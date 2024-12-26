Охрана труда: оформление акта-допуска

При этом, существует второй вид разрешительного документа, который применяется при проведении работ подрядной организацией на территории заказчика. Последний должен дать свое разрешение исполнителю с помощью оформления акт-допуска.

Например, согласно пункту 34 Правил по охране труда, касающихся размещения, монтажа, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, утвержденных приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 года № 833н, существует ряд обязательных требований, которые должны соблюдаться при проведении работ на территории действующего производственного подразделения. Это касается как собственного персонала, осуществляющего ремонтные работы, так и сторонних подрядных организаций. Важно отметить, что сотрудники этих организаций не имеют права самостоятельно выполнять работы в зонах повышенной опасности, что лишний раз подчеркивает важность соблюдения мер охраны труда.

В соответствии с указанным приказом №833н, для выполнения работ персоналом сторонней компании на территории организации необходимо оформить акт-допуск. Этот документ должен быть подписан ответственными представителями как заказчика, так и подрядчика. Акт-допуск служит подтверждением того, что все меры безопасной работы были учтены и организованы, а также подтверждает прохождение персонала исполнителя прошел соответствующих инструктажей, обучении т.д. Образец акта-допуска представлен в приложении № 2 к приказу № 833н. Он носит рекомендательный характер, но тем не менее оформление стоит делать именно по нему, что значительно экономит время .

Мало просто оформить акт-допуск. Важно его содержание и осуществление содержимого. В него входит разработка и реализация определенных организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности проводимых работ. Это может включать в себя как технические меры, такие как установка защитного оборудования, так и организационные, например, разработка, согласование и утверждение инструкций по охране труда для работников, которые будут проводить намеченные работы. Важно, чтобы такие мероприятия были не только разработаны, но и внедрены на практике, что требует активного участия обеих сторон договора, потому как работы могут проводится, в том числе в зоне повышенной опасности.

К слову, к сожалению, в приведённом приказе №833н отсутствует четкое и официальное определение понятия "зона повышенной опасности". Это создает определенные трудности в интерпретации и применении норм охраны труда на практике. Порядок установления таких зон прописан в некоторых законодательных актах - приказах Минтруда России, например утверждающем Правила по охране труда на высоте (приказ Минтруда №782н). При этом, ранее существовал НПА, который четко определял вышеуказанное словосочетание - ПОТ Р О 14000-005-98 "Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения". В нем существовала более четкая классификация границ таких зон в зависимости от конкретных опасных факторов. Это могло включать в себя риски, связанные с перемещением грузов, воздействием электрического тока, а также с вредных веществ.

Применение аналогичного принципа в современных Правилах также возможно, однако описание зон повышенной опасности разбросано по различным нормативным актам. Это создает дополнительные сложности для работодателей и работников, так как отсутствие единого документа, который бы четко определял эти зоны, может привести к недоразумениям и несоответствиям в интерпретации норм охраны труда. Поэтому, термин “зона повышенной опасности” может применяться только при проведении опасных работ, для выполнения которых утверждены те или иные правила охраны труда.

На практике, зона повышенной опасности может существовать при выполнении любых опасных работ. Она может включать в себя различные участки производственного процесса, где существует риск для здоровья и жизни работников. К таким зонам относятся, например, места, где проводятся работы на высоте, сварочные работы, монтаж металлоконструкций, работа с опасными химическими веществами, а также зоны, где происходит работа с тяжелыми грузами или под напряжением. Каждый вид работ уникален своими опасностями и рисками, поэтому зоны повышенной опасности отличаются друг от друга своими особенностями.

Важно также помнить, что ответственность за обеспечение охраны труда при проведении работ лежит не только на работодателе-заказчике, но и на его коллеге со стороны компании-исполнителя. Прежде всего именно, работодатель-подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты, провести обучение по технике безопасности и организовать контроль за выполнением установленных норм и правил. В свою очередь, его подчиненные должны быть осведомлены о возможных рисках и следовать инструкциям, предоставленным им работодателем.

Таким образом, соблюдение всех вышеперечисленных условий и норм охраны труда, в том числе оформление акт-допуска является залогом безопасного выполнения работ в зонах повышенной опасности. Это не только защищает здоровье работников, но и их жизнь. Важно, чтобы все участники процесса — от руководителей до рядовых работников — понимали свою роль в обеспечении охраны труда и активно участвовали в создании безопасной рабочей среды.