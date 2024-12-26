Имеет ли право работодатель изменить должностную инструкцию работника без его согласия (добавить дополнительные трудовые функции) ?

Трудовая функция — это не только название должности из штатного расписания, а детальное описание работы, включающее не наименование должности (профессии, специальности) с указанием квалификации и конкретный круг обязанностей.

Важно понимать разницу: название должности — это лишь обобщенное обозначение, тогда как трудовая функция — это конкретное содержание работы, которую работник должен выполнять. Это фундаментальное отличие, которое часто игнорируется при заключении трудовых договоров, приводя к последующим конфликтам.

Законодатель предоставляет работодателю свободу выбора формы закрепления трудовой функции. Она может быть подробно описана непосредственно в тексте самого трудового договора, что является наиболее предпочтительным вариантом с точки зрения ясности и избежания двусмысленности. Альтернативные варианты – приложение к договору или ссылка на локальный нормативный акт, чаще всего должностную (рабочую) инструкцию. Работодатель имеет право выбирать один из указанных способов. Однако, выбор за работодателем не означает безнаказанности. Необходимо помнить о принципах добросовестности и разумности, которые являются основополагающими в трудовых отношениях.

Выбор должностной инструкции как способа определения трудовой функции имеет свои нюансы. Должностная инструкция, являясь локальным нормативным актом, разрабатывается и утверждается работодателем самостоятельно. Однако, простое ознакомление работника с ней под подпись не всегда достаточно для того, чтобы считать трудовую функцию надлежащим образом определенной и принятой работником. Статья 21 ТК РФ обязывает работника добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором, а статья 60 ТК РФ запрещает работодателю требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Это означает, что даже если работник ознакомлен с должностной инструкцией, он не обязан выполнять пункты, противоречащие трудовому договору или выходящие за рамки его квалификации и согласованного круга обязанностей.

Существенное значение имеет соответствие должностной инструкции требованиям законодательства. Она не должна содержать пунктов, нарушающих права работника, например, предусматривающих сверхурочные работы без надлежащего оформления, нарушение норм охраны труда, или выполнение работ, требующих специальной квалификации, которой работник не обладает. Если должностная инструкция содержит подобные нарушения, работник вправе отказаться от ее выполнения, ссылаясь на несоответствие законодательству. В таком случае, работодатель обязан внести соответствующие изменения в инструкцию, приведя ее в соответствие с ТК РФ и другими нормативными актами.

Кроме того, должностная инструкция должна быть не только юридически корректна, но и четко, ясно и конкретно излагать обязанности. Неоднозначная формулировка может привести к спорам и конфликтам между работником и работодателем. Поэтому, при разработке должностной инструкции следует избегать общих фраз и использовать конкретные, измеримые показатели, чтобы избежать разночтений. Например, вместо «обеспечение бесперебойной работы оборудования» более корректно будет «проведение ежедневного технического обслуживания оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации и ведение журнала технического обслуживания».

Таким образом, если в рассматриваемой ситуации положения новой должностной инструкции существенно расширяют круг должностных обязанностей, то такие положения могут быть внедрены исключительно путем подписания дополнительного соглашения сторон к трудовому договору в порядке, предусмотренном ст. 72 ТК РФ, то есть только с согласия работника. В таком случае работодателю необходимо составить дополнительное соглашение к трудовому договору, содержащее перечень изменений, подписать его с работником и ознакомить с новой должностной инструкцией. В случае несогласия работника указанные изменения не могут быть введены в отношении него.