Замена неиспользованного отпуска денежной компенсацией

Корректное документальное оформление процедуры замены отпуска денежной компенсацией является ключевым элементом ее законности. Первоначальным и основным документом выступает заявление работника, которое должно содержать четкое указание на количество дней и период работы, за которые требуется выплата компенсации. Рекомендуется включать в заявление ссылку на нормы локальных нормативных актов организации, регулирующие порядок предоставления дополнительных отпусков. На основании данного заявления отдел кадров формирует проект приказа по унифицированной форме № Т-6 или по форме, утвержденной в организации. В тексте приказа необходимо указать основание для выплаты - реквизиты заявления сотрудника.

Бухгалтерия осуществляет расчет денежной компенсации исходя из среднего дневного заработка работника, определяемого в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2025 г. N 540 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". Особое внимание следует уделить правильности расчета среднего заработка, включаемого в базу для исчисления компенсации. Выплата должна быть произведена в день выдачи заработной платы, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации. Сумма компенсации подлежит обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами во внебюджетные фонды в общеустановленном порядке.

Ситуативный пример: сотрудник планово-экономического отдела крупного промышленного предприятия направил заявление о замене части отпуска денежной компенсацией за предыдущий рабочий год. Кадровая служба провела сверку данных по отпускному стажу и подготовила приказ. Бухгалтерия произвела расчет среднего дневного заработка, учитывая все предусмотренные системой оплаты труда выплаты. Компенсация была выплачена в день выдачи аванса по заработной плате, что было зафиксировано в расчетных документах. Весь процесс был документально оформлен в соответствии с требованиями законодательства, что исключает претензии со стороны контролирующих органов.