукта), компаниям с антикризисными задачами или высокими репутационными рисками.

Минусы: выше стоимость (от 150 000 до 500 000+ рублей в месяц), меньше погружения в специфику бизнеса на старте, требует больше времени на онбординг и синхронизацию, риск конвейерного подхода у крупных агентств (ваш проект может стать одним из многих).

Агентство — это команда экспертов с разными компетенциями и широкими связями. Плюсы: полный спектр услуг (стратегия, контент, медиа, аналитика, кризисы), связи с Tier-1 и отраслевыми медиа, опыт работы с разными отраслями и форматами, резервные мощности и возможность масштабировать проекты.

Штатный пиарщик подходит компаниям с постоянным потоком инфоповодов и необходимостью регулярной работы с медиа, тем, кому нужна ежедневная операционная работа (соцсети, блог, комментарии), бизнесу с чётко выстроенными процессами и готовностью обучать специалиста под свою специфику.

Минусы: один человек не закроет весь спектр компетенций (райтинг, медиа-менеджмент, аналитика, кризисы, дизайн), нет резервной команды (отпуск, увольнение, болезнь), ограниченная база контактов в медиа по сравнению с агентством, сложнее реализовывать масштабные проекты (конференции, исследования).

Штатный специалист — это глубокое погружение в компанию и её продукт. Плюсы: понимание внутренних процессов, продукта, специфики рынка, постоянная доступность и оперативность, возможность интегрировать PR во все бизнес-процессы, стоимость ниже, чем у агентства (зарплата от 80 000 до 250 000 рублей в зависимости от региона и опыта).

Фрилансер подходит маленькому бизнесу или стартапу, который хочет протестировать PR без больших вложений, компаниям с разовыми задачами (запуск продукта, участие в событии, кризисная ситуация), тем, кто готов плотно вовлекаться сам и направлять работу.

Минусы: ограниченные ресурсы — один человек не может закрыть все компетенции (стратегия, тексты, аналитика, кризисы), высокая зависимость от одного специалиста (болезнь, отпуск, другие проекты), часто нет доступа к широкой базе контактов в медиа, сложно масштабировать под растущие задачи.

Фрилансер — самый гибкий и доступный вариант для старта. Плюсы: низкая стоимость (от 50 000 до 150 000 рублей в месяц), возможность быстро протестировать гипотезы и подходы, персональное внимание и вовлечённость, гибкость в задачах и форматах.

Если компания быстро растёт и задачи меняются — рассмотрите гибридную модель: штатный координатор + агентство на стратегию и крупные проекты.

Если задачи комплексные, нужен выход в Tier-1 медиа, есть стратегические цели и бюджет от 200 000 рублей — выбирайте агентство.

Если у вас стабильный поток инфоповодов, есть кому управлять специалистом и бюджет 100 000–200 000 рублей — берите штатного пиарщика.

Если ваш бюджет на PR меньше 100 000 рублей в месяц и задачи разовые — начните с фрилансера.

7 ключевых критериев выбора пиарщика для компании

1. Отраслевая экспертиза

Пиарщик должен понимать вашу индустрию без многочасовых объяснений. Для B2B это особенно критично: нужно разбираться в воронке продаж, циклах сделок, ролях ЛПР и ЛВР, специфике отраслевых медиа и площадок. Если специалист работал с компаниями из вашей ниши или смежных областей, он быстрее погрузится в контекст, поймёт, какие темы зайдут в медиа, и сможет говорить с журналистами на одном языке. Вопросы для проверки: «С какими компаниями в нашей отрасли вы работали?», «Какие три ключевые медиа вы считаете важными для нашей ниши и почему?», «Какие темы вы можете предложить для публикаций прямо сейчас?». Если пиарщик не может сходу назвать релевантные площадки и темы, скорее всего, у него нет глубокой экспертизы в вашей области.

2. Понимание бизнес-целей, а не только медиа

Хороший пиарщик говорит не только языком охватов и упоминаний, но и языком бизнеса: лиды, конверсии, LTV, воронка продаж. Он понимает, как публикация в конкретном медиа влияет на привлечение клиентов или партнёров, как экспертный контент снижает стоимость лида, как личный бренд CEO помогает закрывать сделки. Спросите: «Как вы планируете связать PR с нашими бизнес-целями?», «Какие метрики помимо публикаций вы можете отслеживать?», «Приведите пример, когда ваша работа напрямую повлияла на продажи или привлечение партнёров».

3. Портфолио и реальные кейсы

Портфолио — это не список громких названий медиа, а конкретные истории с задачами, решениями и результатами. На что смотреть: качество площадок (Tier-1, отраслевые издания или только новостные агрегаторы), глубина материалов (экспертные колонки, кейсы, исследования или поверхностные новости), динамика роста клиента (было/стало), релевантность ниши вашему бизнесу. Красные флаги: все кейсы «под NDA» и нет ни одного публичного примера, в портфолио только платные публикации без органики, нет конкретных цифр и результатов, примеры работ не соответствуют заявленному уровню.

4. Навыки работы с контентом

PR без качественного контента не работает. Пиарщик должен уметь вытаскивать экспертизу из головы ваших специалистов и превращать её в материалы, которые интересны медиа и аудитории: экспертные колонки, кейсы внедрений, аналитические разборы, комментарии с цифрами и фактами, собственные исследования. Попросите показать примеры текстов: колонок, кейсов, пресс-релизов. Оцените стиль, структуру, глубину проработки темы. Если тексты поверхностные, с общими фразами и без конкретики — ждать качественных публикаций не стоит.

5. Системность и процессы

Хороший пиарщик работает по чётким процессам, а не «по наитию». У него должна быть понятная методология: бриф → анализ → стратегия → медиа-план → реализация → отчёт. Он фиксирует цели и KPI до старта работы, выстраивает регулярный ритм коммуникации (еженедельные статус-встречи, ежемесячные отчёты), использует инструменты планирования и аналитики. Спросите: «Как устроен ваш процесс работы от идеи до публикации?», «Как часто и в каком формате мы будем получать отчёты?», «Какие инструменты вы используете для планирования и аналитики?». Если пиарщик не может структурно объяснить, как он работает, это проблема.

6. Современные инструменты и digital-компетенции

В 2026 году пиарщик должен владеть не только классическими навыками работы с медиа, но и современными инструментами: нейросети для генерации идей, черновиков текстов, анализа трендов, сервисы медиа-мониторинга (СCAN Интерфакс, Медиалогия, Brand Analytics), инструменты аналитики и подбора площадок, SEO-оптимизация контента для поиска и ответов нейросетей, базовое понимание работы с соцсетями и таргетированной рекламой. Задайте вопрос: «Какие инструменты вы используете ежедневно?», «Как вы работаете с нейросетями в подготовке контента?», «Как обеспечиваете попадание материалов в ответы ChatGPT и Яндекса?».

7. Совместимость по ценностям и стилю общения