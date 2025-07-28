Работодателей ограничили в депремировании сотрудников: как и за что могут лишить части зарплаты

1. Суть поправок

Ключевое нововведение — законодательное ограничение размера снижения премии. Теперь работодатель не может уменьшить премиальную часть более чем на 20% от общего месячного заработка сотрудника. Эта норма стала ответом на распространенную схему формирования зарплаты, при которой оклад составлял символическую сумму (например, 20 тыс. рублей), а основная часть дохода (80 тыс. рублей) выплачивалась как премия. При таком раскладе лишение премии за дисциплинарный проступок превращалось в катастрофическое снижение дохода.

Второе принципиальное изменение — требование к детализации условий премирования. Если в компании действует коллективный договор или система материального стимулирования, работодатель обязан четко прописать:

виды премий (ежемесячные, квартальные, годовые);

количественные и качественные критерии их начисления;

исчерпывающий перечень оснований для снижения или невыплаты;

сроки выплаты вознаграждений .

При этом депремирование разрешено только за период совершения проступка. Если дисциплинарное взыскание наложено в октябре, снизить премию можно исключительно за октябрь, даже если выговор действует год. Ранее же работодатели часто лишали премии на весь срок действия взыскания.